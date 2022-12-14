Гарик Мартиросян рассказал, где сейчас находится

Выяснилось, что шоумен большую часть времени проводит в Ереване.
Он занимается проектами, которые показывают в том числе на местном телевидении.
Мартиросян уточнил, что занимается детскими шоу как продюсер, пишет «Мослента». Ранее он никогда не работал в этом жанре, но сейчас ушел в него с головой.
По его словам, армянские дети приходят на спектакли, радуются и восхищаются.
Гарик Мартиросян прославился выступлениями в КВН. Участвовал в телепроектах Comedy Club, «Прожекторперисхилтон» и «Маска».
Между тем в 2017 году брат Гарика Мартиросяна стал послом в Канаде.
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