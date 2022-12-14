14 декабря
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Жизнь

Гарик Мартиросян рассказал, где сейчас находится

Свое местонахождение после ухода из шоу Comedy Club раскрыл в беседе с peopletalk.ru юморист Гарик Мартиросян.

Телевидение. Телевизор.
Телевидение. Телевизор.
СС0

Выяснилось, что шоумен большую часть времени проводит в Ереване.

Он занимается проектами, которые показывают в том числе на местном телевидении.

Мартиросян уточнил, что занимается детскими шоу как продюсер, пишет «Мослента». Ранее он никогда не работал в этом жанре, но сейчас ушел в него с головой.

По его словам, армянские дети приходят на спектакли, радуются и восхищаются.

Гарик Мартиросян прославился выступлениями в КВН. Участвовал в телепроектах Comedy Club, «Прожекторперисхилтон» и «Маска».

Между тем в 2017 году брат Гарика Мартиросяна стал послом в Канаде.

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