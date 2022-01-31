ГАЗанули. Алтайкрайгазсервис доказывает через суд, что не монополист

«Игры» с ценами на сжиженный газ с доставкой, неполные баллоны, неисправные вентили … В Общественную приемную депутата Госдумы Александра Терентьева поступил еще один сигнал, связанный с доставкой газа. Теперь из Новичихинского района. Прокуратура края на депутатский запрос дала ответ, что примет меры по окончании судебного разбирательства, в котором «Алтайкрайгазсервис» оспаривает решение ФАС.

Напомним, весной прошлого года за содействием в обуздании аппетитов газовой монополии, к Александру Терентьеву обращались жители Михайловского и Табунского районов. Была инициирована проверка антимонопольной службы, возбуждено дело о защите конкуренции. На сегодняшний день установлен тариф на сжиженный газ в баллонах с доставкой до потребителя 48,67 руб за кг.

В декабре, на работу газовиков, неполные баллоны и сломанные вентили пожаловались жители райцентра Новичихинского района. В своем обращении они также указали, что поскольку антимонопольная служба признала «Алтайкрайгазсервис» виновной в установлении и поддержании монопольно высокой цены на услугу по доставке газа в баллонах населению края, «справедливо было бы вернуть населению незаконно потраченные ими средства». Депутат Госдумы направил запрос в прокуратуру Алтайского края. Надзорные органы подтвердили, что антимонопольной службой действия ОАО «Алтайкрайгазсервис», «выразившиеся в установлении монопольно высокой цены на услуги по доставке сжиженного газа в баллонах для бытовых нужд населению на территории региона в 2021 году, признаны ущемляющими интересы неопределенного круга лиц и нарушающими требования ФЗ „О защите конкуренции“», — говорится в ответе ведомства. Кроме того, сообщает прокуратура региона, постановлением УФАС по Алтайскому краю ОАО «Алтайкрайгазсервис» привлечено к административной ответственности за злоупотребление доминирующим положением на товарном рынке.

Поскольку сейчас газовщики оспаривают решения УФАС в Арбитражном суде Алтайского края, меры прокурорского реагирования по возврату потребителям денежных средств за оплату услуг по доставке баллонов сжиженного газа по монопольно высокой цене, будут рассмотрены после судебного разбирательства.