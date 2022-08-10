10 августа
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Жизнь

Где заказать очки для школьника

Правильные очки не только помогут ребенку хорошо видеть окружающий мир, но и скорректировать проблемы со зрением. Они важны и для правильного развития глаз. Подобрать стильный аксессуар можно в оптике «Евростиль».

Что такое «Евростиль» для детей?

  • Изготовление очков за 10 минут.
  • Большой выбор оправ.
  • Ортокератологические (ночные) линзы.
Оптика «Евростиль»

С 10 августа по 10 сентября 2022 г. предъявителю скриншота купона во всех салонах оптики «Евростиль» предоставляется скидка 20% на очковые оправы для школьников.

За новой оправой со скидкой ждём вас по трём адресам в Барнауле:

  • пр. Строителей, 9, тел.: 24−71−44;
  • пр. Красноармейский, 58, тел.: 22−61−34;
  • ул. Антона Петрова, 221Д/1, тел.: 56−05−07.

Социальные сети: «ВКонтакте», «Телеграм»

Подбор ортокератологических (ночных) линз в клинике «Евростиль»:

  • г. Барнаул, ул. Молодёжная, , тел.: 669−669.

Социальные сети: «ВКонтакте», «Одноклассники», «Телеграм»

Сайт: www.eurostyle-barnaul.ru

Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.

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