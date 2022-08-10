Где заказать очки для школьника

С 10 августа по 10 сентября 2022 г. предъявителю скриншота купона во всех салонах оптики «Евростиль» предоставляется скидка 20% на очковые оправы для школьников.
За новой оправой со скидкой ждём вас по трём адресам в Барнауле:
- пр. Строителей, 9, тел.: 24−71−44;
- пр. Красноармейский, 58, тел.: 22−61−34;
- ул. Антона Петрова, 221Д/1, тел.: 56−05−07.
Подбор ортокератологических (ночных) линз в клинике «Евростиль»:
- г. Барнаул, ул. Молодёжная, 3Б, тел.: 669−669.
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Сайт: www.eurostyle-barnaul.ru
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.