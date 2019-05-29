Алтайский генерал МЧС рассказал, почему дети не должны спасать утопающих и как потушить пожар стаканом воды

Уже четвертый месяц ГУ МЧС по Алтайскому краю возглавляет новый в регионе человек — генерал-майор Александр Макаров. Это его первый опыт работы в качестве руководителя управления. У него не было времени на плавное вхождение в курс дела: пришлось сразу же решать задачи по подготовке к паводку, затем работать в условиях особого противопожарного режима. Altapress.ru стал первым СМИ, которому генерал согласился дать интервью.

Краткое содержание

Большая вода и большой огонь

— Вы стали начальником с конца января 2019 года. Какие задачи в первое время решали?

— В день назначения я уже был в Барнауле и начал подготовку к паводку. В нашей работе раскачиваться некогда: большая вода ждать не будет.

Конечно, нам повезло с погодой, но все равно дел хватало. В Рубцовске и Алейске в марте закончили строить дамбы, которые позволили повысить критический уровень. Вода в этих городах превысила прежнюю отметку почти на метр — без новых сооружений было бы подтоплено порядка 130 домов. А в этом году ни один жилой дом не подтопило.

— Вторая волна паводка закончилась или нам еще стоит быть готовыми к сюрпризам?

— Пока ничего не предвещает масштабных подтоплений. Большая вода уже была в селах Чарышское, Маралиха и Краснощеково, но она зашла только на приусадебные участки и несколько домовладений. В зоне риска находились села в Алтайском, Бийском, Красногорском, Советском районах, но паводковая волна разошлась по пойме без ущерба.

Паводок. Олег Богданов

Тем не менее мы находимся в боевой готовности. Следим за прогнозами, оповещаем население. Вторая волна может принести серьезные последствия, если в горах надолго зарядят обильные дожди.

— В начале мая у нас вводили особый противопожарный режим. Эта мера дает реальные результаты?

— Разумеется. И я считаю, что ввели его очень своевременно. В этом году мы сделали беспрецедентную работу. Ежедневно на дежурство заступали 500 патрульных групп спасателей. Люди работали в авральном режиме, у них не было выходных.

На базе нашего Центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) действовал штаб совместно с краевым ГУ МВД и минприроды. Нам помогали 3 тыс. полицейских: искали нарушителей, перекрывали въезды в леса. У нас работали беспилотники, мы каждый день облетали территорию края на вертолете.

В результате за майские праздники поймали около 300 поджигателей. За 1 и 2 мая мы зарегистрировали 660 природных пожаров, а вместе с бытовыми их было больше тысячи. Для сравнения, с начала года до мая у нас было порядка 5 тыс. возгораний.

Лесные пожары на Алтае. Алексей Грибков

Шашлыки ни при чем

— Почему происходит так много пожаров? Ведь не из-за шашлыков на природе?

— В основном по вине людей. Например, вместо того чтобы траву выкосить, у нас ее поджигают. А потом спасателям приходится отбивать дома от огня.

Когда человек кидает зажженную спичку в сухую траву, он не отдает себе отчета в том, насколько это опасно. При ветре 25 м/с огонь распространяется со скоростью 8 м/с. Его просто не поймаешь. Но нам в этом году удалось не допустить серьезных происшествий.

Мы не доходим до фанатизма: не разыскиваем людей, которые во дворе жарят шашлыки. Одно дело, когда человек контролирует ситуацию, совсем другое, когда начинает вредить: поджигать и говорить, что «всю жизнь так делали».

— А что с бытовыми пожарами? Их число за последнее время выросло.

— Да, но это произошло главным образом из-за изменения системы подсчета. Раньше в статистику пожаров не шли загорания — когда потушили горящий мусорный бак или кастрюлю на плите. А сейчас учитывается все.

Александр Макаров , руководитель ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

У нас серьезно возросла гибель людей на пожарах. Порядка 99% жертв — из частного сектора. Мы работаем над оперативностью и всегда приезжаем первыми. Но нужно понимать, что в городской местности речь идет о 10 минутах, в сельской — о 20. А если нам еще и позвонили не сразу после начала пожара, то и выходит, что мы не успеваем спасти человека. Зачастую смерть происходит в течение первых 10 минут от отравления, а не от воздействия огня.

Я считаю, что наша самая главная задача — предупредить. Любой пожар можно потушить стаканом воды, только надо знать, где и когда вылить его.

— Некоторые семьи устанавливают пожарные извещатели. Это работает?

— Конечно. Более того, в крае бесплатно устанавливают пожарные извещатели многодетным и малообеспеченным семьям. Было несколько случаев, когда этот прибор улавливал дым даже не в той квартире, где установлен, а у соседей. Пожарные оперативно приехали на сигнал и потушили огонь на маленькой площади. Не пострадали ни люди, ни квартира. Я считаю, что подобные приборы должны быть в каждом доме, как огнетушитель в машине.

Тушение пожара в Барнауле. Олег Богданов

Зачем нужны пляжи и что делать с экстремалами

— Скоро начнется купальный сезон. У нас в регионе есть проблема необорудованных пляжей. Алтайское ГУ МЧС может на это повлиять?

— Говорят, что в России четыре беды: зима, весна, лето и осень. Это я к тому, что сезонные риски есть всегда. В этом году мы будем не только принимать уже оборудованные пляжи, но и открывать новые места для купания. Работаем с главами районов по этому вопросу.

Люди должны быть сами заинтересованы в создании новых оборудованных пляжей. Ведь за последние пару лет в Алтайском крае не было ни одного случая гибели на официально открытых для купания местах — все в несанкционированных. У нас в этом году уже произошло несколько несчастных случаев на воде, хотя купальный сезон еще не начался.

— У нас в крае есть дети-герои , которые спасали сверстников на воде. Это , наверное , лучшее подтверждение того , что уроки ОБЖ не проходят даром?

— Да, но я бы хотел подчеркнуть, что это скорее счастливые исключения. Конечно, спасение человека должно быть в крови у каждого, но дети в первую очередь должны обратиться ко взрослым. Бросаясь на помощь самостоятельно, они рискуют погибнуть сами. Таких случаев в моей служебной практике было немало.

Для взрослых же скажу, что бездействие хуже действия. Не надо бояться оказывать помощь. Надо знать, как делать искусственное дыхание и непрямой массаж сердца. Но перед этим, конечно, нужно обязательно позвонить в службу спасения.

Пляж на острове Помазкин. barnaul.org

— В нашем регионе есть туристы-экстремалы , как в соседней Республике Алтай? Они доставляют проблемы?

— Глобальных проблем с этим нет. Сейчас у туристических групп уже вошло в привычку регистрироваться в ЦУКС. Это бесплатно. Мы отслеживаем движение группы, договариваемся о периодическом созвоне. Если в нужное время группа не вышла на связь, перезваниваем сами и при отсутствии контакта идем искать — мы приблизительно знаем, где могут находиться туристы.

Наши сотрудники выезжали и в Республику Алтай на поиски погибших туристов из Новосибирска. Я лично участвовал в подобных операциях на Камчатке, и хочу сказать, что это нелегкий труд. И мы не считаем потраченные на это деньги, хотя уходят огромные суммы, — мы думаем о спасении.

Запретить рисковать жизнью мы не можем, только предупреждаем. Знаете, говорят, что половина несчастных случаев начинается с фразы: «Смотри, как я умею». А другая половина — с фразы: «Да это фигня, смотри как надо».

Алтайский поисково-спасательный отряд. Поиски туриста. 04.mchs.gov.ru

Особенный край

— Вы заметили какие-то особенности в вашей работе , присущие только Алтайскому краю?

— Здесь есть все риски, возможные на территории РФ, в том числе землетрясения. Слава богу, хоть цунами нету.

В крае очень большое количество населенных пунктов — 1600. На Севере, например, столько нет. Для нас это представляет определенные сложности.

Вообще Алтайский край — это уникальная территория. Я служил в нескольких регионах, есть с чем сравнивать. Меня удивило разнообразие природы. Некоторые места напоминают Поволжье, где я тоже служил. Надеюсь, что посмотрю здешние красоты хотя бы в служебных командировках.

Александр Макаров , руководитель ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

— Вы общаетесь с предыдущим главой ведомства Игорем Лисиным?

— С Лисиным мы дружим, периодически созваниваемся. В Красноярске у меня был другой фронт работы, я возглавлял учебное заведение. Но все равно по долгу службы нам приходилось пересекаться. Я приглашал Игоря Николаевича в гости, но он все не мог выбрать время. После назначения посмеялись с ним, что ему вместо визита пришлось на ПМЖ переезжать.

Зачем пожарным проверять стройки

— Край до сих пор сотрясают проверки и закрытия ТЦ , игровых и спортивных объектов. Вскрылась проблема с приемкой новостроек. Что вы думаете по поводу возвращения МЧС прав по контролю за строительством?

— Да, раньше у Госпожнадзора было право контроля за зданиями при их проектировании и строительстве. Затем этими вопросами стал заниматься стройнадзор, но ведь противопожарные нормы от этого не исчезли.

Наша цель — не штрафы и не закрытие объектов, а безопасность. Люди хотят быть спокойны за своих детей, вот и все. Если на нас снова возложат задачу по контролю за их соблюдением, то будем работать. Исходя из этого, МЧС уже приняло решение об увеличении численности штата в регионах.

Стройка. Новостройки. Недвижимость. Анна Зайкова.

— На сколько увеличится штат алтайского МЧС?

— По решению министерства — на 500 человек. Из них мы должны принять 30 человек в ГУ, в том числе в надзор.

Те, кто хочет работать в МЧС, должны понимать, что у нас служат по зову сердца, а не просто за зарплату. Работа спасателя почетная, но прибыли она не приносит. Тяжело и физически, и морально: мы постоянно сталкиваемся с людской болью, постоянно находимся в состоянии боевых действий. Вроде в мирное время живем, но по боевому уставу.

Кто страшнее: природа или человек

— Ваши дети мечтают пойти по вашим стопам?

— У меня две девочки, поэтому даже не знаю. Младшая вообще хочет быть феей. Старшая занимается легкой атлетикой, участвовала в соревнованиях по пожарно-прикладному спорту. Но конкретно я ее не спрашивал.

Меня дети очень редко видят — наверное, не захотят работать в МЧС. Но если захотят, я не буду против, считаю, что профессию каждый должен выбирать сам. В академии МЧС учится много девочек.

Александр Макаров , руководитель ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

Женщины у нас работают диспетчерами, в сфере надзора. Но пожары тушат мужчины. Все-таки это очень тяжелая для здоровья работа. Не хочется ставить какие-то рамки, но и сказать, что все равны, я тоже не могу.

— Как вы считаете , кто приносит МЧС больше проблем — природа или человек?

— Не знаю, как можно сравнивать землетрясение на Сахалине и аварию на Чернобыльской АЭС. Проблемы преподносят и люди, и природа, а мы ликвидируем и то и другое. Сегодня занимаемся сельхозпалами и паводком, завтра спасаем горящих и тонущих людей.

Разница лишь в том, что на природные катастрофы мы не можем повлиять, только минимизировать последствия. А техногенные происшествия люди в силах не допустить.

Александр Макаров , руководитель ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

Специальный вопрос

— Вы считаете спасателей героями?

— Однозначно наша профессия героическая, и в ней есть место подвигу. Диспетчеры тоже все по-своему герои, они выполняют не менее важную работу.

Наверное, готовность рискнуть собой в любой момент, с этим чувством ходить на работу — вот это настоящее геройство.

Многие сотрудники в главке имеют правительственные награды, медали «За отвагу». Только за прошлый паводок в крае наградили более 1500 человек — и это не только спасатели.

О чем еще рассказал собеседник

О пожарном-блогере — Я совсем недавно узнал, что у нас в Барнауле есть сотрудник, который снимает видео на вызовах. Посмотрел его ролики, интересно. Это хорошо, даже правильно, что он показывает нашу работу изнутри. Может, так люди будут лучше понимать, как трудно порой бывает ликвидировать последствия их ошибок. О качествах спасателя — Сотрудник МЧС должен быть готов прийти на помощь в любое время, вне зависимости от того, на смене он или нет. Устойчивое психологическое состояние, крепкое здоровье и физическая выносливость тоже обязательны. О качествах жены спасателя — Супруга спасателя должны понимать специфику работы мужа, обладать большим терпением, создавать домашнее тепло. Мне кажется, любая женщина должна быть такой. О любимых книгах — Я люблю «Мастера и Маргариту», «Белую гвардию» Булгакова. В свое время был впечатлен книгой «Москва и москвичи» Владимира Гиляровского. Там здорово показана работа пожарных и объясняется разница между пожарным и «пожарником». Сейчас перешел на фантастику, читаю произведения Сергея Лукьяненко. О любимых фильмах — «В бой идут одни „старики“». Я его много раз пересматривал. А на тему работы спасателей мне понравился художественный фильм «Спитак» про землетрясение в Армении, очень реалистичный. О выборе профессии — Если бы я не стал спасателем, то все равно ходил бы в погонах. У меня вся семья в них.

Что известно об Александре Макарове

Александр Макаров , руководитель ГУ МЧС России по Алтайскому краю. Дмитрий Лямзин , altapress.ru.

Александр Владимирович Макаров родился 3 июля 1981 года в Праге. В 2003 году окончил Академию гражданской защиты МЧС России, а в 2018 году — Ивановскую пожарно-спасательную академию ГПС МЧС России.

Служебную карьеру начал в качестве командира роты на Дальнем Востоке, затем работал в Пензенской области. С 2016 года был начальником «Сибирской пожарно-спасательной академии ГПС МЧС России» в Красноярском крае.

С 1 апреля 2019 года официально назначен руководителем ГУ МЧС России по Алтайскому краю.

Женат, двое детей.

Цифры

3135 бытовых и техногенных пожаров произошло в Алтайском крае в 2018 году.

3164 загораний сухой травы тушили алтайские пожарные за пожароопасный период 2018 года.

768 человек спасли алтайские спасатели в 2018 году, из них 5 человек — на воде.