12 октября
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Жизнь

Геймеры могут сэкономить до 2000 рублей с новой подпиской от Tele2

Tele2 предлагает клиентам новую подписку GamersBase Plus*. Абоненты компании получают доступ к современным топовым играм и экономят до 2000 рублей ежемесячно**.

Геймеры могут сэкономить с новой подпиской от Tele2.
Геймеры могут сэкономить с новой подпиской от Tele2.
Фото: пресс-служба Tele2

С подпиской GamersBase Plus у клиентов Tele2 появляется возможность получать каждый месяц две новые игры на выбор. Оператор предлагает геймерам одну ААА-игру премиального сегмента и одну из инди-игр. Все выбранные продукты остаются у пользователей навсегда, даже после окончания действия подписки. Список доступных игр будет обновляться в первый день каждого месяца.

Чтобы воспользоваться предложением, абоненту нужно подключить услугу GamersBase Plus с помощью команды *155*581*1# или в мобильном приложении «Мой Tele2». Стоимость новой подписки составляет 690 рублей в месяц**. Для получения игры необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте gbplus.gamersbase.store. Далее следует в каталоге выбрать одну из двух ААА-игр и одну из нескольких инди-игр, кликнуть на кнопку «Забрать игру» для получения ключа для скачивания. Инструкция по активации доступна в карточке игры.

Помимо этого, в рамках акции от партнера при оформлении новой подписки абоненты Tele2 могут получить промокод на 100 бесплатных минут в сервисе Playkey. Приложение позволяет играть в топовые игры со сложной графикой даже на слабом ПК.

Контент подписки предоставляет ООО «Торнадо Менеджмент». Отключить подписку можно с помощью команды *155*581*0#. Подробнее о новой услуге — на сайте tele2.ru.

* GamersBase Plus — ГеймерсБаз Плюс

** информация о действительна на момент публикации

Возрастное ограничение 18+

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