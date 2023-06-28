Гипоаллергенных чудо-щенков продают за 80 тыс. рублей в Барнауле

Продавец заявляет, что щенки мальтипу от породистых родителей. Они отличаются очаровательным внешним видом и небольшим размером - почти игрушечные.
По словам продавца, это порода еще и гипоаллергенна, так как мальтипу практически не линяют.
Малышам всего 1,5 месяца. В объявлении указано, что они ласковые, игривые, очень сообразительны и легко приучаются к пеленке. Мальтипу хорошо ладят с детьми и с другими животными.
Порода щенков имеет приставку F1. Это значит, что они на 50% мальтезе (мальтийская болонка) и на 50% пудели.