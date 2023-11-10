Гирлянды и бесплатный чай. Стало известно, что будет с популярным катком Барнаула

В Барнауле, на парковке торгового центра «Гэлакси», скоро вновь заработает зимний городок с бесплатным катком. Несмотря на то, что обустройство и эксплуатация объекта обходится в серьезную сумму, в ТРЦ решили не нарушать традицию.

Бюджет зимнего городка составляет более 8 млн рублей ежегодно.

По словам Маргариты Сафроновой, руководителя отдела аренды торгового центра, эти затраты постоянно растут.

Здесь есть места отдыха, фотозоны, атмосферные гирлянды. В этом году планируется установка теплого павильона для отдыха посетителей городка.

За сезон ледовый каток посещают порядка 200 тыс человек.

Зимний Городок ТРЦ Galaxy. ТРЦ Galaxy.

Маргарита Сафронова,

руководитель отдела аренды ТРЦ «Гэлакси»:

Как и наши коллеги на Трассе здоровья, мы тоже бесплатно угощаем гостей горячим чаем. За прошлый сезон его выпили более 50 тыс. кружек.

Как пояснила представитель ТРЦ, картинг, который летом располагался на открытой парковке, «переехал» в подземный паркинг на -2 этаж.

Зимний Городок ТРЦ Galaxy. ТРЦ Galaxy.

«Решили сохранить этот вид досуга, почувствовав живой отклик посетителей. Интерес к нему есть. В этом году в подземном паркинге картинг будет работать впервые», - отметила Маргарита Сафронова.

Что еще сделано

Компания «Первый» в 2023 году рядом с ТРЦ «Гэлакси» запустила одноименный деловой центр класса А.

Пространство рядом с ним площадью около 1 га решено было не застраивать, а обустроить сквер с архитектурной подсветкой, зелеными насаждениями и автоматическим поливом. Это первый подобный опыт в Алтайском крае.

Маргарита Сафронова,

руководитель отдела аренды ТРЦ «Гэлакси»:

Нам кажется, проект в целом получился красивый. Видим сколько фотосессий там проводится. Теперь это еще одно место для прогулок и отдыха в Барнауле.

Зимний Городок ТРЦ Galaxy. Фото: ТРЦ Galaxy.

Площадь нового делового центра "Гэлакси" - 8,6 тыс. кв метров.