Глава региона лично проверил, как проходит подготовка мобилизованных и добровольцев в Оренбургской области.

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко приехал на полигон в Тоцком Оренбургской области и встретился с военнослужащими. Он проверил подготовку мобилизованных и ответил на вопросы, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Виктор Томенко посетил полигон, в котором проходят подготовку мобилизованные и добровольцы из Алтайского края.

Губернатор пообщался с военнослужащими и лично проверил ход подготовки. Офицерский состав попросил у Томенко дополнительное оснащение.

Правительство региона уже отправило спецтехнику для подготовки мобилизованных. По заявкам командиров приобрели новые сварочные аппараты, бензопилы, электротехнические изделия, перчатки.

Полигон в Тоцком Оренбургской области Фото: Антон Червяков.

Также власти заверили, что будут дальше поставлять экипировку и технические средства. Минсоцзащиты Алтайского края продолжает работать с военнослужащими и их семьями.

По поручению Губернатора Алтайского края замминистра социальной защиты региона Александр Репин провел прием по личным вопросам на базе Тоцкого полигона. В течение двух дней замминистра общался с мобилизованными и добровольцами из Алтайского края.

— Когда мы приехали в расположение воинского соединения, через командиров довели информацию до военнослужащих о том, что ведётся прием вопросов и обращений. Дополнительно прошел по казармам, опросил всех о наличии просьб и пожеланий, — сообщил Александр Репин.

Озвучены вопросы о льготах для семей мобилизованных, в том числе о бесплатном питании детей в школах и порядке оплаты за детский сад, помощи пожилым членам семей в очистке придомовых территорий от снега, помощи в приобретении твердого топлива. Всё вопросы взяты на контроль, часть из них уже решена.

Столовая. Фото: Антон Червяков.

В Алтайском крае по поручению Губернатора края Виктора Томенко во всех муниципалитетах специалисты органов социальной защиты населения и сельсоветов активно включились в работу с семьями мобилизованных граждан. Выясняют, в какой именно помощи семьи нуждаются — психологической, юридической, медицинской, материальной. Специалисты соцзащиты решают вопросы по социальной помощи семьям: предлагают мамам юридическую поддержку, помощь в оформлении детских выплат, различных пособий, материальной помощи, в том числе и на основе социального контракта, в решении бытовых проблем. Ведется ими и консультационная работа. По указу главы региона детям военнослужащих, которые проходят обучение в школах и краевых организациях профессионального образования, должно быть представлено бесплатное горячее питание.

Виктор Томенко. Фото: Антон Червяков.

В территориальные органы соцзащиты из краевой столицы была передана гуманитарная помощь для доставки в семьи мобилизованных.

Работа с семьями мобилизованных граждан занимает особое место в ряду задач, которые приходится ежедневно решать сотрудникам министерства социальной защиты населения. Специалисты остаются на связи с родственниками мобилизованных постоянно. Все вопросы прорабатываются в тесном взаимодействии с администрациями районов, главами сельсоветов и волонтерскими отрядами. Эта работа требует особого такта, чуткости, внимания, а самое главное реальной помощи семье в решении имеющихся проблем.