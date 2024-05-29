«Главная ценность завода — это люди». Алтайский шинный комбинат отметил День химика и поздравил сотрудников предприятия

Возвращение к истокам
Алтайский шинный комбинат — ведущий производитель шин для российского и зарубежного рынка и один из символов Алтайского края. Завод - почти ровесник алтайской целины, 12 апреля ему исполнилось 68 лет.
В те далекие годы завод создавал только шины для сельскохозяйственной техники. С тех пор наш ассортимент значительно расширился, - рассказывает генеральный директор Владимир Балабанов. - На сегодняшний день предприятие производит более 400 различных видов шин. В их числе — уникальные авиационные шины. Технология их производства сохранилась только на Алтайском шинном комбинате, он - их единственный производитель в России.
За эти годы завод пережил различные взлеты и падения. Людмила Зань, председатель профсоюза Алтайского шинного комбината, лично видела, как развивался завод. Она ветеран предприятия и работает здесь уже 35 лет.
Я пришла сюда работать в непростое для страны время — в годы перестройки, - вспоминает Людмила Зань. - Подобная встряска сильно сказалась на работе комбината. Но, несмотря на все трудности, я всегда оставалась здесь. Постепенно завод смог восстановиться от множества потрясений и вырасти в предприятие государственного назначения. Глядя на комбинат сегодня, я могу с уверенностью сказать, что он стал только лучше!
Последний год оказался особенно насыщенным для завода. Он решил вернуться к истокам и провел масштабную реорганизацию предприятия. Создано новое юридическое лицо, и изменилось название — теперь это Алтайский шинный комбинат.
Это позволит нам добиться единой слаженной работы всех структур предприятия и большей социальной защищенности коллектива. А также наладить общение с потенциальными контрагентами, с администрацией города и государством, - отмечает генеральный директор.
По словам Владимира Балабанова, к концу года будут завершены основные процессы реорганизации.
Семейная атмосфера
Главная ценность завода — это его люди. Сегодня на Алтайском шинном комбинате работает около 3 тыс. сотрудников. И кадровой политике здесь уделяют особое внимание.
Одна из наших основных задач: улучшение условий труда, - подчеркивает Владимир Балабанов. - В этом году увеличилось материальное стимулирование, в том числе введены ежеквартальные премии.
На предприятии созданы все условия для карьерного роста. Екатерина Сафронова пришла работать на завод два с половиной года назад в качестве экономиста. А сегодня она — руководитель группы отдела ОТиЗ.
Здесь очень интересно и никогда не бывает скучно! Каждый день наполнен новыми задачами - делится Екатерина Сафронова. - Мне нравится, что завод предоставляет возможности для карьерного роста. Ведь я пришла сюда работать сразу после университета и за два года выросла до руководителя группы. Для меня это огромный рост!
Для таких молодых сотрудников, как Екатерина, на Алтайском шинном комбинате действует система наставничества. Инструкторы обучают выпускников вузов и колледжей азам производства и помогают адаптироваться на новом рабочем месте.
Преемственность поколений — один из секретов успешной работы предприятия. Наставники охотно делятся накопленным опытом с молодыми коллегами и помогают в трудную минуту.
Мне очень нравится мой коллектив, - отмечает Наталья Ляпкина, директор по персоналу. - Здесь царит практически семейная атмосфера. И это неудивительно, ведь на комбинате работают семьями и целыми трудовыми династиями, старшие всегда готовы помочь младшим.
Не забывают и о ветеранах производства, их регулярно чествуют на торжественных мероприятиях. 24 мая, в День химика, наградили 12 человек, отработавших более 20 лет на производстве. «Если люди столько работают на предприятии, значит, есть на заводе то, что их притягивает, из-за чего они не хотят уходить», - считает Людмила Зань.
И действительно, сотрудники предприятия отмечают такие преимущества как официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный социальный пакет и развитую корпоративную культуру.
Такие корпоративные праздники, как День химика, помогают людям отдохнуть и поближе познакомиться не только друг с другом, но и с руководством завода. Важно регулярно чествовать ветеранов, награждать отличившихся и говорить слова благодарности, - отмечает Владимир Балабанов.
Планы на производство
Алтайский шинный комбинат не стоит на месте и постоянно совершенствуется. На данный момент активно идет процесс модернизации, рассказывает Константин Шурупов, заместитель генерального директора по технической политике.
На всех направлениях производства наземных и авиационных шин заменяют оборудование на более современное. Также в этом году планируется введение новых научно-исследовательских работ, направленных на импортозамещение.
Основные задачи на сегодняшний день: работа над качеством продукции, модернизация оборудования, расширение рынка сбыта и удержание кадров на рабочем месте, - сообщает Константин Шурупов.
Последнее особенно актуально для предприятия. К сожалению, кадровый голод не обошел стороной и Алтайский шинный комбинат. Генеральный директор отмечает, что сегодня все алтайские предприятия вынуждены бороться за ценных сотрудников.
Предприятие плотно сотрудничает с барнаульскими школами и выступает перед учениками с профориентационными лекциями. Кроме этого завод работает со средними специальными и высшими учебными заведения города. В том числе с Алтайским государственным техническим университетом им. И.И. Ползунова и Алтайским государственным университетом. Их студенты приходят на Алтайский шинный комбинат на практику.
Дополнительно предприятие участвует в проекте «Открытая промышленность» и реализует промышленный туризм в рамках профориентации. Завод регулярно проводит экскурсии для школьников и студентов и рассказывает им об основах производства.
Отклики очень положительные! - отмечает директор по персоналу Наталья Ляпкина. - Современные школьники и студенты практически не знакомы с основами современного производства. И им очень интересно окунуться в рабочий процесс, а после попробовать себя в деле. Тем самым мы буквально растим себе новую смену.
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