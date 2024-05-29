«Главная ценность завода — это люди». Алтайский шинный комбинат отметил День химика и поздравил сотрудников предприятия

«Хорошие результаты и победы предприятия — это, в первую очередь, заслуга его сотрудников», - уверен генеральный директор Алтайского шинного комбината Владимир Балабанов . 24 мая завод отметил профессиональный праздник - День химика, на котором поздравил своих сотрудников, наградил передовиков производства и отметил заслуги ветеранов труда.

Возвращение к истокам

Алтайский шинный комбинат — ведущий производитель шин для российского и зарубежного рынка и один из символов Алтайского края. Завод - почти ровесник алтайской целины, 12 апреля ему исполнилось 68 лет.

В те далекие годы завод создавал только шины для сельскохозяйственной техники. С тех пор наш ассортимент значительно расширился, - рассказывает генеральный директор Владимир Балабанов. - На сегодняшний день предприятие производит более 400 различных видов шин. В их числе — уникальные авиационные шины. Технология их производства сохранилась только на Алтайском шинном комбинате, он - их единственный производитель в России.

За эти годы завод пережил различные взлеты и падения. Людмила Зань, председатель профсоюза Алтайского шинного комбината, лично видела, как развивался завод. Она ветеран предприятия и работает здесь уже 35 лет.

Я пришла сюда работать в непростое для страны время — в годы перестройки, - вспоминает Людмила Зань. - Подобная встряска сильно сказалась на работе комбината. Но, несмотря на все трудности, я всегда оставалась здесь. Постепенно завод смог восстановиться от множества потрясений и вырасти в предприятие государственного назначения. Глядя на комбинат сегодня, я могу с уверенностью сказать, что он стал только лучше!

Зань Людмила Ивановна. Фото: Анна Зайкова.

Последний год оказался особенно насыщенным для завода. Он решил вернуться к истокам и провел масштабную реорганизацию предприятия. Создано новое юридическое лицо, и изменилось название — теперь это Алтайский шинный комбинат.

Это позволит нам добиться единой слаженной работы всех структур предприятия и большей социальной защищенности коллектива. А также наладить общение с потенциальными контрагентами, с администрацией города и государством, - отмечает генеральный директор.

По словам Владимира Балабанова, к концу года будут завершены основные процессы реорганизации.

Заместитель генерального директора по технической политике Шурупов Константин Олегович. Фото: Анна Зайкова.

Семейная атмосфера

Главная ценность завода — это его люди. Сегодня на Алтайском шинном комбинате работает около 3 тыс. сотрудников. И кадровой политике здесь уделяют особое внимание.

Одна из наших основных задач: улучшение условий труда, - подчеркивает Владимир Балабанов. - В этом году увеличилось материальное стимулирование, в том числе введены ежеквартальные премии.

На предприятии созданы все условия для карьерного роста. Екатерина Сафронова пришла работать на завод два с половиной года назад в качестве экономиста. А сегодня она — руководитель группы отдела ОТиЗ.

Екатерина Сафронова. Фото: Анна Зайкова.

Здесь очень интересно и никогда не бывает скучно! Каждый день наполнен новыми задачами - делится Екатерина Сафронова. - Мне нравится, что завод предоставляет возможности для карьерного роста. Ведь я пришла сюда работать сразу после университета и за два года выросла до руководителя группы. Для меня это огромный рост!

Для таких молодых сотрудников, как Екатерина, на Алтайском шинном комбинате действует система наставничества. Инструкторы обучают выпускников вузов и колледжей азам производства и помогают адаптироваться на новом рабочем месте.

Преемственность поколений — один из секретов успешной работы предприятия. Наставники охотно делятся накопленным опытом с молодыми коллегами и помогают в трудную минуту.

Ляпкина Наталья Александровна. Фото: Анна Зайкова.

Мне очень нравится мой коллектив, - отмечает Наталья Ляпкина, директор по персоналу. - Здесь царит практически семейная атмосфера. И это неудивительно, ведь на комбинате работают семьями и целыми трудовыми династиями, старшие всегда готовы помочь младшим.

Не забывают и о ветеранах производства, их регулярно чествуют на торжественных мероприятиях. 24 мая, в День химика, наградили 12 человек, отработавших более 20 лет на производстве. «Если люди столько работают на предприятии, значит, есть на заводе то, что их притягивает, из-за чего они не хотят уходить», - считает Людмила Зань.

И действительно, сотрудники предприятия отмечают такие преимущества как официальное трудоустройство, стабильная заработная плата, полный социальный пакет и развитую корпоративную культуру.

Химочка Вячеслав Сергеевич. Фото: Анна Зайкова. Свиридова Татьяна Анатоьевна. Фото: Анна Зайкова. Алтайский шинный комбинат отметил День химика и поздравил сотрудников предприятия. Фото: Анна Зайкова. Алтайский шинный комбинат отметил День химика и поздравил сотрудников предприятия Фото: Анна Зайкова.

Такие корпоративные праздники, как День химика, помогают людям отдохнуть и поближе познакомиться не только друг с другом, но и с руководством завода. Важно регулярно чествовать ветеранов, награждать отличившихся и говорить слова благодарности, - отмечает Владимир Балабанов.

Планы на производство

Алтайский шинный комбинат не стоит на месте и постоянно совершенствуется. На данный момент активно идет процесс модернизации, рассказывает Константин Шурупов, заместитель генерального директора по технической политике.

На всех направлениях производства наземных и авиационных шин заменяют оборудование на более современное. Также в этом году планируется введение новых научно-исследовательских работ, направленных на импортозамещение.

Шурупов Константин Олегович. Фото: Анна Зайкова.

Основные задачи на сегодняшний день: работа над качеством продукции, модернизация оборудования, расширение рынка сбыта и удержание кадров на рабочем месте, - сообщает Константин Шурупов.

Последнее особенно актуально для предприятия. К сожалению, кадровый голод не обошел стороной и Алтайский шинный комбинат. Генеральный директор отмечает, что сегодня все алтайские предприятия вынуждены бороться за ценных сотрудников.

Предприятие плотно сотрудничает с барнаульскими школами и выступает перед учениками с профориентационными лекциями. Кроме этого завод работает со средними специальными и высшими учебными заведения города. В том числе с Алтайским государственным техническим университетом им. И.И. Ползунова и Алтайским государственным университетом. Их студенты приходят на Алтайский шинный комбинат на практику.

Дополнительно предприятие участвует в проекте «Открытая промышленность» и реализует промышленный туризм в рамках профориентации. Завод регулярно проводит экскурсии для школьников и студентов и рассказывает им об основах производства.

Отклики очень положительные! - отмечает директор по персоналу Наталья Ляпкина. - Современные школьники и студенты практически не знакомы с основами современного производства. И им очень интересно окунуться в рабочий процесс, а после попробовать себя в деле. Тем самым мы буквально растим себе новую смену.

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