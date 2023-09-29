"Главное верить". Каждый пятый барнаулец прибегает к гомеопатии

Альтернативная медицина все еще остается популярной среди россиян. В ее действенность верит каждый пятый житель страны. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса SuperJob. Участие в нем приняли 1,6 тыс. человек, включая Барнаул.

Последователи и противники

Гомеопатия — это вид медицины, использующий метод лечения малыми дозами. В его основе лежит закон подобия. То есть активные вещества таких лечебных препаратов вызывают у людей симптомы, подобные симптомам болезни, и тем самым излечивают пациента.

На сегодняшний день в пользу гомеопатических препаратов верит каждый пятый россиянин — 21%. При этом почти половина опрошенных (47%) считают альтернативную медицину неэффективной и отдают предпочтение обычным лекарствам. Каждый третий участник от ответа воздержался.

Что касается Барнаула, то в городе наблюдают похожие результаты — 21% пользуются гомеопатией и 47% выступает против этого метода.

Лекарства. СС0

Цифры прошлых лет

Специалисты отмечают, что за четыре года цифры практически не изменились: 21% на сегодняшний день и 20% в 2019 году. Не повлияла на веру и пандемия коронавируса: россияне не разочаровались, но и не уверовали в альтернативные методы лечения.

Кто верит в гомеопатию

По результатам опроса выяснилось, что женщины чаще верят в пользу гомеопатических препаратов, чем мужчины - 24 и 17% соответственно.

Также предпочтение альтернативной медицине отдают представители старшего поколения. 34% граждан старше 45 лет заявили, что поддерживают гомеопатию. А 12% молодых людей до 34 лет отрицают ее действенность.

Кроме того на мнение людей повлияло наличие высшего образования. Выпускники вузов реже прибегают к гомеопатии, в то время как студенты колледжей и техникумов не против их применения (21 и 29% соответственно).

Таблетки. Лекарства. CC0

Мнения экспертов

Специалисты по-разному относятся к альтернативной медицинее. Одни считают, что гомеопатия оказывает положительный эффект за счет эффекта плацебо. «Это тоже иногда помогает, как вера в бога», — приводит SuperJob комментарий докторов. Другие называют данный метод лженаучным.

В марте 2022 года ВОЗ создали Глобальный центр по традиционной медицине. По словам профессора ВШЭ Василия Власова, последние 10–15 лет в ведомстве «стал преобладать такой подход, когда традиционные практики, хоть и основанные на волшебстве, признаются равноправно полезными». В их числе гомеопатия, йога и другие методы альтернативной медицины.

Между тем в 2017 году комиссия по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук (РАН) выступила против альтернативной медицины и подготовила меморандум "О лженаучности гомеопатии".

В тексте меморандума было сказано, что гомеопатия не имеет никаких научных оснований. "Этот вывод опирается на тщательный анализ публикаций в научных изданиях, отчетов о клинических исследованиях, их обобщении и систематических обзорах", - отмечено в тексте.

Специалисты также подчеркнули, что клинические испытания в разных странах в разное время "не смогли экспериментально продемонстрировать эффективность гомеопатических средств и методов лечения".