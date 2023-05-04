4 мая
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Жизнь

Голодного лосенка спасли от смерти неравнодушные россияне

Оставшийся без мамы новорожденный лосенок вышел к жителям деревни в Нижегородской области, сообщает "Катунь 24".

Лосенок.
Лосенок.
unsplash.com

Как оказалось, малышу было всего 3-4 дня. Почему он остался один - неизвестно.

Местные жители сразу вызвали охотинспекторов. Специалисты решили, что без родительской опеки юный лесной обитатель не выживет в дикой природе.

Лосенка забрали и отвезли в соседнее село - к новой "маме".

По дороге малыш крепко сдружился с инспектором и выразил свою любовь к спасителю поцелуем в щеку.

Лосенка на попечение приняла женщина, которая выходила уже больше десятка осиротевших зверят.

Ранее алтайские пожарные спасли теленка из ледяной реки.

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