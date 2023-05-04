Голодного лосенка спасли от смерти неравнодушные россияне

Как оказалось, малышу было всего 3-4 дня. Почему он остался один - неизвестно.
Местные жители сразу вызвали охотинспекторов. Специалисты решили, что без родительской опеки юный лесной обитатель не выживет в дикой природе.
Лосенка забрали и отвезли в соседнее село - к новой "маме".
По дороге малыш крепко сдружился с инспектором и выразил свою любовь к спасителю поцелуем в щеку.
Лосенка на попечение приняла женщина, которая выходила уже больше десятка осиротевших зверят.
Ранее алтайские пожарные спасли теленка из ледяной реки.