5 июля
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
﻿
Жизнь

Головокружительные ракушки и ностальгия. Altapress.ru оценил аттракционы в барнаульском парке «Центральный»

В парке «Центральный» даже в дождь барнаульцы активно интересуются билетами в кассе, гуляют с малышней и просто отдыхают. Корреспондент altapress.ru тоже туда заглянул. И прокатился — на «Вихре». Это было ностальгично.

Аттракционы в парке "Ценральный".
Аттракционы в парке "Ценральный".
Дарья Беркетова

Утром в будний день на входе в парк свежо — посетителей немного, но некоторые уже катаются: на машинках и аттракционах. Или качаются на качелях. Персонал ждет клиентов, а дети резвятся в фонтане.

Теперь идем за билетами. Они здесь стоят от 100 до 200 рублей.


Что по аттракционам?

  • Веселые горки: для возраста от 5 лет, с 11 лет можно самостоятельно.
  • Роскошная карусель: для возраста от 3 лет.
  • Вальс: для возраста от 3 лет, с 9 лет можно самостоятельно.
  • Вихрь: для возраста от 10 лет.
  • Веломобили: для возраста от 3 лет, веса до 130 кг.
  • Вертолеты: для возраста от 3 лет, прокат длится три минуты.
  • Миникар: для возраста от 5 лет, прокат длится 5 минут.
  • Жемчужина: для возраста от 6 лет, с 8 лет можно самостоятельно.
  • Водный шар: для возраста от 5 лет, веса до 80 кг.
  • Детская железная дорога «Кабриолет»: для возраста от 3 лет.
  • Колокольчик: для возраста от 3 лет.

Парк открыт с 09:45 до 21:00.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Фестиваль «Снова в СССР»
Гончарный фестиваль «Manos»
Открытый концерт музыки
Погрузись в мир Пушкина
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость