Головокружительные ракушки и ностальгия. Altapress.ru оценил аттракционы в барнаульском парке «Центральный»

В парке «Центральный» даже в дождь барнаульцы активно интересуются билетами в кассе, гуляют с малышней и просто отдыхают. Корреспондент altapress.ru тоже туда заглянул. И прокатился — на «Вихре». Это было ностальгично.

Утром в будний день на входе в парк свежо — посетителей немного, но некоторые уже катаются: на машинках и аттракционах. Или качаются на качелях. Персонал ждет клиентов, а дети резвятся в фонтане.

Теперь идем за билетами. Они здесь стоят от 100 до 200 рублей.



Что по аттракционам?

Веселые горки: для возраста от 5 лет, с 11 лет можно самостоятельно.

Роскошная карусель: для возраста от 3 лет.

Вальс: для возраста от 3 лет, с 9 лет можно самостоятельно.

Вихрь: для возраста от 10 лет.

Веломобили: для возраста от 3 лет, веса до 130 кг.

Вертолеты: для возраста от 3 лет, прокат длится три минуты.

Миникар: для возраста от 5 лет, прокат длится 5 минут.

Жемчужина: для возраста от 6 лет, с 8 лет можно самостоятельно.

Водный шар: для возраста от 5 лет, веса до 80 кг.

Детская железная дорога «Кабриолет»: для возраста от 3 лет.

Колокольчик: для возраста от 3 лет.

Парк открыт с 09:45 до 21:00.

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