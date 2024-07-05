Головокружительные ракушки и ностальгия. Altapress.ru оценил аттракционы в барнаульском парке «Центральный»

Утром в будний день на входе в парк свежо — посетителей немного, но некоторые уже катаются: на машинках и аттракционах. Или качаются на качелях. Персонал ждет клиентов, а дети резвятся в фонтане.
Теперь идем за билетами. Они здесь стоят от 100 до 200 рублей.
Что по аттракционам?
- Веселые горки: для возраста от 5 лет, с 11 лет можно самостоятельно.
- Роскошная карусель: для возраста от 3 лет.
- Вальс: для возраста от 3 лет, с 9 лет можно самостоятельно.
- Вихрь: для возраста от 10 лет.
- Веломобили: для возраста от 3 лет, веса до 130 кг.
- Вертолеты: для возраста от 3 лет, прокат длится три минуты.
- Миникар: для возраста от 5 лет, прокат длится 5 минут.
- Жемчужина: для возраста от 6 лет, с 8 лет можно самостоятельно.
- Водный шар: для возраста от 5 лет, веса до 80 кг.
- Детская железная дорога «Кабриолет»: для возраста от 3 лет.
- Колокольчик: для возраста от 3 лет.
Парк открыт с 09:45 до 21:00.
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