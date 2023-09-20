Загорелся гаражный кооператив в Барнауле

Жительница Барнаула заметила пожар в гаражном кооперативе на ул. Гущина.
На место прибыли полиция, пожарные и скорая помощь.
Детали происшествия уточняются.
Ранее мы писали о пожаре в Сочи.
В Барнауле утром 20 сентября на ул. Гущина начался пожар, на месте работали медики, полиция и пожарные.
Жительница Барнаула заметила пожар в гаражном кооперативе на ул. Гущина.
На место прибыли полиция, пожарные и скорая помощь.
Детали происшествия уточняются.
Ранее мы писали о пожаре в Сочи.
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