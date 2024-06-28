Горки с пауками, гонки с ниндзя. Altapress.ru оценил аттракционы в барнаульском парке «Арлекино»

Не на всякой экскурсии или прогулке ребенку будет весело. Но почти все дети любят парки аттракционов: ведь там и покричать, и полетать можно. Где есть аттракционы в Барнауле? Корреспондент altapress.ru начал с парка «Арлекино» и прокатился на американских горках. Было круто.

Утром в будний день на входе в парк тишина — посетителей нет, но некоторые аттракционы уже работают. Персонал поливает кустарники, есть тень, в которой можно спрятаться. Один воробушек, например, так и сделал, и освежился в луже. Для людей же здесь есть бассейн.

Теперь идем за билетами.

Что по аттракционам?

Ракушки: для возраста от 6 лет.

Аэлита: для возраста от 14 лет и роста от 140 см.

Шрек: для возраста от 14 лет, роста от 140 см и веса 40-80 кг.

НЛО: для возраста от 8 лет с родителями, с 12 лет — самостоятельно.

Американские горки: для возраста от 7 лет, роста от 120 см, с 12 лет можно самостоятельно.

Сюрприз: для возраста от 12 лет, прокат длится три минуты.

Тоннель Вортекс: для возраста от 7 лет, роста от 140 см, с 12 лет можно самостоятельно.

Автодром: для возраста от 7 лет, с 12 лет можно самостоятельно.

Колесо обозрения: для возраста от 3 лет, с 14 лет можно самостоятельно.

7D кинотеатр: для возраста от 4 лет, веса до 100 кг.

Ермак: для возраста от 3 лет, с 7 лет можно самостоятельно.

Билет на один аттракцион стоит от 150 до 250 рублей.

Парк открыт с мая по сентябрь с 11:00 до 21:00. Иногда здесь проводят развлекательные программы.

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