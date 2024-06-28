Горки с пауками, гонки с ниндзя. Altapress.ru оценил аттракционы в барнаульском парке «Арлекино»

Утром в будний день на входе в парк тишина — посетителей нет, но некоторые аттракционы уже работают. Персонал поливает кустарники, есть тень, в которой можно спрятаться. Один воробушек, например, так и сделал, и освежился в луже. Для людей же здесь есть бассейн.
Теперь идем за билетами.
Что по аттракционам?
- Ракушки: для возраста от 6 лет.
- Аэлита: для возраста от 14 лет и роста от 140 см.
- Шрек: для возраста от 14 лет, роста от 140 см и веса 40-80 кг.
- НЛО: для возраста от 8 лет с родителями, с 12 лет — самостоятельно.
- Американские горки: для возраста от 7 лет, роста от 120 см, с 12 лет можно самостоятельно.
- Сюрприз: для возраста от 12 лет, прокат длится три минуты.
- Тоннель Вортекс: для возраста от 7 лет, роста от 140 см, с 12 лет можно самостоятельно.
- Автодром: для возраста от 7 лет, с 12 лет можно самостоятельно.
- Колесо обозрения: для возраста от 3 лет, с 14 лет можно самостоятельно.
- 7D кинотеатр: для возраста от 4 лет, веса до 100 кг.
- Ермак: для возраста от 3 лет, с 7 лет можно самостоятельно.
Билет на один аттракцион стоит от 150 до 250 рублей.
Парк открыт с мая по сентябрь с 11:00 до 21:00. Иногда здесь проводят развлекательные программы.
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