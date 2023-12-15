«Горки, санки, елки». Госавтоинспекция напоминает про безопасность детей во время зимних каникул

Зима — это каникулы, развлечения, праздники. Однако следует помнить, что зимние праздники могут быть опасны с точки зрения поведения детей на улицах и дорогах. Как обеспечить безопасность ребенка при участии в дорожном движении в зимний период — в нашем материале.

Осторожно — горки!

Чтобы любимое детское развлечение — катание с горки, приносило только радость, следует соблюдать определенные правила безопасности.

В первую очередь, стоит убедиться, что склон горки не выходит на проезжую часть. В идеале горка должна находиться на отдельной площадке, удаленной от дорог.

Запрещено привязывать санки или тюбинги (или попросту цепляться руками) к транспортным средствам: снегокатам, снегоходам, квадроциклам, автомобилям. Это — крайне опасное развлечение, оно может привести к трагическим событиям. Санки или тюбинги вследствие резкого разгона развивают огромную скорость, отчего ребенка может выкинуть на проезжую часть, можно врезаться в неожиданное препятствие: дерево, забор или столб. Последствия — травмы, переломы конечностей, угроза жизни и здоровью.

Особенно таким любят баловаться подростки. Напоминаем, что в Алтайском крае действует закон «Об ограничении пребывания несовершеннолетних в общественных местах на территории Алтайского края». Положения закона возлагают обязанности взрослых контролировать действия детей и подростках в общественных местах, в том числе на улицах, парках, скверах, на территориях, прилегающих к жилым домам, в том числе на детских площадках и спортивных сооружениях.

Ребенок в машине зимой

Перевозка детей в качестве пассажиров автомобилей также требует особого внимания. Ведь, как мы уже писали, на дорогах в это время года ухудшается видимость, а трассы покрываются ледяной коркой.

Во время зимнего вождения водителям следует соблюдать ПДД, дистанцию между автомобилями и ограничивать скорость движения, чтобы всегда иметь возможность вовремя принять все необходимые меры для полной остановки транспортного средства и предотвращения аварийной ситуации.

Госавтоинспекция рекомендует увеличить дистанцию между ближайшими автомобилями, избегать резких разгонов и торможений.

Стоит помнить о том, что перевозить детей до семи лет можно только с ДУУ, от 7 до 12 лет — на заднем сиденье автомобиля с использованием ДУУ или ремней безопасности; на переднем сиденье — только с ДУУ.

Подвозя утром ребенка к школе или общественным местам, не нужно высаживать его на проезжей части, в том числе дворовой. Следует выбрать безопасную парковочную зону, внимательно осмотреться перед высадкой пассажиров.

Организованные поездки

Зимнее время — это пора детских праздничных мероприятий. Школьников организованно повезут на новогодние представления.

В Госавтоинспекции региона напоминают водителям, что они должны всегда уступать дорогу и пропускать организованные колонны. Присоединяться к таким колоннам запрещается. Согласно статье 12.15 КоАП РФ, за пересечение организованной транспортной или пешеходной колонны либо за занятие места в ней положен штраф — 1,5 тысячи рублей.

Поэтому в Госавтоинспекции просят автолюбителей с пониманием отнестись к возможным заторам на дорогах и по возможности объезжать улицы, по которым будут ехать колонны.

Яркий костюмчик — залог безопасности ребенка

Из-за того, что зимой световой день становится значительно короче, видимость на дороге существенно ухудшается. Поэтому сотрудники Госавтоинспекции советуют одевать ребенка в яркую зимнюю одежду со специальными элементами, которые называются «световозвращатели». Так ребенок будет заметен для проезжающих водителей даже в темное время суток.

Опасность несет и слишком яркое солнце. В сочетании с белым снегом оно создает эффект бликов, которые ослепляют человека. К тому же сугробы сужают проезжую часть дороги. Поэтому детям стоит быть более внимательными при переходе проезжей части.

Безопаснее всего ходить по тротуару. А если его нет, то пешеходу нужно двигаться по обочине навстречу движущемуся транспорту. Переходить улицу следует в местах, где имеются линии или указатели перехода, а где их нет — на перекрестках по линии тротуаров.

Уважаемые родители, сотрудники Госавтоинспекции призывают усилить контроль за досугом своих детей, в том числе обратить повышенное внимание местонахождению несовершеннолетних в вечернее и ночное время. Главным для родителей в воспитании у ребенка навыков безопасного поведения на дороге должен стать принцип «Делай, как я». Чтобы ребенок не нарушал ПДД, он должен их не просто знать — у него должно войти в привычку их соблюдать. Кроме того, родителям следует взять за правило ежедневно проводить с детьми «минутки безопасности» перед выходом из дома, в ходе которых напоминать детям основные правила безопасного поведения на дороге.