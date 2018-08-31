Барьерист Сергей Шубенков потроллил алтайскую красавицу-бегунью Полину Миллер

В августе чемпионка России в беге на 400 метров Полина Миллер из Барнаула отправилась отдыхать в Горный Алтай. О чем сообщила на своей странице в Instagram.

Живописные фотографии красавицы пользователи забросали восторженными откликами. Не устоял и коллега по легкоатлетическому цеху Сергей Шубенков.

sergey.shubenkov Пресс-то уже можно и расслабить:)

Публикация от Polina Miller???? (@p_milka) 18 Авг 2018 в 8:00 PDT

Напомним, Полина Миллер стала вторым спортсменом от Алтайского края вместе с Сергеем Шубенковым, который выступал на прошедшем в августе Чемпионате Европы по легкой атлетике. Молодая 18-летняя спортсменка сумела пробиться в полуфинал соревнований в беге на 400 метров. Но дальше этого шагнуть не смогла.

Полину в секцию по легкой атлетике 8-летнем возрасте привели родители. Ее папа большой поклонник этого вида спорта и когда-то занимался сам. До этого девочка занималась спортивной аэробикой. Первый и единственным на данный момент тренер Полины — Надежда Клевцова. У нее же когда-то начинал тренироваться Сергей Шубенков.