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1 сентября
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Барьерист Сергей Шубенков потроллил алтайскую красавицу-бегунью Полину Миллер

В августе чемпионка России в беге на 400 метров Полина Миллер из Барнаула отправилась отдыхать в Горный Алтай. О чем сообщила на своей странице в Instagram.

Полина Миллер.
Полина Миллер.
instagram.com/p_milka

Живописные фотографии красавицы пользователи забросали восторженными откликами. Не устоял и коллега по легкоатлетическому цеху Сергей Шубенков.

sergey.shubenkov Пресс-то уже можно и расслабить:)

Напомним, Полина Миллер стала вторым спортсменом от Алтайского края вместе с Сергеем Шубенковым, который выступал на прошедшем в августе Чемпионате Европы по легкой атлетике. Молодая 18-летняя спортсменка сумела пробиться в полуфинал соревнований в беге на 400 метров. Но дальше этого шагнуть не смогла.

Полину в секцию по легкой атлетике 8-летнем возрасте привели родители. Ее папа большой поклонник этого вида спорта и когда-то занимался сам. До этого девочка занималась спортивной аэробикой. Первый и единственным на данный момент тренер Полины — Надежда Клевцова. У нее же когда-то начинал тренироваться Сергей Шубенков.

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