Гостья из прошлого. Энтузиасты из Барнаула помогают московскому юристу спасти чудом сохранившуюся церковь

Эта церковь в алтайском селе Волчно-Бурлинском большую часть жизни простояла в одиночестве – с 1920-х-1930-х годов ни один священник не совершал в ней таинств и не призывал паству возлюбить ближнего. Но она держалась – будто ждала кого-то. И только в нашем веке не выдержала и стала падать. 42-летний Николай Вознесенский, московский юрист и потомок ее первого священника, сам узнал о ней лишь недавно. Он хочет помочь ей не уйти в небытие - altapress.ru выяснял, можно ли ее спасти.

Путешествие в другое измерение

На встречу с церковью и селом Николай Вознесенский ехал через бор. 15 километров по извилистой дороге среди высоких сосен, потом Песчаная горка (где в былые годы встречали-провожали друг друга) – и по правую руку стоит она.

Она завалилась в северной части, а ее широкий купол потерял и крест, и обшивку. Но какая-то внутренняя сила все же удерживает ее от полного крушения. Хотя, похоже, не только внутренняя – еще ее оберегают легенды.

В селе Волчно-Бурлинском рассказывают, будто бы один местный житель как-то загрузил в нее гору опилок - и потом подозрительно быстро ушел в мир иной. А другой человек вынес из храма крепкие доски от пола, и вскоре получил ответочку – болезнь в семье.

Окрестности с. Волчно-Бурлинское, Крутихинский район. Одноклассники/Е.Михайлова (Рогальская) Южный фасад старинной церкви в с. Волчно-Бурлинское А.Деринг

Вознесенский к этим легендам относится с пониманием, но, по-моему, скептически: «Люди во все времена живут, болеют и умирают». При этом сам он не скрывает необычных ощущений от поездки в Крутихинский район: «Это было как путешествие в другое измерение».

«Когда я ехал через бор, думал о том, что во многих сказках герой пробирается через лес, проходит этот путь, а потом происходит что-то важное», - примерно так вспоминает он свою первую и пока единственную поездку в Волчно-Бурлинское в 2023 году.

Село Волчно-Бурлинское расположено в Крутихинском районе на берегах озер Большое и Малое Волчье, в 220-240 км к северо-западу от Барнаула. Возникло в начале XVIII века, год основания 1727-й. Название пошло от слияния двух деревень – Волчья и Бурлинская.

Путешествие в историю семьи

О том, что его предки когда-то жили в Сибири, Вознесенский, москвич во втором поколении, слышал от прабабушки Анастасии Сафроновой, судебно-медицинского эксперта. Родом она была из Долганки – соседней деревни.

Анастасия Сафронова в молодые и зрелые годы. Родилась в Долганке, рядом с селом Волчно-Бурлинское. Судмедэксперт. Предоставлено Н. Вознесенским

Ниточка за ниточкой он разматывал клубок семейной истории. Узнал, что прадед и тезка его Николай Вознесенский, родившийся в 1905-м, был сыном священника Волчно-Бурлинской церкви. И, скорее всего, его тоже ждала стезя церковнослужителя – он ведь учился в барнаульской семинарии.

Но вмешались революции и гражданская война, семинария закрылась, а служителей православной церкви новая власть объявила врагами. «Знаю, что он прошел войну, был фронтовиком, но много о нем в семье не говорили – прабабушка была с ним в разводе», - говорит мой собеседник.

Оказалось, что дедушка прадеда Иван (Иоанн) Вознесенский (страшно сказать: прапрапрадед) был самым первым священником этой церкви.

Село построили на берегу двух богатых рыбой озер рядом с лесом, полным живности, и оно притягивало и притягивало переселенцев из безземельной России. И всем им нужен был храм – крестить, венчать, отпевать, молиться.

Село Волчно-Бурлинское, Крутихинский район. Из фондов школьного краеведческого музея с. Волчно-Бурлинское.

«Церковь во имя Святой Живоначальной Троицы в селе Волчно-Бурлинском была построена по типовому проекту не позднее 1877 года. Возвели ее из бревен, добытых в местном бору, а вмещала она 120 человек», - рассказывает мой собеседник.

Отец Иоанн духовно окормлял свою паству - жителей этого и окрестных сел - до самой смерти: с 1877 по 1904 год. 27 лет! А после его ухода «вахту» принял его сын Алексей (Алексий) - священник одного из близлежащих приходов.

«Как это принято было в то время, по смерти отца он подал ходатайство о переводе в родительский приход. В Волчно-Бурлинском храме Алексей Иванович служил до 1914 года, затем приход перешел к его двоюродному брату Василию Стукову», - рассказывает Николай Вознесенский.

Отец Алексей Вознесенский и его семья. Вторая половина 1910-х гг., его сын Николай в верхнем ряду рядом со старшей сестрой. Предоставлено Н. Вознесенским. Дореволюционные церкви села Волчно-Бурлинское - старая деревянная и рядом новая кирпичная. Из рукописи А.Коровина (опубликовано Ягуновым М.Г.) село Волчно-Бурлинское, дом священника. Из руководиси А. Коровина/yagunov-mg.ru

При Алексее Вознесенском в селе, к тому времени сильно разросшемся, стали строить новый храм – кирпичный и более вместительный, по проекту архитектора из Томска Андрея Лангера.

О том строительстве, правда, ходит странноватая то ли легенда, то ли быль – будто бы в ходе работ с ней все время случались несчастья: рушилась стена, появлялись трещины, да так и не запустили ее в эксплуатацию. Ну – вроде как старая церковь не разрешила…

В годы, когда над страной закрутились вихри революций, отец Алексий успел послужить в барнаульском Покровском соборе. А потом оказался в Косихинском районе – в селе Малахово. Там и погиб вместе с супругой в ноябре 1919 года от рук красных партизан.

«Удивительные пересечения происходят в жизни. Оказалось, дед моей жены тоже из Косихинского района», - удивляется Вознесенский.

село Волчно-Бурлинское, церковно-приходская школа. Из руководиси А. Коровина/yagunov-mg.ru

Путешествие в общество единомышленников

Личным историческим открытием для Вознесенского стало, собственно, то, что эта деревянная церковь жива, хотя ей почти 150 лет. Посмотреть на нее своими глазами он и поехал осенью 2023 года.

«На въезде в село, у Песчаной горки, меня встретили глава сельсовета Виктор Николаевич Коврижкин и краевед и учитель Михаил Гаврилович Ягунов. Это было очень приятно», - говорит он.

Оказалось, в селе сохранилось не только здание церкви, пусть и сильно разрушенное, – сохранилась вся планировочная структура исторического центра, отдельные жилые дома (включая одноэтажный домик священника напротив церкви) и даже кирпичная торговая лавка местного купца.

Юрист Николай Вознесенский (Москва) в Казахстане рядом с бюстом двоюродного прадеда врача М.Брякина (родился в с. Долганка). Предоставлено Н. Вознесенским.

«Меня завели почти в каждый старинный дом», - вспоминает Вознесенский. Уже осенью он вышел на Александра Деринга, руководителя архитектурной мастерской «Классика» в Барнауле.

«Я искал того, кто занимается церковным строительством и проектированием. Мне повезло – я нашел его. Мы созвонились - Александр Федорович откликнулся быстро», - продолжает собеседник altapress.ru.

Сам Деринг говорит, что именно разговор с Вознесенским привел его и его «группу поддержки» в село. «Он рассказал мне историю семьи, сказал, что он почувствовал импульс – необходимость что-то сделать, чтобы сохранить эту церковь», - объяснил архитектор.

Александр Деринг. Экспедиция в село Волчно-Бурлинское, Крутихинский район. ВК/А.Деринг

Вот так в октябре 2023-го в это старинное село приехала целая экспедиция барнаульцев: кроме Деринга – инженер, историк, краеведы, фотографы.

В этих людях Вознесенский нашел единомышленников – их всех зацепила и объединила судьба стойкой церквушки.

«Я увидел, что и глава села, сам архитектор по профессии, поддерживает эти начинания, и очень ему за это благодарен (и, пожалуйста, обязательно это отметьте)», - говорит Вознесенский.

Южный фасад старинной церкви в с. Волчно-Бурлинское А.Деринг Экспедиция в село Волчно-Бурлинское, Крутихинский район. Александр Деринг Волчно-Бурлинская старая церковь. Октябрь 2023 года. ВК/А.Деринг

Путешествие в страну возможностей

Службы в деревянной церкви прекратились в конце 1920-х или в 1930-х годах - точно пока неизвестно. Это, а также второе церковное здание, кирпичное, но так и не ставшее храмом, в советское время использовали под совхозный склад, рассказывали старожилы.

А в начале 2000-х волчно-бурлинцы заложили у себя новую церковь – средства на это дал выпускник местной школы бизнесмен Владимир Малин, писала «Алтайская правда». Правда, денег мецената на все про все не хватило. Новые пожертвования собирали всем селом, строили долго и ввели только в 2013-м.

Дело это затеяли, потому что старая церковь, как считалось, восстановлению не подлежит. Между тем, хоть и трудно поверить, в начале XXI века она выглядела более-менее крепкой. Кровля сохранялась до середины 2000-х – это видно по фотографиям тех лет (их показывает Деринг).

Заброшенная церковь в с. Волчно-Бурлинское, 2000-е годы. Предоставлено А.Дерингом

Впрочем, сегодня выводы о ее состоянии после первого, еще не глубокого, обследования уже не утешительные.

«Состояние конструкций здания носит критический характер и оценивается визуально на 40-50 процентов. Только связанность внутреннего каркаса удерживает все здание от разрушения», - констатировал Деринг.

«Надо честно сказать, что восстановить ее в виде действующей церкви нет никакой возможности. Да и не нужна селу вторая церковь. Но ее можно восстановить как памятник, как архитектурный объект», - размышляет Вознесенский.

«Сохранить как артефакт, как символ или деревянную скульптуру. Сделать так, чтобы она не разрушилась до конца. Придать устойчивость этой конструкции, чтобы она не проседала дальше, защитить ее от гниения – все это возможно», - говорит и Деринг.

Вознесенскому нравится идея архитектора разработать проект исторической зоны села, своеобразный культурный код, да еще и привлечь к этому студентов профильных отделений барнаульских вузов. Со своей стороны он готов поддержать их творческие усилия.

И может быть (кто знает?), со временем удастся придать этому уголку живой истории интересный вид и вписать посещение старинного села в какой-нибудь туристический маршрут, размышляет он.

Нынешней весной Александр Деринг намерен организовать вторую экспедицию в эти края, чтобы скрупулезно обследовать церковь и выработать стратегию ее сохранения. Что-то мне подсказывает, что на этом пути единомышленников ждут новые открытия и находки.

Михаил Брякин в юности и зрелые годы. Родился в с. Долганка. Один из основателей хирургии Казахстана. Предоставлено Н.Вознесенским, Википедия.

О чем еще узнал altapress.ru

О знаменитых выходцах В селе Волчно-Бурлинское родился Герой Советского Союза Петр Кагыкин (1912), поэт и очеркист Василий Пухначев (1910) - автор песни «Над широкой Обью». В соседней Долганке родился Михаил Брякин (1902), доктор медицинских наук, военный хирург и один из основоположников хирургии Казахстана, возглавлял хирургическую службу Казахстана с 1954 по 1964 годы (он двоюродный прадед Николая Вознесенского). О развитии села В 1893 году, по данным краеведа Михаила Ягунова, в селе Волчно-Бурлинское жило 1301 человек, в 1911 году – 6316. В настоящий момент – 866, согласно алтайкрайстату. В 1909 году село стало центром волости (района). До революции здесь были развиты овчинный, пимокатный, кузнечный и колесный промыслы, маслоделие. В советское время в селе были созданы коллективные хозяйства – колхозы, сельхозартель, совхоз, машинно-тракторная станция. Сегодня здесь работает несколько фермеров, есть школа, сельпо, сельсовет. О первой школе Школа в селе Волчно-Бурлинском (церковно-приходская) появилась в 1887-88 году. Житель села Андрей Коровин вспоминал о своем обучении, проходившем в начале XX века: «Надзор за обучением и воспитанием детей осуществлял отец Алексей, священник местной церкви, он же вел занятия по Закону Божьему. Учителем работал Леонид Иванович Вознесенский (брат священника), высокий сутуловатый блондин с длинными волосами. Мы его очень любили. Достаточно ему было сказать: «Тише, дети», чтобы в классе установилась полная тишина».

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