15 сентября
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Жизнь

Грандиозный ремонт, массовый веломарафон и благотворительные петельки. 10 самых добрых новостей сентября на Алтае

Altapress.ru рассказывает, как на Алтае “высудили” ремонт бывшего “Дома науки и техники”, выпустили медвежат в дикую природу и готовятся к самому массовому веломарафону в Сибири.

Воздушная петелька помощи.
Воздушная петелька помощи.
Любовь Суханова / vk.com/lubava03
  • Мэрия Барнаула через суд добилась ремонта для фасада бывшего «Дома науки и техники» на Ленина, 94.
  • В Алтайском крае открыли первый целевой набор в медицинские колледжи. О том, кто может поступить на этих условиях и сколько мест выделили — читайте в нашем материале.
  • В трех районах Алтайского края открыли новые фельдшерско-акушерские пункты: в Рубцовском, Первомайском и Целинном.
  • Студентка из Барнаула запустила благотворительный проект «Воздушная петелька помощи». Девушка учит всех желающих вязать теплые шарфы, шапочки и лежанки, а потом дарит их людям и котикам.
  • 77-летний Николай Сазонов из Барнаула второй раз покорил Эльбрус. 31 августа мужчина забрался на восточную вершину высотой 5621 м. А в 66 лет пробежал марафон за 3 часа 34 минуты.
  • На территории Денисовой пещеры начали строить палеопарк. Первым этапом стала шикарная лестница из лиственницы. Почитайте, каким будет палеопарк.
  • В Барнауле готовятся к самому массовому веломарафону в Сибири. Спортсменам предстоит проехать по Ленточному бору 14 км.
  • Издательство АСТ выпустило книгу “Биврест” барнаульской аспирантки Ирины Клоковой. Как фентези-роман сочетает в себе современность и скандинавскую мифологию — читайте в материале altapress.ru.
  • Медвежат, которых спасли на Алтае и растили в биосферном заповеднике, вернули в дикую природу. За лето Тишка и Тошка прошли реабилитацию и выросли в молодых медведей, способных самостоятельно жить в прителецкой тайге.
  • Новый директор Алтайского музыкального театра Андрей Малышев рассказал о грандиозных планах по ремонту фойе и буфета.
Веломарафон &quot;Пульс&quot; в Барнауле.
Веломарафон "Пульс" в Барнауле.
предоставлено организаторами
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