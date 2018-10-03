Громадный каменный череп несется к Земле

Космическое тело, внешне напоминающее человеческий череп, стремительно приближается к Земле. В ближайшее время оно максимально сблизится с нашей планетой.

Астероид получил название 2015 TB145. Он максимально приблизится к Земле 11 октября, пишет Утро.ру.

Небесное тело внешне напоминает человеческий череп. Астероид подойдет к Земле на расстояние 38 миллионов километров (четверть дистанции от нашей планеты до Солнца).

Астероид 2015 TB145 впервые обнаружили 31 октября 2015 года. Тогда небесное тело пролетало мимо Земли. Из-за даты астероид получил названием «хеллоуинский» (31 октября в англоязычных странах отмечается Хэллоуин или День всей святых), пишет ura.ru. Его размер — примерно 625 метров в поперечном сечении. Следующий раз увидеть «каменный череп» можно будет только в 2088 году, когда он снова подлетит близко к Земле.

Впервые гигантский астероид 2015 TB145 засекли специалисты NASA с помощью располагающейся на Гавайях автоматической системы Pan-STARRS. Ученым не удавалось обнаружить его ранее из-за непредсказуемой траектории и высокой скорости — она составляет 35 км/с, что является нехарактерно высоким показателем.

Также к Земле со скоростью около 60 тыс. километров в час приближается крупный астероид SP. По размерам он может превосходить высоту Биг Бена или лондонского колеса обозрения. Наименьшее расстояние между ним и Землей будет 3 октября.