Губернатор Алтайского края в непривычном образе посетил «Ночь музеев»

На своей странице ВКонтакте губернатор рассказал, что посетил пять объектов — ГМИЛИКА, краеведческий, музей «Город», «Мир камня» и Центр противопожарной пропаганды.
В музее истории, литературы, искусства и культуры Алтая Томенко показали арт-объект «Кинолента победителей Шукшинского кинофестиваля», а в «Мир камня» экскурсию для губернатора провела совсем маленькая девочка.
В Центре противопожарной пропаганды главе региона рассказали, как Барнаул пережил самый большой пожар в истории в 1917 году.
«Большое спасибо музейным работникам за то, что восстанавливаете историю по крупицам и храните для нас. Ценим это всегда, но особенно в год 85-летия Алтайского края», — поблагодарил губернатор музеи.
Напомним, ночь музеев в Алтайском крае прошла 21 мая. Участие во всероссийской акции приняли 38 музеев.