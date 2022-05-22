Губернатор Алтайского края в непривычном образе посетил «Ночь музеев»

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил всероссийскую акцию «Ночь музеев», представ перед публикой без галстука. Вместо строгого костюма глава региона выбрал рубашку с коротким рукавам, кеды и белую кепку. Губернатора сопровождала супруга Татьяна Томенко.

На своей странице ВКонтакте губернатор рассказал, что посетил пять объектов — ГМИЛИКА, краеведческий, музей «Город», «Мир камня» и Центр противопожарной пропаганды.

В музее истории, литературы, искусства и культуры Алтая Томенко показали арт-объект «Кинолента победителей Шукшинского кинофестиваля», а в «Мир камня» экскурсию для губернатора провела совсем маленькая девочка.

В Центре противопожарной пропаганды главе региона рассказали, как Барнаул пережил самый большой пожар в истории в 1917 году.

«Большое спасибо музейным работникам за то, что восстанавливаете историю по крупицам и храните для нас. Ценим это всегда, но особенно в год 85-летия Алтайского края», — поблагодарил губернатор музеи.

Напомним, ночь музеев в Алтайском крае прошла 21 мая. Участие во всероссийской акции приняли 38 музеев.