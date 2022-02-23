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Жизнь

Губернатор Томенко рассказал про мужское предназначение и возложил цветы на Мемориал Славы

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко 23 февраля возложил цветы к Мемориалу Славы, сообщает региональное правительство.

Виктор Томенко возложил цветы на Мемориал Славы в Барнауле.
Виктор Томенко возложил цветы на Мемориал Славы в Барнауле.
altairegion22.ru. Фото: Антон Червяков.

Цветы возложили к скульптурной группе «Прощание», монументу кавалерам ордена Славы, Героям Советского Союза, а также к пантеону с именами погибших воинов.

«В честь героев почетный караул произвел оружейный залп», — говорится в сообщении.

В своем Instagram Томенко поздравил тысячи людей, несущих «круглосуточную вахту, которая требует полной самоотдачи и преданности Родине».

«Охранять мир и покой своей семьи, дома, Отечества — это мужское предназначение. И сегодня у всех нас есть хорошая возможность сказать слова благодарности родным и близким людям, своим защитникам, за их благородство, преданность и великодушие, за настоящие мужские поступки!» — подчеркнул губернатор.

В мэрии Барнаула отметили, что в мероприятии также приняли участие председатель АКЗС Александр Романенко, глава города Вячеслав Франк, председатель БГД Галина Буевич, зампред АКЗС Денис Голобородько.

Также главный мемориальный комплекс Алтайского края посетили представители патриотических, молодежных и общественных организаций.

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