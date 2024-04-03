Густой туман окутал Барнаул утром. Видео

Также известно, что из-за тумана все авиарейсы из Барнаула развернули в Новосибирск.
Посадку совершил только самолет Екатеринбург — Барнаул.
Ранее барнаульцы запечатлели мистический туман.
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3 апреля барнаульцы наблюдали из окон своих домов туман, сообщает «В Курсе 22».
Также известно, что из-за тумана все авиарейсы из Барнаула развернули в Новосибирск.
Посадку совершил только самолет Екатеринбург — Барнаул.
Ранее барнаульцы запечатлели мистический туман.
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