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Happy Birthday: 20 завораживающих фото Моники Беллуччи

30 сентября — день рождения культовой итальянской актрисы и модели Моники Беллуччи. Ей исполнилось 54 года. Эта, без сомнения, прекрасная женщина по праву заслужила звание секс-символа XX и XXI века. Кажется, что у Моники нет ни одной неудачной фотографии. Предлагаем полюбоваться на снимки великой кинодивы с неувядающей красотой.

Моника Беллуччи.
Моника Беллуччи.
instagram.com/monicabellucciofficiel

Сложно представить, но это фото Моники сделано совсем недавно.

А еще в этот день родилась не менее прекрасная актриса французского происхождения Марион Котийяр…

…и российская гимнастка, двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина.

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