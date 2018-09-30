Happy Birthday: 20 завораживающих фото Моники Беллуччи

30 сентября — день рождения культовой итальянской актрисы и модели Моники Беллуччи. Ей исполнилось 54 года. Эта, без сомнения, прекрасная женщина по праву заслужила звание секс-символа XX и XXI века. Кажется, что у Моники нет ни одной неудачной фотографии. Предлагаем полюбоваться на снимки великой кинодивы с неувядающей красотой.