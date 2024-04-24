«Хочется сказать слова благодарности». Губернатор Виктор Томенко — об итогах 2023 года, перспективных проектах и любимых местах

Прошедший 2023 год губернатор Алтайского края Виктор Томенко называть сложным не стал. Такие оценки, по его мнению, можно давать только спустя время. В эксклюзивном интервью altapress.ru глава региона оценил произошедшие изменения в экономике, социальной сфере и на рынке труда. А еще рассказал о любимых местах в Алтайском крае, которые произвели на него глубокое впечатление.

«Больше возможностей, важные политические события, СВО»

— Виктор Петрович, хочется, чтобы вы охарактеризовали 2023 год. Каким он получился для Алтайского края?

— В нескольких словах сложно описать все, что происходило в таком большом регионе, как Алтайский край. Нас здесь живет больше 2 млн человек в почти 1,6 тыс. населенных пунктах. У нас функционируют почти все отрасли экономики, которые существуют в России. В том или ином роде они присутствуют и в Алтайском крае.

2023 год проходил под особым знаком для всей нашей страны. Этот год стал еще одной частью сложного, во многом переломного периода, в котором Россия защищает свою независимость, безопасность и свое место в глобальном мире. Жизнь повернулась так, что приходится с оружием в руках отстаивать национальные интересы.

Под знаком специальной военной операции проходил весь 2023 год, это накладывает отпечаток на всю нашу жизнь. Постепенно учимся жить в сложившихся обстоятельствах, в чем-то подстраиваться под них. Здесь я имею в виду и экономические санкции, и разрыв многолетних международных связей.

Губернатор Виктор Томенко. Дмитрий Лямзин.

2023 год был важным и с точки зрения политической обстановки: мы выбирали губернатора Алтайского края. В сентябре прошлого года мои пятилетние полномочия заканчивались, поэтому необходимо было пройти демократические процедуры предвыборной кампании и самих выборов.

Вместе с правительством региона постарались подвести итоги нашей деятельности за весь пятилетний период, чтобы понять, с чего мы стартовали в 2018 году, какой путь прошли и каких результатов смогли достичь. Итоги губернаторских выборов во многом характеризовали ту оценку, которую дали жители региона нашей работе.

2023 год предшествовал выборам президента России. В этот период формировалось отношение сегодняшнего дня к деятельности федеральной власти. С этой точки зрения год тоже можно назвать знаковым.

Его результаты мы увидели на выборах в марте 2024 года в виде рекордных показателей поддержки Владимира Путина в нашем регионе.

Выборы. Галочка. Голосование. Бюллетень. freepik.com

Если оценивать 2023 год, как говорится, по-крупному, я бы отметил эти события. В целом наша жизнь состояла из множества событий и взаимоотношений. По разным направлениям были большие или меньшие успехи. Были и проблемы, без них никуда. Тем не менее, с точки зрения социально-экономического развития, 2023 год можно занести в актив Алтайскому краю.

Мы имели больше финансовых возможностей по сравнению с предыдущими годами, строили новые объекты, восстанавливали то, что требовало глубокой реконструкции или капитального ремонта. И счет идет на сотни социальных объектов.

В 2023 году поддерживали и улучшали нашу инфраструктуру — транспортную, энергетическую, инженерную. В этом вопросе существенно продвинулись вперед. Понимаем, что ограничением являются наши финансовые возможности, но все, что мы имели, старались использовать по максимуму.

Можно ли назвать 2023 год сложным? Оценивать сейчас не буду, пока еще свежи эмоции. Думаю, через какое-то время это можно будет сделать. Хочу отметить, что 2023 год был наполнен разными событиями, было в нем место и достижениям, и таким высоким понятиям, как героизм, мужество и патриотизм.

Выборы в Барнауле. Михаил Хаустов

— По итогам 2023 года промышленное производство в Алтайском крае выросло на 105,8%, а в России — на 103,5%. Чувствуете гордость за регион?

— Безусловно, мы гордимся всем положительным, что есть в Алтайском крае. Гордимся достижениями наших жителей начиная от талантливых ребятишек, спорт­сменов, деятелей культуры и заканчивая заслуженными, почтенными ветеранами.

Говоря о достаточно приземленных вещах, таких как функционирование промышленного комплекса, наверное, в меньшей степени думаешь о гордости. Здесь, скорее, хочется сказать слова благодарности всем работникам данной отрасли за показанные результаты.

В условиях сложных внешних вызовов, которые существенно давили и не позволяли работать в привычном режиме, удалось достичь определенных успехов. Объем промышленного производства составил 668 млрд рублей. По сравнению с 2022 годом данный показатель увеличился почти на 6%, и это выше, чем в целом по стране.

Алтайский край успешно преодолевал внешние факторы и наращивал свои возможности. В Сибирском федеральном округе по индексу промышленного производства (ИПП) в 2023 году с показателем в 105,8% наш регион находится на втором месте, уступая первенство лишь Новосибирской области.

Завод "Алтайгеомаш". Анна Зайкова

В производстве автокомпонентов, где лидерами выступают Алтайский завод прецизионных изделий и «Барнаултрансмаш», мы видим прирост в 145,9% к уровню 2022 года. В вагоностроении тоже отмечаем существенные темпы роста — ИПП составил 113,9%. В производстве кокса регион прибавил 111,6% к уровню 2022 года.

В целом в Алтайском крае более 10 видов промышленной деятельности по итогам 2023 года продемонстрировали положительную динамику.

К сожалению, есть подотрасли, в которых отмечалось сокращение промышленного производства. К этой группе относится, например, производство резиновых и пластмассовых изделий. Как известно, на предприятии «Нортек» в Барнауле произошел крупный пожар, последствия которого не позволили в полном объеме загрузить мощности завода.

Сотрудники шинного завода компании «Нортек» отметили День работника химической промышленности. Анна Зайкова

Есть определенные сложности в сельхозмашиностроении. Несмотря на хороший урожай в 2022 году, цены на сельхозкультуры на протяжении всего 2023 года снижались.

Даже с учетом сохраняющихся мер государственной поддержки это обстоятельство не давало возможности товаропроизводителям демонстрировать платежеспособный спрос на продукцию сельхозмашиностроения.

Процесс обновления техники в регионе несколько замедлился. Из-за снижения спроса в данной отрасли Алтайского края и в целом по стране происходило сокращение производства.

Пшеница. Хлеб. CC0

— Есть мнение, что рано или поздно иностранные компании вернутся в Россию. Вернутся итальянские сыры и форсунки Bosch на конвейер КамАЗа. Как вы оцениваете такие возможности для экономики Алтайского края?

— Может быть, вернутся, а может и нет, этого нам знать точно не дано. Чему нас учит история? Разве после событий 1917 года кто-то из европейских государств вернулся в нашу страну? Больше 80 лет мы их не видели.

Каждая эпоха устанавливает свои правила. Очевидно, что сейчас мы находимся как раз на смене определенных эпох. Я думаю, что российские власти понимают последствия излишней открытости в экономической деятельности.

Возможно, процессы будут меняться, но происходить это наверняка будет постепенно. И перед каждым последующим шагом должны оцениваться эффекты прихода на рынок определенных игроков.

Опасения наших предпринимателей в этой связи понятны. Еще свежи в памяти события 90-х годов прошлого века, когда по многим направлениям страна оказалась в зависимости от иностранных поставщиков. Отечественная продукция стала неконкурентоспособной. Свое мы практически полностью потеряли.

Губернатор Виктор Томенко. Дмитрий Лямзин.

Думаю, что на эти грабли страна больше наступать не будет. Наши предприятия, производства, трудовые коллективы государство в любом случае будет поддерживать, создавая условия для их эффективного развития.

«Нет ни одного проекта, от которого бы отказались»

— В настоящий момент в Алтайском крае реализуются крупные инфраструктурные проекты, например, ведется строительство нового терминала барнаульского аэропорта. Что еще будет сделано?

— Реализацией различных инфраструктурных проектов мы предметно занимаемся каждый год. 2023-й не стал исключением. Например, еще почти 800 км автомобильных дорог в Алтайском крае были приведены в соответствие с нормативными требованиями.

За счет привлечения новых источников финансирования, таких как инфраструктурные бюджетные кредиты, удалось решить несколько серьезных и капиталоемких проблем, которые назрели за прошедшие годы в дорожной отрасли. Именно в прошлом году был выполнен основной объем работ. И что очень важно — все объекты сделаны качественно и в срок, несмотря на их масштабность.

Три дня до открытия. Что сейчас происходит на мосту на пр. Ленина. Анна Зайкова

Я говорю о реконструкции путепровода на проспекте Ленина в Барнауле и обновлении дороги Алтайское — Ая — Бирюзовая Катунь, соединяющей главные туристические территории региона. Нами уже принято решение о продолжении работ на данном направлении.

В 2024 году завершится строительство многоуровневой развязки на Змеиногорском тракте. Эту стройку в сфере дорожного хозяйства можно назвать самой масштабной в регионе за последние десятилетия.

Сейчас прорабатывается схема организации дорожного движения в летний период для того, чтобы минимизировать неудобства водителей и пешеходов, так как в ближайшее время будут вестись работы на узле, соединяющем два тракта.

Строительство развязки на Змеиногорском тракте. Дмитрий Лямзин

Всего в план работ за счет инфраструктурного бюджетного кредита мы включили 23 объекта и мероприятия, из них 16 относятся к транспортной инфраструктуре. На их реализацию направлено 82% от общего объема предусмотренных средств, а именно 10,1 млрд рублей.

В аэропорту Барнаула продолжается строительство нового терминала. В настоящий момент ведем переговоры с федеральными структурами, которым принадлежат плоскостные сооружения, о необходимости их реконструкции. Понимаем, что это большое и дорогое дело. Реализовать его необходимо для более современного обеспечения всего авиационного процесса.

Инженерная и коммунальная инфраструктуры, необходимые для деятельности наших предприятий, тоже будут обновляться. На сегодня нет ни одного проекта, от которого бы мы отказались. Мультипликативные эффекты в виде роста заработных плат по разным направлениям экономической деятельности и увеличения производств в смежных отраслях, я уверен, мы обязательно почувствуем.

Сейчас наша страна отстаивает свои национальные интересы, которые надо надежно защитить. Когда острая фаза противостояния закончится, будем активнее заниматься инфраструктурой и делать свой край комфортнее для жизни. Начнем еще больше проектов, так нужных людям.

Строительство развязки на Змеиногорском тракте. Дмитрий Лямзин

— Если говорить об инвестиционной привлекательности региона, то заметно, что инвесторам интересны сельское хозяйство Алтайского края, туризм и промышленность. Какие еще сектора экономики в перспективе могли бы стать инвестиционно привлекательными?

— У Алтайского края есть сложившаяся специализация, основанная на очевидных конкурентных преимуществах. Наше географическое положение, хорошая экология, нетронутая природа Алтая привлекают туристов.

Возможности для ведения эффективного сельского хозяйства, можно сказать, тоже достались нам в наследство. Их надо с умом использовать. Свои традиции и наследие в промышленном секторе также являются конкурентными преимуществами, которыми мы обязательно воспользуемся.

Вряд ли сейчас можно говорить с полной убежденностью о каких-то совершенно новых направлениях деятельности. Мы должны развиваться там, где у нас уже наработан богатый опыт, есть люди и необходимые компетенции.

Взять хотя бы сельское хозяйство и пищевую промышленность. Потребность в продовольствии в мире продолжает расти, численность жителей увеличивается. В 1950 году на планете проживали 2,5 млрд человек, сейчас — почти 8 млрд. И они каждый день хотят кушать.

Покупатели в магазине. Дмитрий Кудрявцев

Удовлетворяя потребности в продовольствии внутри страны, мы должны активнее изучать и международные рынки. Несмотря на недружественное отношение со стороны ряда государств, мир все равно остается открытым. Мы могли бы эту сферу развивать и далее.

Так складываются обстоятельства, что внутренний туризм в России все более востребован. Алтай — как раз то место, внимание к которому в ближайшие годы будет лишь усиливаться. Надо этим пользоваться. Могу сказать, что количество проектов в агропромышленном комплексе, а также в санаторно-курортной и туристической отраслях только увеличивается.

Задача государства заключается в создании условий и поддержании подобного интереса инвесторов. Импортозамещение, возможности выхода на международные рынки, оборонный госзаказ делают промышленный сектор Алтайского края привлекательным для инвестиций.

Продолжая использовать свои очевидные конкурентные преимущества, поиск новых направлений останавливать не надо. В этом плане перспективны наука, высокотехнологичная деятельность. На сегодняшний день есть огромный пласт возможностей в IT-сфере.

Рука человека и рука робота. Фото: ru.freepik.com, автор freepik.

«Наш ответ: переподготовка, авто­матизация, цифровые решения»

— Мы часто говорим о дефиците кадров в регионе, о том, что промышленности не хватает 3 тыс. человек, сельскому хозяйству — 1,5 тыс. человек. Не хватает врачей, учителей. Даже журналистов не хватает. На ваш взгляд, как эту проблему реально можно решить?

— Оценивая сложившуюся ситуацию, надо спокойно все проанализировать. Было время в Алтайском крае, когда люди не могли найти достойную работу. Разве это хорошо? Безусловно, безработица — это плохо. Сейчас мы живем в реалиях дефицита кадров, что тоже не совсем правильно.

Произошло это по целому ряду причин. Во-первых, экономика Алтайского края на подъеме, внутренний спрос растет, гособоронзаказ остается серьезным. Реализуются крупные инфраструктурные проекты, также требующие людских ресурсов. При этом резкий экономический рост не подкрепляется демографией, где отмечается отрицательная динамика.

Конечно, желательно, чтобы рынок в этом плане был сбалансирован. Однако тот факт, что потребность в рабочих руках и думающих головах растет, в определенной степени можно оценивать положительно. Это создает возможность для установления достойного уровня оплаты труда и появления широкого спектра выбора профессий.

Губернатор Виктор Томенко. Дмитрий Лямзин.

Второй важный фактор — это проведение специальной военной операции, на участие в которой отвлечены определенные трудовые ресурсы. Когда острая фаза противостояния закончится, люди вернутся к привычной жизни. Наши предприятия, я уверен, это почувствуют.

Пока же потребность в людских ресурсах у экономики и социальной сферы остается высокой, необходимо предметно заниматься воспитанием тех, кто только определяет свой путь в жизни. Активнее работать со школами, вузами и средними специальными образовательными учреждениями, вкладываться в переподготовку действующих сотрудников.

Потребности и задачи в производстве только растут, а количество сотрудников остается прежним. И у бизнеса нет иного выбора, как идти по пути автоматизации и внедрения различных цифровых решений. Мне представляется это неизбежным.

Завод "Алтайгеомаш". Анна Зайкова

— Алтайские предприятия уже привлекают водителей из Узбекистана и швей из Индии. Правильный ли это вариант утоления кадрового голода?

— Для некоторых отраслей это — перспективный рабочий инструмент, использовать который надо с серьезным подходом. Привлекая мигрантов, необходимо учитывать особенности межнациональных взаимоотношений и социального устройства.

Мы видим, что труд иностранных граждан используется во многих странах — это повсеместная практика. Но иногда ярко проявляют себя негативные явления подобного процесса. Очевидно, что полностью избежать ошибок невозможно. Важно их изучать и следующие шаги совершать исходя из сделанных выводов.

«Наши финансисты такие вещи перепроверяют»

— Среднемесячная заработная плата в 2023 году в Алтайском крае достигла 45,4 тыс. рублей. Но многие не видят ее в своем кармане. На ваш взгляд, почему?

— Действительно, есть люди, которые получают на руки самый минимум, но есть и такие, кто в месяц зарабатывает по 200–300 тысяч рублей. В целом речь ведь идет о сотнях тысячах работающих, и у каждого из них могут быть разные ситуации. Некоторые люди действительно могут не замечать изменений своей заработной платы.

Но показатель по региону отражает реальное положение дел. Темпы роста средней заработной платы определены точно. Наши финансисты такие вещи перепроверяют. Заработная плата — это такая экономическая сущность, за которой государство пристально следит. Динамику изменений можно отследить в разрезе уплаченного налога на доходы физических лиц.

В целом мы видим, что поступление НДФЛ в консолидированный бюджет Алтайского края в 2023 году составило больше 44 млрд рублей. К уровню 2022 года объем поступления данного налога вырос на 6 млрд рублей, темп роста составил 116%. Еще один важный и бесспорный показатель роста заработной платы — увеличение отчислений в социальные фонды, которые уплачивают работодатели, зарегистрированные в Алтайском крае.

Интересный факт: за прошлый год налогоплательщики Алтайского края перечислили 525 млн рублей в фонд «Круг доб­ра».

Средства этого фонда, как мы знаем, направляются на лечение детей с орфанными заболеваниями. Фонд пополняется за счет перечисления 2% от доходов налогоплательщиков, получающих более 5 млн рублей в год.

Деньги. Зарплата. pexels.com

— Очевидно, что дефицит кадров в городе и в сельской местности — две большие разницы. Мы видим, как в районах работодатели пытаются решить эту проблему, строя жилье для своих сотрудников. Но таких примеров немного. Что надо, чтобы список увеличивался?

— В первую очередь, нужно создавать такие условия, чтобы экономика села развивалась, а затем подтягивать уровень социального и инфраструктурного обеспечения. Мы для себя это назвали алтайским сельским стандартом. Но в основе всего все же лежит бизнес, который должен позволять людям достойно зарабатывать. Тогда у них будет желание обосноваться в селе, купить или построить дом.

Что касается работников социальной сферы, то они могут воспользоваться поддержкой по госпрограммам. Это проекты, когда государство строит жилье и предоставляет его для врачей, учителей, работников культуры на определенных условиях.

В конце 2022 года с этим вопросом я обращался к президенту. На тот момент речь шла о выделении Алтайскому краю 3,5-4 млрд рублей, что позволило бы возвести малоэтажные дома для работников социальной сферы в каждом муниципалитете.

Бочкари — село образцово-показательное. Компания "Бочкари"

Однако пока таких самостоятельных программ в планах федерального правительства нет. Но взаимодействовать по данному вопросу мы продолжаем, по нескольким муниципалитетам Алтайского края сейчас разрабатывается проектная документация для строительства такого жилья — за счет средств краевого бюджета.

Вопросы о личном

— Как у губернатора у вас много масштабных задач. А как человек, живущий в Алтайском крае, что бы вы хотели сделать для региона? — Я для себя такого разделения не делаю. Как высшее должностное лицо региона, отвечаю за то, чтобы вся система власти эффективно работала и справлялась с поставленными задачами. Выделить, что важно, что второстепенно, не могу. Знаю, что вчера надо было ввести физкультурный комплекс на улице Юрина в Барнауле, сегодня надо решать вопрос с заработной платой работников скорой медицинской помощи, завтра — строить краевую офтальмологическую поликлинику. И каждый вопрос для нас важен. — Есть ли в Алтайском крае любимые места, где вам хорошо и куда хочется возвращаться? — Скажу от обратного. У меня нет таких мест, которые бы не производили никакого впечатления. В силу моей работы у людей всегда ко мне много вопросов. За почти шесть лет, проведенных на Алтае, я познакомился, пообщался, по­участвовал в жизни очень многих из них. С первых дней я почувствовал, что жители края — это настоящее богатство и достояние. Просто счастлив, что судьба когда-то меня сюда привела. Поэтому, отвечая на ваш вопрос, скажу, что у меня нет в Алтайском крае таких мест, куда бы мне не хотелось приезжать.

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