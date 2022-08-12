Хороший день для смены работы и похода на природу: народные приметы на 12 августа

По народным поверьям, в этот день у людей прибавляются силы. Силу человек берет от самой земли, и даже самый слабый и бессильный может показать необыкновенные способности. Потому наши предки считали 12 августа отличны временем для планирования на него новых дел, начала чего-то, сложной работы. Человеку сегодня все по плечу, потому стоит почувствовать свою энергию, прилив сил, и с молитвой приступать к исполнению задуманного.
Родившиеся в этот день постоянно нуждаются в получении новой информации, а также новых знаний и опыта. Они не возвышают себя над другими, и считают даже более слабых равными себе. При этом они не терпят несправедливого отношения к другим людям. Им склонно придерживаться различных традиций и устоев, однако они с удовольствием принимают и применяют все новое, если оно действительно полезно в деле или бытовой жизни.
Народные приметы на 12 августа
- Пасмурно и холодно — дождя не будет.
- Сильное мерцание звезд — к ливню.
- Вечером дождь моросит и наблюдается ветреная погода — дождь затянется надолго.
- Духота — к дождю.
- Насекомые особенно приставучие и кусачие — перед осадками.
- Порывистый ветер — завтра будет ясно.
- Куры взлетают на большую высоту — перед дождем.
- Кошка уснула посреди комнаты — будет тепло и солнечно.
- Кошка долго и старательно умывается — к хорошей погоде.
- Много рябины — осень будет дождливой, а зима морозной.
- Гроза — к затяжной осени.
- Сухой и теплый день — к урожаю грибов.