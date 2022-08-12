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Жизнь

Хороший день для смены работы и похода на природу: народные приметы на 12 августа

12 августа по народно-христианскому календарю проходит народный праздник Иоанн Воин или Силуан и Сила. Наши предки верили, что этот день хорош для переезда, смены работы, путешествий, поездок, отправления в путь, похода на природу. О других приметах и обычаях — в материале altapress.ru.

Отдых. Сон. Кошка
Отдых. Сон. Кошка
СС0

По народным поверьям, в этот день у людей прибавляются силы. Силу человек берет от самой земли, и даже самый слабый и бессильный может показать необыкновенные способности. Потому наши предки считали 12 августа отличны временем для планирования на него новых дел, начала чего-то, сложной работы. Человеку сегодня все по плечу, потому стоит почувствовать свою энергию, прилив сил, и с молитвой приступать к исполнению задуманного.

Родившиеся в этот день постоянно нуждаются в получении новой информации, а также новых знаний и опыта. Они не возвышают себя над другими, и считают даже более слабых равными себе. При этом они не терпят несправедливого отношения к другим людям. Им склонно придерживаться различных традиций и устоев, однако они с удовольствием принимают и применяют все новое, если оно действительно полезно в деле или бытовой жизни.

Народные приметы на 12 августа

  • Пасмурно и холодно — дождя не будет.
  • Сильное мерцание звезд — к ливню.
  • Вечером дождь моросит и наблюдается ветреная погода — дождь затянется надолго.
  • Духота — к дождю.
  • Насекомые особенно приставучие и кусачие — перед осадками.
  • Порывистый ветер — завтра будет ясно.
  • Куры взлетают на большую высоту — перед дождем.
  • Кошка уснула посреди комнаты — будет тепло и солнечно.
  • Кошка долго и старательно умывается — к хорошей погоде.
  • Много рябины — осень будет дождливой, а зима морозной.
  • Гроза — к затяжной осени.
  • Сухой и теплый день — к урожаю грибов.
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