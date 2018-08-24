Христос спас россиян, дрейфовавших в Черном море 5 дней без еды и воды

Надежда Ачапкина и Михаил Алавердян отправилась на получасовую рыбалку на лодке в Черное море, а в итоге продрейфовали в ней пять дней .

Кроме рыболовных принадлежностей пара с собой почти ничего не взяла — рассчитывали скоро вернуться домой. Но вскоре после начала рыбалки подул сильный ветер — лодку унесло в открытое море, пишет «Наша газета. Новороссийск».

«Ночь кое-как перетерпели… Было очень холодно, ждали утра, чтобы солнце нас хоть как-то могло согреть. Но когда солнце встало, оно не принесло тепла, вместо этого мы под палящими лучами очень сильно обгорели — кожа просто слезала слоями», — рассказала Надежда Ачапкина.

Корабли проплывали мимо

В следующие дни лодку носило по волнам от Новороссийска до Геленджика, потом — до Утриша и Тамани. При этом ни одно мимо проходившее судно не обращало на пару в лодке никакого внимания, хотя Надежда и Михаил пытались привлечь к себе внимание, пишет bfm.ru. С каждым днем дрейфа испытаний становилось все больше, как физических, так и моральных.

Христос на танкере

Все это время горе-рыбаки молились. В один из таких моментов на горизонте появилось судно, которое их спасло.

Символично, что имя капитана танкера «Крити Рок», шедшего под флагом Греции, — Христос.

Сам Христос Константинидис рассказал, что обычно с 12:00 до 13:00 он всегда молится в каюте, где у него две иконы — Иисуса Христа и Богородицы. Однако в тот день он по непонятной причине вместо молитвы вышел на палубу, где матросы сообщили ему, что видят людей в море. В итоге новороссийцы были спасены.

Happy End.