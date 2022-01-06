«И жить, и умереть стало недешево». Как жил Алтай в январе 1992 года после старта масштабной экономической реформы

30 лет назад россияне встретили первый после распада Советского Союза Новый год. А 2 января началась серия экономических реформ — с этого дня освободили от госрегулирования 90% розничных и 80% оптовых цен. Ставилась задача — устранить тотальный дефицит, который к началу 1990-х приобрел угрожающие масштабы . Но в первые месяцы после реформы люди испытали шок: изобилия товаров не появилось, а цены подскочили до небес. Вот как это происходило в Барнауле.

Собрались в ожидании чуда

2 января, в день, когда отпустили цены, журналист «алтайки» прошелся по магазинам и не нашел в них самых элементарных товаров.

«К открытию магазинов собрались многочисленные покупатели — видимо, ожидали чуда — то есть при фантастическом повышении цен столь же сказочно разбогатеют прилавки», — пишет Ольга Серикова.

Увы: товаров почти нет. Продавцы объясняют: производители только приступили к заключению договоров по поставкам. Какие они установят цены, неизвестно.

Правда, в продаже есть спички, причем по каким-то причинам цены на них упали вдвое. Это, пожалуй, единственное приятное событие на потребительском рынке.

Барнаульские спички. Avito

Спички бойко раскупают — запас карман не тянет. А на те товары, что все-таки есть, цены — просто ужас. В декабре булка белого хлеба стоила 64 копейки. И вот теперь ее продают по 1,92 рубля — более чем в три раза дороже. Билеты на поезд с 2 января подорожали ровно вдвое.

Поражают не обилием товаров , а ценами

Вообще, к концу 1980-х дефицит товаров в стране стал тотальным. В январе 1992-го барнаулец публикует в газете дневник за прошлый год. Он подсчитал, что в очередях простоял 228 часов — не считая базара и промтоваров.

В мае на поиски съестного мужчина потратил 16 часов, в ноябре 21, а в декабре — уже 45. За декабрь неотоваренными остались талоны на масло и мясопродукты. «В центре, говорят, даже тушенка была, у нас же в районах „городских спален“ — только очереди», — горюет автор дневника.

Продажа по талонам. Олег Богданов

Но и либерализация цен поначалу не принесла радости. Сегодня в Интернете можно найти заметки, что уже 2 января прилавки волшебным образом наполнились. Увы — это миф: общество так не работает. «Магазины поражают не обилием товаров, а ценниками», — пишет «алтайка» в те январские дни.

К конце января газета передает вести с ритуального рынка — от них просто волосы дыбом. Год назад власти утвердили цену на гроб 73 рубля. В середине января он вздорожал почти в пять раз — до 308 рублей.

Сотрудники барнаульской похоронки объясняют: выросли цены на сырье, сделать ничего не можем. Ходят слухи, что люди из-за нищеты хоронят родственников не в гробах, а в полиэтиленовых мешках. Но в похоронной службе это категорически отрицают. Слух, тем не менее, очень распространенный.

«Теперь и жить, и умереть недешево», — делает горький вывод корреспондент «алтайки».

Барнаул в 1992-м. yaplakal.com

Мэр поехал на поклон в деревню

И вот в январе краевой совет народных депутатов срочно созывает сессию. Одно их главных решений депутатов -о мерах социальной защиты населения в период отпуска цен.

Кого защищать? От одиноких пенсионеров до аспирантов. Финансы предполагается брать, в том числе, из внебюджетных источников и средств крайкома КПСС, замороженных на счетах Госбанка.

Мэр Барнаула Владимир Баварин заявляет на коллегии: 10 января намерен сесть в автобус вместе с директорами предприятий и выехать на поклон в районы — чтобы дали продукты городу.

Флешмоб 1990-е. Михаил Хаустов.

Тем временем в каждом районе Барнаула открыли по две благоготворительные столовые — здесь бесплатно кормят одиноких стариков и тех, кто сам не может приготовить себе пищу. По подсчетам мэрии, таких в каждом районе — от 500 до 2 тыс. человек.

Администрация края установила пределы роста цен. Впрочем, судя по всему, их далеко не все соблюдают.

Потребление резко снижается

Постепенно, ближе к концу января, прилавки заполняются — появляются хотя бы самые необходимые товары. Но вскоре выясняется: люди отказываются покупать резко вздорожавшую продукцию.

Некоторые магазины отправляют колбасу обратно на мясокомбинаты, мясо залеживается. Санэпидстанция выявляет много просроченных продуктов — например, копченых кур, покрытых плесенью.

В Магазине под шпилем. Барнаул в 1980-х годах. moi-barnaul.ru , Вера Будянская

Распорядился снимать с должности

В конце января барнаульцы находят в гастрономе «Под шпилем» аппетитные, но неслыханно дорогие караваи — а вот хлеба по доступным ценам нет вообще. Проверка показывает: торговля, не мудрствуя лукаво, накручивает не разрешенные государством 25%, а по 100%.

Тогда мэр Баварин принимает постановление: снимать с должности директоров магазинов за неудовлетворительную торговлю — и тут же выгоняют директора гастронома «Под шпилем», о чем заявляют во всеуслышание.

Но многие барнаульцы костерят и городскую власть: это ведь она подняла цену на билеты в городском транспорте, на воду и канализацию, на услуги бань. Власти пытаются оправдаться.

Флешмоб 1990-е. Михаил Хаустов.

«Известно ли горожанам, что себестоимость булки хлеба, которая продается за 1,90 рублей, составляет 6 рублей? Стоимость электроэнергии для потребителя возросла в четыре раза, а на самом деле она поднялась в 19 раз», — сообщает замглавы городской администрации Сергей Татьянин.

Так вот разницу покрывает городской бюджет. Но бюджет-то — не резиновый, в нем нет денег на все про все.

«Лягу поперек рельсов»

Надо сказать, что тогдашний президент России Борис Ельцин, заявляя о начале реформ, пообещал: цены вырастут не более чем в три раза. Со своей фразой «Если цены станут неуправляемы, превысят более чем в три-четыре раза, я сам лягу поперек рельсов» он, можно сказать, вошел в историю.

Борис Ельцин в Барнауле. altairegion22.ru.

Увы, цены стали неуправляемыми. Если 2 января мясо стоило 50−70 рублей за кило, то к концу месяца 126 рублей, сообщает та же «Алтайская правда». Колбаса стоила 64−88 рублей, а стала стоить 162−197 рублей. Вермишель подорожала с 5,40 до 10−20 рублей.

В целом же по итогам 1992 года инфляция составила боле 2600% годовых. Иначе говоря, цены выросли в 26 раз, а зарплаты — только в 12 раз. При этом реформа не предусмотрела индексация вкладов населения в сберкассах — и это привело к их быстрому обесцениванию.

Спорят до сих пор

Реформа цен была только частью больших экономических реформ. И, надо сказать, за либерализацию цен и другие реформаторские предложения Ельцина проголосовало абсолютное большинство на V съезде народных депутатов РСФСР, который собрался в Кремле в октябре 1991 года, напоминает «Рамблер».

Торговля в Барнауле в 90-е годы ХХ века. Михаил Хаустов

В том же январе президент РФ Борис Ельцин подписал Указ «О свободе торговли». Краевые депутаты утвердили правила приватизации жилья — в собственность граждан бесплатно передается по 20 кв. метров на человека плюс 12 «квадратов» на семью. Осенью того же года стартовала ваучерная приватизация.

Со временем реформаторам удалось перевести плановую экономику в рыночную. Но побочным результатом стали гиперинфляция и экономический кризис.

О том, что послужило причиной крушения российской экономики в начале 1990-х годов — реформы Ельцина или предшествующие им десятилетия неэффективного советского правления, спорят до сих пор.