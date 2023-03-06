Исследование билайн: при онлайн-знакомствах грамотность собеседника оказалась важнее его фотографий

Качественный мобильный интернет и смартфоны помогают найти вторую половинку. Оператор билайн проанализировал особенности онлайн-общения на разных этапах развития отношений — при знакомстве, в начале романтических отношений, в момент признания в любви, в поддержке чувств на расстоянии, а также в дарении подарков, в том числе на 8 Марта. О роли онлайн-общения билайн узнал у своих клиентов с помощью собственного сервиса исследований «Мобильные опросы"*.

Так, в ходе опроса 41% респондентов назвали приложения для знакомств, сайты и социальные сети одними из самых эффективных и удобных способов найти вторую половинку. При этом чаще остальных о высоких шансах удачно познакомиться в сети заявляют молодые люди в возрасте от 25 до 34 лет.

После онлайн-знакомства для большинства опрошенных — и для мужчин, и для женщин — решающим фактором для продолжения общения стала грамотность партнера: хорошо написанные сообщения важны для двух трети респондентов. Также лучше узнать человека при общении онлайн можно через присылаемые им фотографии (34%) и записываемые голосовые сообщения (21%).

Если возникнет необходимость признаться в любви, используя смартфон, опрошенные скорее сделают это через телефонный звонок (28%) или видеозвонок (23%). Однако более четверти респондентов в возрасте от 18 до 34 лет готовы сказать о своих чувствах и через текстовое сообщение.

После того, как отношения прояснились, самыми популярными способами демонстрации чувств любимому человеку стали постоянная переписка в мессенджерах (40%) и отправка смешных картинок и видеороликов (36%). А молодые люди в возрасте до 24 лет сильнее остальных хотят не только слышать голос своей второй половинки, но и видеть ее лицо и эмоции: они в 1,5 раза чаще звонят по видеосвязи и в 6 раз больше записывают видеообращения, чем в среднем люди других возрастных групп. Это требует качественного мобильного интернета. Согласно полученным результатам, 74% опрошенных хватает скоростей мобильного интернета билайн для онлайн-общения с близкими людьми.

Что касается знаков внимания, то более двух трети участников опроса будут скорее рады цветам или шоколаду от любимого человека, нежели виртуальным подаркам. Так, подписки на электронные сервисы вошли в пятерку подарков, которые опрошенные никогда не хотели бы получить от своей второй половинки. Наряду с ними неудачными подарками респонденты назвали плюшевые игрушки, носки, средства личной гигиены и посуду.

Кстати, половина всех опрошенных предпочитает готовиться к гендерным праздникам заранее и приобретает подарки за 1−2 недели. При этом мужчины в 4 раза чаще женщин покупают их только в день праздника. Однако женщины чаще мужчин заказывают подарки любимым на маркетплейсах (26% против 19%), в то время как последние, наоборот, предпочитают приобретать подарки в торговых центрах (41% против 33%).

Для тех, кто еще не успел купить подарок любимой, как раз сейчас в интернет-магазине и в собственных офисах билайна действует акция. Можно выгодно приобрести смартфоны брендов Infinix, Tecno, Xiaomi и realme и вернуть до половины от цены девайса на баланс телефона в виде бонусных рублей.**

* Исследование было проведено в 10 российских городах — Москва, Санкт-Петербург, Владивосток, Волгоград, Казань, Ростов-на-Дону, Самара, Уфа, Хабаровск, Ярославль. Общее количество респондентов — 1 000 человек, мужчины и женщины (по 50%) в возрасте от 18 лет. Сервис маркетинговых исследований «Мобильные опросы» 12+

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