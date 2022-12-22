22 декабря
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Жизнь

История про необычную помолвку заняла второе место на конкурсе билайн

Сибиряк рассказал о необычной помолвке и выиграл 30 лет связи билайн.

Денис Лейком.
Денис Лейком.
Фото предоставлено компанией билайн.

билайн подвел итоги масштабного конкурса «Твоя история», приуроченного к 30-летию компании. По мотивам историй финалистов был поставлен спектакль, который уже можно посмотреть в сервисе билайн ТВ и в сообществе мобильного оператора ВКонтакте. Одна из попавших в спектакль историй принадлежит омичу Денису Лейкому — он занял в конкурсе второе место, получив в подарок 30 лет бесплатной связи билайн.

В рамках конкурса клиенты билайна делились своими рассказами о том, каким образом услуги связи или сам бренд оператора повлияли на жизнь автора или его близких. В компании получили и обработали более пяти тысяч историй, и лишь пять из них, пройдя все этапы голосования, оказались в финале.

Подвести итоги конкурса оператор решил с помощью спектакля в формате road-movie, чтобы зритель мог прожить этот опыт самостоятельно. В постановке приняли участие известные актеры театра и кино — Никита Ефремов, Полина Кутепова, Владимир Стержаков и другие. Режиссером спектакля выступил Георгий Долмазян.

Кульминацией спектакля стало награждение победителя конкурса. Им стала Елена Тарасова из Москвы с историей «Любовь с первого голоса». Второе место занял Денис Лейком из Омска, третье — Василий Трофимов из Астрахани. В пятерку финалистов также вошли Алена Васильева из Санкт-Петербурга и Виктор Попов из Пермского края. Все пять финалистов получили сертификаты на 30 лет связи билайн без абонентской платы, а автор самой захватывающего рассказа Елена Тарасова — один миллион рублей.

Напомним, в своей истории Денис Лейком рассказал о том, как мобильная связь и билайн помогли ему сделать предложение любимой девушке. Он придумал розыгрыш и организовал квест с участием сотрудников компании, за победу в котором его возлюбленная должна была получить главный приз — мобильный телефон. Во время квеста девушка выполняла различные задания, связанные с билайн: раздавала рекламные буклеты, рисовала логотип, разгадывала загадки. После победы в квесте сотрудник офиса сообщил ей адрес ресторана, в котором пройдет празднование, и именно там Денис сделал ей предложение. На сегодняшний день пара состоит в браке уже 17 лет, растит троих детей и всё это время остается с билайном.

Александр Торбахов,
генеральный директор билайна:

— Жизнь любого человека — это набор историй. Порой мы не замечаем этого, потому что стремительно несемся по жизни и не обращаем на это внимания. Заметить историю, записать и поделиться ею, сделать историю красивой — это большой дар, который дан не всем. Я очень благодарен всем, кто поделился своими моментами жизни с нами. Благодарен актерам и режиссерам, которые помогли воплотить их на сцене. Уверен, все, кто посмотрел этот спектакль, которым мы завершаем празднование 30-летия билайна, получили удовольствие и заряд хорошего настроения. И это самое главное.

Запись спектакля по мотивом историй финалистов уже доступна здесь https://moskva.beeline.ru/30let/konkurs/pobeditel/

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