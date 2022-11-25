IT-решения для транспорта (IT транспорт)

По мнению большинства экспертов, Россия по темпам цифровизации транспорта опережает некоторые европейские страны. Возможно это связано с тем, что на отечественных просторах требуется организовать более пристальный контроль за работой техники и персонала. Москва и Санкт-Петербург заслуженно считаются центрами российской цифровой трансформации, но с каждым днем телекоммуникационные технологии все глубже проникают на Урал, в Сибирь и на Дальний Восток. В регионах, где уже используют интеллектуальные транспортные системы (ИТС), происходит снижение аварийности и повышается пропускная способность дорог. Сегодня it-технологии в транспорте развиваются в нескольких направлениях:

Безопасные перевозки

IT-транспорт и интернет вещей помогают свести до минимума влияние человеческого фактора в сфере безопасности пассажирских и грузовых перевозок. Умные системы не разрешат пьяному водителю сесть за руль, следят за тем, чтобы человек при управлении автомобилем не засыпал, не разговаривал по телефону и не отвлекался. IT-решения предупредят водителя о появлении на пути следования пешехода, о съезде с полосы, о возможном столкновении с каким-либо объектом.

Александр Лепендин,

руководитель направления видеоаналитики ГК «МОНТРАНС»:

-Интеллектуальная разработка Montrans DVR помогает решить многие задачи автопарков. Главная — обеспечение безопасности для водителей и для остальных участников дорожного движения. Кроме того, «умные» камеры отследят попытки кражи топлива, пресекут агрессивный стиль управления автомобилем и повысят культуру вождения сотрудников. Эти факторы позволяют автопарку добиться существенной экономии средств.

Источник: ООО Фикси

Еще одним из инструментов обеспечения безопасности является тахограф. С января 2012 года на территории РФ тахографы стали обязательными к установке на пассажирском транспорте и на технике, перевозящей опасные грузы. Прибор круглосуточно находится в контакте со спутниковой системой мониторинга транспорта ГЛОНАСС/GPS. Он передает базовые данные о передвижении ТС, а также контролирует режим труда и отдыха водителя.

Улучшение качества сервиса для пассажиров

Уже сейчас в Москве можно передвигаться на любом виде городского транспорта по единой карте «Тройка». Системы навигации обеспечивают приоритетный проезд автобусов, а пассажиры в мобильных приложениях могут отслеживать необходимый маршрут. Все больше становится популярной единая цифровая площадка MaaS. Эта платформа сочетает в себе множество сервисов, которые помогают пассажиру создать наиболее рациональный маршрут по доступной цене. Внедрено электронное бронирование мест и удаленная продажа билетов. Работают агрегаторы такси в системе Uber и сервисы каршеринга,

Преобразования дорожной инфраструктуры

С каждым днем российские дороги становятся все умнее. В крупных городах скоро не останется мест, за которыми бы не наблюдали камеры фото-видео фиксации. На оживленных перекрестках устанавливают интеллектуальные светофоры, которые сами меняют интервалы времени в зависимости от загруженности транспортных лучей. Эти автоматизированные системы управления дорожным движением (АСУДД) улучшают пропускную способность от 10% до 60%. На трассах и в городах устанавливают системы метеомониторинга, помогающие водителям ориентироваться в погодных условиях и правильно выбирать скоростной режим, а коммунальным службам вовремя выводить на дороги снегоуборочную технику. На пунктах пропуска устанавливают современный весогабаритный контроль, который не задерживает прохождение грузовых автомобилей. Происходит цифровизация всей дорожной инфраструктуры: создаются центры сбора и хранения информации, центры управления и реагирования.

Коммерческий мониторинг транспорта

Спутниковое телематическое оборудование собирает все данные о том, что происходит с автомобилем. Начиная с местоположения техники, расхода топлива, пройденного пути, стоянки и работы под нагрузкой, и заканчивая контролем технического состояния автомобиля, давления в шинах, температуры в рефрижераторах, количества подъемов кузова и режима труда и отдыха водителей. И весь этот массив данных был бы не обработан и не использован эффективно, если бы не системы аналитики. Внедрение it решений для транспорта помогают из миллионов показателей вывести итоговые отчеты и оптимизировать процессы, благодаря которым сразу понятно: как работает техника, где появились слабые места, а где есть возможности для роста.

Источник: ООО Фикси

Михаил Якимов,

директор института Транспортного планирования Российской академии транспорта:

-В России избыток инструментов, технологий и «железа». Сейчас для автопарков актуальна обработка и хранение большого объема информации. Многие владельцы облачных сервисов боятся залезть в персональные данные пользователей и боятся утечек информации из баз. В ближайшее время Министерству транспорта необходимо разработать регулятор, который поможет без опаски работать с базами данных.

Государственный сектор только начинает внедрять аналитику, а вот коммерческие компании уже несколько лет на практике применяют свои IT-разработки и решения. Облачные сервисы беспристрастно (без влияния человеческого фактора) контролируют работу автопарков и предоставляют менеджменту предприятий готовые аналитические отчеты. Так, например, программное обеспечение MONTRANS. ONLINE полностью меняет подход к управлению логистической компанией.

Станислав Емельянов,

управляющий партнер ГК «МОНТРАНС»:

— Инновационный сервис MONTRANS.ONLINE это не просто программа мониторинга транспорта. «Айти» решение контролирует работу транспорта и персонала в автоматическом режиме 24/7 и обрабатывает большой объем показателей, преобразуя их в итоговые аналитические отчеты. Этот сервис помогает минимизировать издержки автопарков. Менеджмент оперативно реагирует на все изменения в работе предприятия. Владельцы компаний могут прогнозировать бизнес-процессы, рассчитывать затраты и экономический эффект.

Кстати, в программу MONTRANS. ONLINE интегрируются электронные путевые листы. С 1 марта 2023 года В России транспортные путевки будут оформлять в цифровом виде. Также в электронном формате будут предоставляться накладные для грузовых и пассажирских перевозок. Электронный документооборот позволит сократить время и деньги на оформление необходимых разрешений. Кроме того, единая база с данными о перемещениях ТС позволит исследовать и автоматизировать направления транспортных потоков и загрузку магистралей, что поможет планировать строительство новых дорог и организации придорожного сервиса.

Источник: ООО Фикси

Беспилотный транспорт

Следующий этап цифровизации — беспилотники. Сегодня для it на транспорте это самое перспективное и самое сложное направление. Такие решения могут быть воплощены только при условии успешной реализации вышеуказанных направлений цифровой трансформации: безопасность, мониторинг, дорожная инфраструктура и сервис. По оценкам некоторых экспертов, чтобы создать на трассах условия для передвижения беспилотников, придется вложить в инфраструктуру десятки миллионов рублей на 1 километр пути. Сегодня во многих автопарках создают двойники транспортных средств. То есть, диспетчер контролирует и управляет реальными автомобилями, наблюдая на мониторе за их цифровыми клонами. В перспективе облачные модели вполне могут стать прототипами беспилотников. Министерство транспорта РФ до 2024 года разработало программу тестирования беспилотных автомобилей на дорогах общего пользования.

Источник: ООО Фикси

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