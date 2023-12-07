7 декабря
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Жизнь

Итоги работы социально ориентированных организаций подведены в Алтайском крае

6 декабря в Барнауле прошел краевой Форум социально ориентированных некоммерческих организаций. Его организаторами выступили Ассоциация «Сибирский центр социальных технологий», департамент Администрации Губернатора и Правительства региона по вопросам внутренней политики, управление юстиции Алтайского края, Общественная палата Алтайского края, Фонд президентских грантов. Партнёром Форума выступило краевое Министерство социальной защиты.

Краевой Форум социально ориентированных некоммерческих организаций.
Краевой Форум социально ориентированных некоммерческих организаций.
Фото предоставлено пресс-службой Министерства социальной защиты Алтайского края.

В форуме приняли участие активисты, сотрудники и добровольцы СОНКО, члены инициативных групп, представители органов государственной и муниципальной власти региона.

Представителей алтайских краевых некоммерческих организаций приветствовал заместитель Председателя Правительства края Денис Губин.

Количество социально ориентированных проектов с каждым годом увеличивается, и это приятно осознавать. В нашем обществе появляется все больше неравнодушных граждан с активной жизненной позицией, желающих оказать помощь, направить, подсказать, изменить, посоветовать. Тех, кто стремится совершать добрые дела и поступки. И Форум, который проводится ежегодно, - отличная возможность подвести итоги этой важной созидательной работы. Его участники смогут поднять свой профессиональный уровень, получить опыт и новые профессиональные компетенции, – отметил Денис Губин.

Краевой Форум социально ориентированных некоммерческих организаций.
Краевой Форум социально ориентированных некоммерческих организаций.
Фото предоставлено пресс-службой Министерства социальной защиты Алтайского края.

Форум проходил в очном формате, но участники из отдаленных районов Алтайского края могли подключиться к нему онлайн. На пленарной части Форума члены профессионального сообщества обсудили актуальные правовые вопросы деятельности некоммерческих организаций, аспекты медиабезопасности и информационной открытости, участие в грантовых конкурсах и другие. Был организован мастер-класс по съемке и монтажу видеороликов. Участники и гости Форума смогли познакомиться с лучшими практиками СОНКО в реализации социальных проектов.

Авторам успешно реализованных в крае социально-значимых проектов Денис Губин вручил дипломы.

Краевой Форум социально ориентированных некоммерческих организаций.
Краевой Форум социально ориентированных некоммерческих организаций.
Фото предоставлено пресс-службой Министерства социальной защиты Алтайского края.

В Конкурсе грантов Губернатора Алтайского края в сфере деятельности СОНКО, победителями стали 34 организации. В 2023 году на реализацию грантов предусмотрено 18 млн рублей. Максимальная сумма такой поддержки составила 700 тыс. рублей.

За последние два-три года возросла роль некоммерческих организаций, увеличилось их число и объемы оказания услуг населению, появляются новые социально значимые проекты, реализуются волонтерские движения, решаются вопросы занятости и самореализации гражданской активности.

Поддержка государства в создании условий развития некоммерческого сектора, открытие доступа к социальным услугам, являются доказательством успешной деятельности и неравнодушного отношения к деятельности краевых социально ориентированных некоммерческих организаций всех членов профессионального сообщества.

Справка

Что такое СОНКО

Социально ориентированные некоммерческие организации – это организации, которые занимаются развитием гражданского общества и решением социальных проблем в различных сферах – от социального обслуживания и поддержки граждан, охраны окружающей среды и защиты животных до формирования в обществе нетерпимости к коррупционному поведению.

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