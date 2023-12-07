Итоги работы социально ориентированных организаций подведены в Алтайском крае

6 декабря в Барнауле прошел краевой Форум социально ориентированных некоммерческих организаций. Его организаторами выступили Ассоциация «Сибирский центр социальных технологий», департамент Администрации Губернатора и Правительства региона по вопросам внутренней политики, управление юстиции Алтайского края, Общественная палата Алтайского края, Фонд президентских грантов. Партнёром Форума выступило краевое Министерство социальной защиты.

В форуме приняли участие активисты, сотрудники и добровольцы СОНКО, члены инициативных групп, представители органов государственной и муниципальной власти региона.

Представителей алтайских краевых некоммерческих организаций приветствовал заместитель Председателя Правительства края Денис Губин.

Количество социально ориентированных проектов с каждым годом увеличивается, и это приятно осознавать. В нашем обществе появляется все больше неравнодушных граждан с активной жизненной позицией, желающих оказать помощь, направить, подсказать, изменить, посоветовать. Тех, кто стремится совершать добрые дела и поступки. И Форум, который проводится ежегодно, - отличная возможность подвести итоги этой важной созидательной работы. Его участники смогут поднять свой профессиональный уровень, получить опыт и новые профессиональные компетенции, – отметил Денис Губин.

Краевой Форум социально ориентированных некоммерческих организаций. Фото предоставлено пресс-службой Министерства социальной защиты Алтайского края.

Форум проходил в очном формате, но участники из отдаленных районов Алтайского края могли подключиться к нему онлайн. На пленарной части Форума члены профессионального сообщества обсудили актуальные правовые вопросы деятельности некоммерческих организаций, аспекты медиабезопасности и информационной открытости, участие в грантовых конкурсах и другие. Был организован мастер-класс по съемке и монтажу видеороликов. Участники и гости Форума смогли познакомиться с лучшими практиками СОНКО в реализации социальных проектов.

Авторам успешно реализованных в крае социально-значимых проектов Денис Губин вручил дипломы.

Краевой Форум социально ориентированных некоммерческих организаций. Фото предоставлено пресс-службой Министерства социальной защиты Алтайского края.

В Конкурсе грантов Губернатора Алтайского края в сфере деятельности СОНКО, победителями стали 34 организации. В 2023 году на реализацию грантов предусмотрено 18 млн рублей. Максимальная сумма такой поддержки составила 700 тыс. рублей.

За последние два-три года возросла роль некоммерческих организаций, увеличилось их число и объемы оказания услуг населению, появляются новые социально значимые проекты, реализуются волонтерские движения, решаются вопросы занятости и самореализации гражданской активности.

Поддержка государства в создании условий развития некоммерческого сектора, открытие доступа к социальным услугам, являются доказательством успешной деятельности и неравнодушного отношения к деятельности краевых социально ориентированных некоммерческих организаций всех членов профессионального сообщества.