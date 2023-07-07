Иван Купала - 7 июля. Освежающие поздравления в прозе, стихах и смс

Сегодня Ивана Купала,

И вас я спешу поздравлять!

Вам мира, добра и смиренья

Я в праздник хочу пожелать.



Счастливой пусть жизнь ваша будет,

Подарит вам много удач,

Сбываются ваши желанья,

Найдется решенье задач.



Потоками света и счастья

Пускай вас накроет судьба.

Желаю вам веры я крепкой,

Удачи, успехов, тепла.

Праздник этот, словно тайна,

К нам приходит среди лета.

Праздник сей — Иван Купала —

День костров, веночков, смеха.



В этот день тебе желаю

Всех желаний исполненья.

Отмечай его с друзьями

И в отличном настроении.



Пусть, как пламя, очень ярко

Жизнь успехом засияет,

Словно дым, уйдут обманы,

А судьба подругой станет.