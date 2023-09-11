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Жизнь

Иван Постный: что можно и нельзя делать 11 сентября?

11 сентября проходит церковный праздник Усекновение главы Иоанна Предтечи и народный Иван Постный.

Осень. Лучи. Горы
Осень. Лучи. Горы
СС0

Традиции на Ивана Постного

В этот день нужно помочь нищим, просящим подаяния, нуждающимся в вашей помощи.

Сны в ночь на 11 сентября считаются вещими, но сбываются в течение 11 дней.

Осень.
Осень.
СС0

Что нельзя делать на Ивана Постного

  • Шить, вязать, заниматься рукоделием — если сегодня уколоться, порезаться или пораниться другим способом, то рана долго будет заживать.
  • Носить красную одежду — к беде. Нельзя покупать, принимать в подарок и приносить домой цветы красного цвета.
  • Одиноким девушкам нельзя доделывать за мамой ее работу, например, домывать посуду — придется с родителями еще год прожить.
Осень.
Осень.
СС0

Приметы на 11 сентября

  • Журавли на юг полетели — осень окажется короткой, снег будет ранним.
  • Скворцы еще не улетели — к сухой осени.
  • Гром — к теплым дням.
  • Вечером увидеть летящую стаю грачей — к хорошей погоде.
  • Деревья быстро облетели от листвы — по приметам, к холодной зиме.
  • Много желудей на дубах — перед Рождеством выпадет много снега.
  • Дождевые черви выползают на поверхность — к ненастью.
  • Эхо на закате — к жаркой погоде.
  • В холодную погоду квакают лягушки — к потеплению.
  • Гуси и журавли улетают на юг на большой высоте — зимой будет мало снега.

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