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Жизнь

29 июля — День системного администратора. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Каждый год, в последнюю пятницу июля, администраторы корпоративных и домашних сетей, баз данных, почтовых систем, программных комплексов отмечают свой профессиональный праздник — День системного администратора. Altapress.ru подготовил подборку приятных поздравлений в прозе, стихах и смс.

Компьютер.
Компьютер.
CC0

Поздравления в прозе

Поздравляем наших замечательных, умных, образованных, эрудированных и очень толковых сисадминов. Пускай любая электроника в ваших руках оживает. Пускай все системы в вашей жизни работают без сбоев, зависаний и вылетов. Пускай вирусы не тревожат, ни ваше здоровье, ни ваше «железо». Желаем надежного, стабильного и скоростного соединения не только с интернетом, но и со своим собственным счастьем. С днем системного администратора!

С праздником! Системный администратор словно тайный агент, всегда в тени, но как только возникнет проблема — мы без вас как без рук! Вы всегда приходите на помощь, соединяете как нам кажется совершенно несоединяемое, и подключаете неподключаемое. Примите поздравления и наберитесь сил, чтобы помогать обычным пользователям. Успехов в работе, мелких системных ошибок и слаженной работы всех систем.

Всех сисадминов поздравляю с праздником! Желаю стабильности и стабильного высокоскоростного инета. Желаю, чтобы в жизни не было, сбоев, провисов и багов. Пускай мониторы приветливо светятся, вирусы и ошибки лечатся, вопросы легко решаются. Здоровья вам и побольше сил, чтобы каждый из вас легко любого «трояна» победил.

Поздравления в стихах

Сисадмины отмечают
Самый свой прекрасный день,
Постучать клавиатурой
Никогда парням не лень.

Вас сегодня поздравляем
И желаем: так держать, —
«Чайников» с большим терпением
С «зависаний» вызволять.

Вирус иль какой — то сбой,
Доблестно идет он в бой,
Антивирусы, программы, —
Устанавливает прямо.

Он — компьютерный хранитель,
Героический спаситель,
Он — в сети лишь император,
Наш системный администратор.

Мы желаем ярко жить,
И с программами дружить,
Чтоб без сбоев и тревоги,
Ваши, двигались дороги!

Сисадмин у нас в почёте,
Чуть поломка — «help!» кричим,
А в ответ всегда: «Спокойно!
Всё решу! Я ж сисадмин!».

Щёлкнет клавишами резво,
Замелькает наш экран,
Заработает чудесно,
Какого волшебника Бог нам послал!

Поздравления в смс

Желаю тебе, чтобы в жизни все было так же распланировано, как в программах, чтобы отклик в запросе на счастье был быстрым, а судьба никогда не давала сбои. Поздравляю!

Поздравляю с Днём системного администратора. Желаю в своей системе чувствовать себя, как рыба в воде, желаю по жизни всегда оставаться жизнерадостным и смелым человеком. И пусть каждый твой день складывается в одну сеть счастливой жизни, в которой не будет ни сбоев, ни проблем.

Ты замечательный системный администратор, ведь эта профессия — твое призвание! Желаю, чтобы каждый рабочий день приносил тебе новые успехи и достижения! Пускай размер зарплаты всегда радует тебя, а начальство тебя ценит и относится к тебе лояльно!

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