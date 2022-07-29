Поздравления в прозе
Поздравляем наших замечательных, умных, образованных, эрудированных и очень толковых сисадминов. Пускай любая электроника в ваших руках оживает. Пускай все системы в вашей жизни работают без сбоев, зависаний и вылетов. Пускай вирусы не тревожат, ни ваше здоровье, ни ваше «железо». Желаем надежного, стабильного и скоростного соединения не только с интернетом, но и со своим собственным счастьем. С днем системного администратора!
С праздником! Системный администратор словно тайный агент, всегда в тени, но как только возникнет проблема — мы без вас как без рук! Вы всегда приходите на помощь, соединяете как нам кажется совершенно несоединяемое, и подключаете неподключаемое. Примите поздравления и наберитесь сил, чтобы помогать обычным пользователям. Успехов в работе, мелких системных ошибок и слаженной работы всех систем.
Всех сисадминов поздравляю с праздником! Желаю стабильности и стабильного высокоскоростного инета. Желаю, чтобы в жизни не было, сбоев, провисов и багов. Пускай мониторы приветливо светятся, вирусы и ошибки лечатся, вопросы легко решаются. Здоровья вам и побольше сил, чтобы каждый из вас легко любого «трояна» победил.
Поздравления в стихах
Сисадмины отмечают
Самый свой прекрасный день,
Постучать клавиатурой
Никогда парням не лень.
Вас сегодня поздравляем
И желаем: так держать, —
«Чайников» с большим терпением
С «зависаний» вызволять.
Вирус иль какой — то сбой,
Доблестно идет он в бой,
Антивирусы, программы, —
Устанавливает прямо.
Он — компьютерный хранитель,
Героический спаситель,
Он — в сети лишь император,
Наш системный администратор.
Мы желаем ярко жить,
И с программами дружить,
Чтоб без сбоев и тревоги,
Ваши, двигались дороги!
Сисадмин у нас в почёте,
Чуть поломка — «help!» кричим,
А в ответ всегда: «Спокойно!
Всё решу! Я ж сисадмин!».
Щёлкнет клавишами резво,
Замелькает наш экран,
Заработает чудесно,
Какого волшебника Бог нам послал!
Поздравления в смс
Желаю тебе, чтобы в жизни все было так же распланировано, как в программах, чтобы отклик в запросе на счастье был быстрым, а судьба никогда не давала сбои. Поздравляю!
Поздравляю с Днём системного администратора. Желаю в своей системе чувствовать себя, как рыба в воде, желаю по жизни всегда оставаться жизнерадостным и смелым человеком. И пусть каждый твой день складывается в одну сеть счастливой жизни, в которой не будет ни сбоев, ни проблем.
Ты замечательный системный администратор, ведь эта профессия — твое призвание! Желаю, чтобы каждый рабочий день приносил тебе новые успехи и достижения! Пускай размер зарплаты всегда радует тебя, а начальство тебя ценит и относится к тебе лояльно!