Поздравляем наших замечательных, умных, образованных, эрудированных и очень толковых сисадминов. Пускай любая электроника в ваших руках оживает. Пускай все системы в вашей жизни работают без сбоев, зависаний и вылетов. Пускай вирусы не тревожат, ни ваше здоровье, ни ваше «железо». Желаем надежного, стабильного и скоростного соединения не только с интернетом, но и со своим собственным счастьем. С днем системного администратора!

С праздником! Системный администратор словно тайный агент, всегда в тени, но как только возникнет проблема — мы без вас как без рук! Вы всегда приходите на помощь, соединяете как нам кажется совершенно несоединяемое, и подключаете неподключаемое. Примите поздравления и наберитесь сил, чтобы помогать обычным пользователям. Успехов в работе, мелких системных ошибок и слаженной работы всех систем.