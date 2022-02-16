Краевая столица полна новых профессий. Среди них, например, таролог-флиртолог (о нем вы узнаете чуть позже) и сегодняшний гость altapress.ru — стриптизер-маммолог. Рассказываем, как медик совмещает две абсолютно разные профессии, сколько в них зарабатывает и как сохранить семью, если приходится регулярно раздеваться перед другими.

Краткое содержание

Случайная звезда сцены

Михаил Варнаков родом из семьи врачей. Поэтому сомнений по поводу выбора, по крайней мере, основного рода деятельности, никогда не было.

«Я всегда с гордостью смотрел на родителей и тоже хотел помогать людям. И, конечно, понимал, что в медицине без работы и средств не останусь», — объясняет мужчина.

Если выбор первой профессии в жизни героя был осознанным и гуманистическим, то со второй все вышло менее прозаично.

Михаил Варнаков. Предоставлено altapress.ru.

Михаил Варнаков,

врач онколог-маммолог , стриптизер:

Дело в том, что в студенческие годы у меня был магазин спортивного питания. Вести бизнес было легко. А деньги он приносил настолько хорошие, что они просто вскружили мне голову. Из-за этого даже были проблемы в университете — любил погулять. И вот в какой-то момент захотелось зарабатывать еще больше. Сначала собирался пойти в охранники, как многие мои однокурсники. Но быстро решил, что будущему врачу это не подобает. Потом пошел фельдшером на «скорую», тоже по примеру друзей. Поначалу нравилось, но, в конце концов, я понял, что и это не мое.

Собеседник так и не узнал бы, что еще «его», помимо медицины, если бы случайно не стал заменой в команде стриптизеров.

Михаил Варнаков. Предоставлено altapress.ru.

Михаил Варнаков,

врач онколог-маммолог , стриптизер:

Как-то раз, в 2012 году (мне тогда было 22 года), мы с ребятами пришли в один из барнаульских клубов отдохнуть. Когда настало время мужского стриптиза, артист просто не вышел на сцену. Будто исчез и все. А я в то время как раз качался, как сумасшедший. Ну, девчонки из нашей компании меня на сцену и вытолкнули. Так состоялось первое выступление.

Сегодня, десять лет спустя, мужчина вспоминает об этом опыте со смехом и смущением.

«В первые минуты я очень стеснялся, но уверенность в себе и юношеская наглость быстро взяли верх. Одной зрительнице даже колготки порвал. Мне кажется, это был такой позор», — скромничает Варнаков.

Позже Михаил узнал от старших коллег, что «нечаянно» в стриптиз попадают многие. И остаются. Варнаков своим примером только подтвердил эту теорию.

Путь к профессионализму

Однако, даже несмотря на физическую подготовку, вначале пришлось сложно. Неопытность давала знать о себе усталостью и сильной болью в суставах после репетиций и выступлений. Учебу тоже никто не отменял.

Михаил Варнаков,

врач онколог-маммолог , стриптизер:

Я работал почти каждую ночь. Исполнял не больше двух номеров. Домой приезжал в четыре утра, спал два часа и потом ехал в университет. По дороге дремал. Как хватало сил на учебу — не знаю. Могу сказать, что, по сравнению с танцами, деньги от магазина спортпита были легкими. А вот когда я начал зарабатывать стриптизом, наконец понял их ценность. Платили мне неплохо — по тысяче рублей за каждый выход.

Михаил Варнаков. Предоставлено altapress.ru.

Публика принимала начинающего артиста с восторгом. Собеседник считает, что причиной тому была та самая «гора мышц». А на вопрос о том, сколько дам приходили посмотреть на привлекательную архитектуру и пластику тела, скромно отвечает: «Немного, человек 50».

Близкие же реагировали на новую деятельность парня неодобрительно. Родители сначала не воспринимали стриптиз как работу, а когда поняли, что все серьезно, стали восклицать: «Чего дурью маешься!»

Но если этого еще можно было ожидать, то существовал и гораздо более ироничный факт.

Мужской стриптиз в Барнауле. strip-for-you.ru

Михаил Варнаков,

врач онколог-маммолог , стриптизер:

Помню, за пару лет до того, как я начал танцевать, когда слышал что-то о мужском стриптизе, то осуждал тех, кто это делает. Считал, такую работу уж точно не для сильного пола. А когда однажды приятель скинул мне фотографию одного стриптизера, я возмутился: «Да разве это по-мужски!»

В 2013 году душа Варнакова потребовала подъема не только по шесту, но и по карьерной лестнице.

Михаил Варнаков,

врач онколог-маммолог , стриптизер:

Дело в том, что в стриптиз-заведениях делается большой акцент на сексуальность, эротику. Причем как в женских выступлениях, так и в мужских. А в обычных клубах больше внимания нужно уделять постановке. Мне это гораздо ближе. Тем более что некоторые люди, действительно, приходят просто расслабиться. И я должен дать им повод для этого.

Михаил Варнаков. Предоставлено altapress.ru.

Вдохновленный творческой целью, Михаил стал работать один. Брал частные заказы на дом, но и про клубы не забывал.

Хрупкий коллектив и тяжелые деньги

Но сольная карьера продлилась не долго. В 2015 году собеседник познакомился с известным барнаульским стриптиз-дуэтом — супругами Маркусом Золотовым и Евгенией Белкой. Тогда артисты решили объединиться и создать труппу.

В нее вошли еще два человека. «Раскрепощенная пятерка» стала гастролировать по городам Алтайского края со зрелищными номерами.

«Это уникальный опыт. На выступлениях адреналин зашкаливал от понимания того, что от твоего движения зависит выступление всей команды», — говорит Варнаков. На этих словах глаза собеседника загораются, голос становится громче, а жесты быстрее.

Кажется, он может затанцевать прямо сейчас. Позже собеседник расскажет, что и правда не стесняется пуститься в пляс даже в продуктовом магазине. Без раздевания, конечно.

Но вернемся к коллективному творчеству. Групповой стриптиз пользовался бешеной популярностью у алтайской публики. «Суммарно за выступления в одном городе, — вспоминает мужчина, — мы получали 40 тыс. рублей на всех. А потом делили».

Но, как это часто бывает, успешный дружеский коллектив рухнул под тяжестью гонораров.

Михаил Варнаков,

врач онколог-маммолог , стриптизер:

Началось то, чего я, честно говоря, и ожидать не мог. Кто-то стал пропускать репетиции, хотя от тренировок напрямую зависело качество выступлений. А кто-то вообще заявил: «Хочу больше денег».

Стриптиз-клубы в Барнауле. 2gis.ru

В 2017 году на поиски материального счастья каждый отправился в одиночку. Тогда труппа окончательно распалась. С этого момента собеседник снова оказался на «домашней» сцене. То есть в квартирах, на частных заказах. В день выполняет по два номера, длительность каждого — 8 минут.

Главные поводы, по которым решают вызвать стриптизера, — девичник и день рождения прекрасной дамы. А самые хитовые образы в арсенале Варнакова — Буратино и розовый заяц.

Михаил Варнаков,

врач онколог-маммолог , стриптизер:

Годы опыта позволяют мне в кратчайшие сроки придумать номер. От движений до костюма и музыки. Возьмем, например, Буратино. Тут без постановки никуда. Ее можно создать как раз с помощью фильма или мультика. Представьте, выхожу я в костюме этого персонажа и достаю свою… азбуку! Ну, и пошло-поехало.

Мужской стриптиз в Барнауле. strip-for-you.ru

Сценическому наряду артист уделяет большое внимание. Их для мужчины шьет супруга. Она по собственному опыту знает, что облачение танцора должно быть не менее эффектным, чем движения его тела.

Михаил Варнаков,

врач онколог-маммолог , стриптизер:

Уже после свадьбы выяснилось, что моя жена работала в стриптиз-баре. Мы потом даже какое-то время выступали вместе. Может быть, поэтому к работе меня не ревнует вообще. А вот ко всему остальному… Сейчас она домохозяйка. У нас растет сын, ему четыре года. Конечно, он часто наблюдает за моими репетициями, но пока не понимает, что к чему. Просто радуется: «К нам зайчик пришел!» Пока не понимает, что зайчик и есть папа.

Мистер все

За выступление в Барнауле танцор выставил ценник в 3 тыс. рублей. Что в разы дешевле, чем выезд в другой населенный пункт Алтайского края.

«Меньше, чем за 12 тыс. рублей я никуда не поеду», — отрезает герой. Впрочем, по его словам, высокие цены не останавливают ценителей искусства. «Мне часто звонят заказчицы и говорят, мол, хотим только вас».

Согласно профессиональным правилам Михаила, это желание не должно переходить границы.

Михаил Варнаков. Предоставлено altapress.ru.

Михаил Варнаков,

врач онколог-маммолог , стриптизер:

Насколько мне известно по опыту коллег, интимная связь с клиенткой ни до чего хорошего не доводит. В этом бизнесе, как нигде, необходимо понимание, что можно, а что — нет. Мне множество раз звонили и предлагали секс. Однажды я решил пошутить и сказал, что ночь стоит 150 тыс. рублей. Девушка сразу поняла, что это розыгрыш.

Еще одна сфера, в которой развивается мужчина, — моделинг. Мотивацию объясняет просто: «Деньги не лишние». Сначала были обычные показы, а потом руководитель агентства, с которым сотрудничает Варнаков, рассказала ему о конкурсе «Мистер Барнаул». И уточнила, что он обязательно должен принять участие.

Опытный артист предложил нескромную альтернативу: «Давайте хотя бы „Алтай“». И завоевал краевой титул в 2021 году. Причем раздеваться и залезать на шест для этого не пришлось.

По словам спикера, все решили харизма, энергетика и навык «хитро и интересно» отвечать на вопросы жюри.

В сентябре того же года умелец отправился на конкурс «Мистер Россия», финал которого проходил в Ростове-на-Дону. Там пришлось гораздо сложнее, чем на местном состязании.

«Было невероятно трудно! Требования на всех этапах гораздо строже, а среди судей был даже губернатор Ростовской области».

Участие также не из дешевых, только за него нужно было заплатить 35 тыс. рублей. Плюс проживание и питание.

Как оказалось, деньги были потрачены не зря. Ведь конкурсант из Барнаула вернулся в родной город сразу с двумя званиями: «Мистер Сибирский федеральный округ» и «Мистер интернет-признание».

До этого, по словам собеседника, участники из Алтайского края приезжали домой максимум с одной наградой.

Тренажеры и круассаны

О главном конкурсе культуристов «Мистер Вселенная» артист тоже задумывался, но пока не решился покорять такую высоту. Признается, что дороговато выйдет.

А вот на спортзале можно сэкономить. Особенно, если он находится прямо в квартире.

Тренируется мужчина по несколько раз в неделю самостоятельно. Выстроить эффективную систему занятий помог как раз юношеский опыт культуризма. «Сумасшествие» пригодилось.

— А как питаетесь? — спрашиваю я. И поглядываю на угощения, которые мой собеседник подготовил к нашей встрече. Приторно-сладкий торт, полный крема, и пышные круассаны. До которых, впрочем, мы так и не добрались.

— Да как попало! — честно признается и по-мальчишески опускает взгляд вниз, на тарелку.

Откусывает еще немного и заключает: «Сейчас вот, на кашки перешел».

Смеемся оба.

Никакого рака по пятницам

И, наконец, о главном труде в жизни Варнакова — медицине. Михаил — врач онколог-маммолог. Прием ведет в одной из барнаульских частных клиник.

В государственной тоже работал, первое время после университета. Но зарплата не устраивала.

Мужчина признается, что в роли доктора зарабатывает значительно больше, чем в роли стриптизера. Правда, и уровень ответственности несравним.

Эксперт специализируется на диагностике и лечении предраковых состояний, а также ведет наблюдение тех, кто уже пережил онкопатологию. Консультирует до 12 человек в день.

Михаил Варнаков. Предоставлено altapress.ru.

Михаил Варнаков,

врач онколог-маммолог , стриптизер: