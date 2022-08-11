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Жизнь

Избавиться от алкоголизма. Народные приметы на 11 августа — Калинники, Калинов день

По народно-христианскому календарю, 11 августа почитают память мученика Каллиника Киликийского. О народных приметах и обычаях в этот день — в материале altapress.ru.

Калина.
Калина.
alleyarossii.tumblr.com

Наши предки верили, что в этот день можно избавиться от пьянства с помощью громких молитв.

Считалось, что нужно оберегать и любить калину, растущую во дворе, не ломать ветвей, не трясти. Обнимая ствол этого дерева, можно попросить его о здоровье и излечении от простуд. А срубленная калина в этот день, по народным поверьям, может принести несчастья и болезни на всю жизнь.

Люди считали, что малыши, родившиеся 11 августа, будут обладать гордостью и выносливостью.

Приметы и поверья на 11 августа

  • Спелый овес второй раз зазеленел — к ненастной осени.
  • Стелющиеся туманы в поймах рек и низинах — началась грибная пора.
  • В этот день не было заморозков-калинников — сентябрь начнется с погожих деньков.
  • Если в этот день не было утренних заморозков, то и 5 сентября (в Луппов день) их не будет.
  • Карканье вороны против ветра предвещает дождь.
  • Теплый и дождливый август — будет много грибов.
  • Перистые облака к вечеру стали еще и слоистыми — к ночной грозе.
  • При хорошей погоде днем ветер меняет направление по часовой стрелке, а к вечеру затихает вовсе — завтра ожидается хорошая погода.
  • Вечерние и ночные зарницы в Калинов день — осень будет с грозами.
  • Утренний туман 11 августа — сбор меда будет плохой.
  • День туманный — ячмень даст хороший урожай.
  • Овес не созрел к этому дню — осень будет дождливой.
  • Зарницы в небе часто и ярко сверкают — зерновые дадут хороший урожай.
  • Богатый урожай орехов и ягод предвещает холодную зиму.
  • Если утром в этот день умыться соком калины, то останешься красивой и белолицей до свадьбы.
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