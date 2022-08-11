Наши предки верили, что в этот день можно избавиться от пьянства с помощью громких молитв.
Считалось, что нужно оберегать и любить калину, растущую во дворе, не ломать ветвей, не трясти. Обнимая ствол этого дерева, можно попросить его о здоровье и излечении от простуд. А срубленная калина в этот день, по народным поверьям, может принести несчастья и болезни на всю жизнь.
Люди считали, что малыши, родившиеся 11 августа, будут обладать гордостью и выносливостью.
Приметы и поверья на 11 августа
- Спелый овес второй раз зазеленел — к ненастной осени.
- Стелющиеся туманы в поймах рек и низинах — началась грибная пора.
- В этот день не было заморозков-калинников — сентябрь начнется с погожих деньков.
- Если в этот день не было утренних заморозков, то и 5 сентября (в Луппов день) их не будет.
- Карканье вороны против ветра предвещает дождь.
- Теплый и дождливый август — будет много грибов.
- Перистые облака к вечеру стали еще и слоистыми — к ночной грозе.
- При хорошей погоде днем ветер меняет направление по часовой стрелке, а к вечеру затихает вовсе — завтра ожидается хорошая погода.
- Вечерние и ночные зарницы в Калинов день — осень будет с грозами.
- Утренний туман 11 августа — сбор меда будет плохой.
- День туманный — ячмень даст хороший урожай.
- Овес не созрел к этому дню — осень будет дождливой.
- Зарницы в небе часто и ярко сверкают — зерновые дадут хороший урожай.
- Богатый урожай орехов и ягод предвещает холодную зиму.
- Если утром в этот день умыться соком калины, то останешься красивой и белолицей до свадьбы.