По народно-христианскому календарю, 11 августа почитают память мученика Каллиника Киликийского. О народных приметах и обычаях в этот день — в материале altapress.ru.

Наши предки верили, что в этот день можно избавиться от пьянства с помощью громких молитв.

Считалось, что нужно оберегать и любить калину, растущую во дворе, не ломать ветвей, не трясти. Обнимая ствол этого дерева, можно попросить его о здоровье и излечении от простуд. А срубленная калина в этот день, по народным поверьям, может принести несчастья и болезни на всю жизнь.

Люди считали, что малыши, родившиеся 11 августа, будут обладать гордостью и выносливостью.

Приметы и поверья на 11 августа