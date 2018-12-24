Как алтайские предприниматели поучились и отдохнули на «Деловом Новом годе» от «СиСорт»

15 декабря компания «СиСорт» во второй раз собрала алтайских предпринимателей на «Деловой Новый год» . Мероприятие состоялось в парк-отеле «Солнечный» . Спикером деловой программы стал Дмитрий Шаменков , эксперт фонда «Сколково» , врач, создатель системы осознанного управления здоровьем «Открытый диалог» . Вечером уже по традиции прошел фуршет , где участники смогли продолжить общение и повеселиться .

В первой части деловой программы Дмитрий Шаменков рассказал предпринимателям о системе «Открытый диалог» и ее научной базе. По его словам, ученые доказали, что эволюция живых существ основана не на индивидуальном выживании и силе особи, как ошибочно полагают многие, а на умении сотрудничать, адекватно делиться ресурсами и информацией.

Сплоченные коллективы обладают важными полезными свойствами, которых лишен каждый индивид по отдельности. Это правило распространяется и на любой бизнес.

Кроме этого, наукой доказано, что здоровье человека в большей мере зависит не от того, что традиционно называют здоровым образом жизни — правильного питания, тренировок и так далее. Намного важнее оказалось наличие постоянных социальных связей и их качество. Поддерживающее окружение серьезно снижает риск раковых, сердечно-сосудистых заболеваний и ожирения.

Система осознанного управления здоровьем «Открытый диалог» помогает людям научиться выстраивать благополучные отношения с самими собой, друг с другом и миром. Ее ключевые правила — это честность в проявлении своих целей, намерений, мыслей и чувств, а также отказ от насилия и попыток «переделать» собеседника в соответствии со своими представлениями о том, каким он должен быть.

«Открытый диалог» предлагает безопасные и эффективные правила взаимодействия даже с теми людьми, которые не придерживаются его принципов. Дмитрий Шаменков рекомендует всегда ориентироваться на правду — то есть быть честным самому, точно понимать цель общения и заключать с собеседником четкий детализированный договор. Все это исключает развитие негативных сценариев в сотрудничестве.

Максим Савинков. Источник: архив компании «СиСорт»

Максим Савинков,

гендиректор компании «СиСорт»:

В этом году я пригласил Дмитрия Шаменкова, потому что он говорит о передовых научных исследованиях. Сейчас о них пока мало кто знает, но пройдет время, и они уйдут в массы. «Деловой Новый год» нужен для того, чтобы его участники пообщались друг с другом, обсудили актуальные для них проблемы. Человек так устроен, у него в голове живет только то, что его волнует сегодня. У меня в телефоне порядка 2,5 тыс. номеров. Но сталкиваясь с каким-то вопросом, ты не подозреваешь, что твой знакомый может успешно помочь в его решении. Бизнес — это «хоровое пение». Мы все состоим из поставщиков, покупателей, сотрудников — тех, кто предоставляет нам услуги. Мы — это наша сеть контактов. Я был бы рад, если бы с этого мероприятия люди вышли с решением волнующих их вопросов, чтобы мы стали ресурсом друг для друга.

Во второй части мероприятия все участники разделились на команды по 8−10 человек. Сначала каждая из них сформулировала наиболее актуальные вопросы по системе «Открытый диалог» — на них ответил Дмитрий Шаменков.

«Деловой Новый год». Источник: архив компании «СиСорт»

Предпринимателей интересовало, как превратить обычную группу людей в команду, взаимодействующую по принципам «Открытого диалога», что делать с человеком, который замыкается в себе и не идет на контакт, как договариваться с авторитарными лидерами и еще ряд актуальных тем.

После сессии вопросов и ответов каждая группа попробовала на практике реализовать принципы «Открытого диалога». Нужно было выработать общую цель группы и принять вклад каждого участника в ее достижение. Никаких правил в определении этой цели не было, кроме тех, что заданы системой, — искренне проявлять свои интересы, пытаться вникнуть в картину мира других людей без осуждения.

Во время обсуждения результатов представители всех команд отметили, что задача оказалась непростой. Сначала люди вели себя привычным образом — начинали «лечить» коллег, раздавать советы, вместо того чтобы слушать и говорить о своих мыслях и переживаниях. Тем не менее с помощью наставников каждая команда вышла на конструктивное взаимодействие, определила цель, а участники поделились своим мнением, опытом и эмоциями.

«Деловой Новый год». Источник: архив компании «СиСорт»

Предприниматели обсудили, как находить баланс между работой и жизнью, как наладить отношения в семье, которые страдают из-за бизнеса, как расширять горизонты мышления, в чем смысл жизни и другие вопросы. Участники оценили полученный опыт и сказали, что будут пробовать применять его в реальной жизни.

В заключительной части программы состоялся фуршет с дискотекой, розыгрышем призов и фотосессией. Его посетили главные персонажи новогодних вечеринок — Дед Мороз и Снегурочка. Многие участники с удовольствием продолжили общение в неформальной обстановке.

«Деловой Новый год». Источник: архив компании «СиСорт»

Отзывы участников «Делового Нового года» от «СиСорт»

Виталий Романов,

руководитель агентства HiClick ( Барнаул):

Мне понравилось мероприятие. Спикера я знал заочно, было здорово услышать его вживую, его тема мне интересна, буду изучать ее дальше. Организатор выбрал отличное место проведения — просторное и уютное. Людей было много, но при этом никакой тесноты. Позаботились также и об угощениях и развлекательной части программы — все, кто хотел, повеселились. Для меня эта встреча стала стартом предновогодних активностей, после нее появилось праздничное настроение.

Дмитрий Перминов,

директор компании «Алтай-мастер» ( Барнаул):

Встреча получилась замечательная, мне все очень понравилось. Неординарный спикер Дмитрий Шаменков нашел очень интересные параллели между биологическими системами и бизнесом. На мероприятии завязались деловые контакты, мы общались уже и после. Может быть, в будущем у нас получится сделать совместные проекты.

Виктор Лоренц,

гендиректор компании «Лидер» ( Заринск):

У мероприятия необычный формат — обучение вместе с развлечением. Можно полезно и одновременно приятно провести время. Для меня «Деловой Новый год» — это прежде всего коммуникационная площадка, здесь можно встретить старых друзей и завести новых. Спикер в этом году был интересный. Я согласен с ним в том, что, объединяясь, мы можем достигать больших и лучших результатов в бизнесе.

Борис Пешков,

коммерческий директор компании «Премиумстрой-Алтай»:

Мне очень запомнился спикер Дмитрий Шаменков. У него интересный взгляд на здоровье человека, все разложил по полочкам. Он учил нас слушать себя, других, входить в открытый диалог. В групповой игре мы разобрали множество кейсов, этот опыт можно использовать как в бизнесе, так и в семье. Он дает совершенно новые возможности в коммуникациях. Сразу же после мероприятия я начал практиковаться, у меня появилось понимание, как взаимодействовать с детьми, чтобы находиться с ними в контакте. Также хотелось бы отметить отличную организацию неформальной части встречи. Она прошла на пять с плюсом.

Факт

«Деловой Новый год» посетило более 100 человек. Многие из них предприниматели, выпускники Губернаторской и Президентской программы подготовки управленческих кадров. Деньги, вырученные от продажи входных билетов, будут направлены юным математикам Алтайского края.