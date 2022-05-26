Как «Аникс» меняет жизнь жителей края

Сегодня — День Российского предпринимательства! Предприниматель — это тот, кто что-то предпринимает, что-то делает для себя, для других людей. Помогает решаться им на Лучшую Жизнь на Своей Земле. Мы в компании «Аникс» стараемся реализовать эту идею: обеспечивая нужный товар в сотрудничестве с местными производителями, создавая события для покупателей и вместе с жителями, реализуя общественные проекты.

Один из таких проектов — пешеходный световой фонтан на площади перед ТЦ АБ в Бийске. На днях завершилась реконструкция фонтана: расширена площадка, которую приподняли и замостили новой плиткой, сделан слив, чтобы не скапливалась вода и не было луж. Сейчас ведутся работы по установке скамеек и мусорных урн, а также будет посеян газон. А ещё у фонтана появятся качели! Всего в эти изменения для жителей города компанией «Аникс» было вложено порядка 3 млн. рублей.

Пешеходный световой фонтан. Фото: пресс-служба компании «Аникс» Пешеходный световой фонтан. пресс-служба компании «Аникс» Пешеходный световой фонтан. Фото: пресс-служба компании «Аникс»

Кстати, совсем скоро — 11 июня — здесь состоится празднование Дня рождения Торгового двора «Аникс». Приглашаем жителей и гостей города. В программе: интерактивные зоны, ярмарка, игры и развлечения, выступления творческих коллективов и группы «Акустик Холл» и, конечно, праздничный салют.