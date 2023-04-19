Как гора перекочевала в Барнаул. Что мы знаем об алтайских мастерах-керамистах и их «доме»

Недалеко от Барнаула есть гора с необычным названием — Турина. Находки археологов показали, что еще в железном веке здесь жили люди. Altapress.ru рассказывает, как она «перекочевала» в Барнаул и какими работами прославились ее мастера.

Турина гора не только стала сырьевой базой для мастеров, но и дала название центру производства художественной керамики в Барнауле. Сейчас там устраивают выставки и продолжают создавать керамическую красоту. Изделия мастеров «Туриной горы» экспонировались на выставках Москвы, Лондона, Милана, Болерно, Терривьеха и в национальном музее Ирака в Багдаде.

Владимир Московитин

Не только руководитель промысла «Турина гора», но и один из ее ведущих мастеров.

Владимир Москвитин. Скульптура «Булан. Скифский лось», автор Владимир Москвитин. Владимир Москвитин , «Предания Туриной горы»

Владимир Артемьев

Мастер, который в своих работах обращается к архаике. Чтобы понять, что это за направление, достаточно присмотреться к работе «Мировое древо», украшающей интерьер санатория «Россия» в Белокурихе. Или к композиции «ОБО», установленной на горе Церковка.

В «Туриной горе» проходит выставка «Укол цветом». Алёна Рогонова

Елена Булатова-Пагель

Во время работы в «Туриной горе» она не только расписывала керамику, но и создавала декоративные композиции — сосуды и блюда. Творчество Елены тяготеет к символизму, сакральности, восточным традициям и мифологии.

Сосуд «Баба», автор Елена Булатова-Пагель. Владимир Москвитин , «Предания Туриной горы»

Светлана Милантьева

Милантьева создает вазы и панно, демонстрируя живописное мастерство и чувство цвета — чего только стоят блюдо «Ночной Барнаул» и ваза «Барнаул».

Панно «Ночной Барнаул-Русский чай», автор Светлана Милантьева. Владимир Москвитин , «Предания Туриной горы» Панно «Собор Василия Блаженного», автор Светлана Милантьева. Владимир Москвитин , «Предания Туриной горы» Ваза «Москва Золотоглавая», автор Светлана Милантьева. Владимир Москвитин , «Предания Туриной горы»

Иван Миненков

Творчество Ивана Миненкова — это не только архаика, но и природные, а порой и причудливые формы.

Скульптура «Рыбье раздумье», автор Иван Миненков. Владимир Москвитин , «Предания Туриной горы»

Лариса Оспищева

У Ларисы Оспищевой яркие живописные и декоративные работы. В полотнах мастера часто сочетаются контрастные цвета.

Тарелка «Ирисы», автор Лариса Оспищева. Владимир Москвитин , «Предания Туриной горы»

Альона Пикалова

Альона Пикалова — мастер архитектурных пейзажей, которые стали одним из основных направлений в «Туриной горе».