Как гора перекочевала в Барнаул. Что мы знаем об алтайских мастерах-керамистах и их «доме»

Турина гора не только стала сырьевой базой для мастеров, но и дала название центру производства художественной керамики в Барнауле. Сейчас там устраивают выставки и продолжают создавать керамическую красоту. Изделия мастеров «Туриной горы» экспонировались на выставках Москвы, Лондона, Милана, Болерно, Терривьеха и в национальном музее Ирака в Багдаде.
Владимир Московитин
Не только руководитель промысла «Турина гора», но и один из ее ведущих мастеров.
Владимир Артемьев
Мастер, который в своих работах обращается к архаике. Чтобы понять, что это за направление, достаточно присмотреться к работе «Мировое древо», украшающей интерьер санатория «Россия» в Белокурихе. Или к композиции «ОБО», установленной на горе Церковка.
Елена Булатова-Пагель
Во время работы в «Туриной горе» она не только расписывала керамику, но и создавала декоративные композиции — сосуды и блюда. Творчество Елены тяготеет к символизму, сакральности, восточным традициям и мифологии.
Светлана Милантьева
Милантьева создает вазы и панно, демонстрируя живописное мастерство и чувство цвета — чего только стоят блюдо «Ночной Барнаул» и ваза «Барнаул».
Иван Миненков
Творчество Ивана Миненкова — это не только архаика, но и природные, а порой и причудливые формы.
Лариса Оспищева
У Ларисы Оспищевой яркие живописные и декоративные работы. В полотнах мастера часто сочетаются контрастные цвета.
Альона Пикалова
Альона Пикалова — мастер архитектурных пейзажей, которые стали одним из основных направлений в «Туриной горе».