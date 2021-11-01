Как и кто может получать накопительную пенсию

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Кому положена накопительная пенсия?

Накопительную пенсию формируют для россиян 1967 года рождения и моложе — «если до конца 2015 года был сделан выбор в ее пользу», ссылается «Российская газета» на ПФР.

Отмечается, что также пенсионные накопления есть у мужчин 1953−1996 годов рождения и женщин 1957−1966 годов рождения, в пользу которых с 2002 по 2004 годы уплачивали страховые взносы на накопительную пенсию.