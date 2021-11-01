Как и кто может получать накопительную пенсию

Накопительную пенсию формируют для россиян 1967 года рождения и моложе — «если до конца 2015 года был сделан выбор в ее пользу», ссылается «Российская газета» на ПФР.
Отмечается, что также пенсионные накопления есть у мужчин 1953−1996 годов рождения и женщин 1957−1966 годов рождения, в пользу которых с 2002 по 2004 годы уплачивали страховые взносы на накопительную пенсию.
Тем, кто родился в 1966-м и позже накопительную пенсию формируют только из добровольных взносов по Программе государственного софинансирования — в нее можно было вступить до 2015-го —, и из материнского (семейного) капитала.
Размер накопительной пенсии составляет больше 5% по отношению к страховой сумме пенсии по старости. При этом учитываются фиксированная выплата и накопительная пенсия на день ее назначения.
Издание подчеркивает, что, по закону, из пенсионных накоплений начисляют:
- единовременные (разовые) выплаты;
- накопительную (бессрочную) пенсию;
- срочные (в течение 10 лет и дольше) пенсионные выплаты;
- средства из пенсионных накоплений правопреемнику умершего (разово);