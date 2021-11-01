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Жизнь

Как и кто может получать накопительную пенсию

Некоторые россияне имеют право не только на страховую, но и на накопительную пенсию, рассказали в Пенсионном фонде (ПФР). Какие категории граждан могут получать «дополнительную» часть выплат и как ее назначают — в разборе altapress.ru.

Пенсия. Пожилая женщина.
Пенсия. Пожилая женщина.
СС0
1
Кому положена накопительная пенсия?

Накопительную пенсию формируют для россиян 1967 года рождения и моложе — «если до конца 2015 года был сделан выбор в ее пользу», ссылается «Российская газета» на ПФР.

Отмечается, что также пенсионные накопления есть у мужчин 1953−1996 годов рождения и женщин 1957−1966 годов рождения, в пользу которых с 2002 по 2004 годы уплачивали страховые взносы на накопительную пенсию.

Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Пенсии. Пенсионный фонд РФ.
Altapress.ru
2
Могут ли россияне младше получать накопительную пенсию?

Тем, кто родился в 1966-м и позже накопительную пенсию формируют только из добровольных взносов по Программе государственного софинансирования — в нее можно было вступить до 2015-го —, и из материнского (семейного) капитала.

3
Как устанавливают накопительную пенсию?

Размер накопительной пенсии составляет больше 5% по отношению к страховой сумме пенсии по старости. При этом учитываются фиксированная выплата и накопительная пенсия на день ее назначения.

Деньги, рубли.
Деньги, рубли.
CC0
4
Какие выплаты производятся из пенсионных накоплений?

Издание подчеркивает, что, по закону, из пенсионных накоплений начисляют:

  • единовременные (разовые) выплаты;
  • накопительную (бессрочную) пенсию;
  • срочные (в течение 10 лет и дольше) пенсионные выплаты;
  • средства из пенсионных накоплений правопреемнику умершего (разово);
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