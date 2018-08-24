Сам себя вылепил. Как крупье из казино удалось стать успешным алтайским гончаром

«Гончарное дело — это первое занятие, в котором я не увидел границ», — говорит мастер из Белокурихи Евгений Покидаев. Он сменил несколько профессий, поработал в убыток, уволил нескольких человек, прежде чем стать успешным гончаром и бизнесменом. Сейчас Евгений зарабатывает не только на продаже изделий, но и на обучении ремеслу.

Лавка , юрта , два горшка

Мастерская Покидаевых работает с 2010 года. Ей дали незамысловатое название «Понаделали». На «красной линии» в Белокурихе можно найти лавку Покидаевых и попасть к ним на мастер-классы, которые круглый год проводят в рядом стоящей юрте.

Прежде чем начать лепить что-то из глины, стоит прочитать энциклопедию Александра Поверина «Гончарное дело», считает Евгений Покидаев. «Если бы эта книга попала мне в руки в начале пути, я бы сэкономил год своего времени», — говорит мастер.

До того, как освоить профессию гончара, мужчина несколько лет работал в Новосибирске. Он успел побывать крупье в казино, бариста, инструктором по боулингу. «В каждой из этих профессий я достиг потолка. В них не было творчества. Я хорошо тасовал карты, варил кофе — а дальше что?», — рассказывает мастер.

В гончарной мастерской «Понаделали». Дмитрий Лямзин , altapress.ru В гончарной мастерской «Понаделали». Дмитрий Лямзин , altapress.ru В гончарной мастерской «Понаделали». Дмитрий Лямзин , altapress.ru В гончарной мастерской «Понаделали». Дмитрий Лямзин , altapress.ru В гончарной мастерской «Понаделали». Дмитрий Лямзин , altapress.ru

В какой-то момент Евгения потянуло на родину, в Белокуриху, где он вместе с братом Николаем решил открыть свое дело. Что конкретно будут делать, братья не знали. Совершенно случайно в этот момент их отец, художник Андрей Покидаев, вместе со знакомым задумал открыть гончарную мастерскую.

Евгений Покидаев,

гончар:

Мы захотели присоединиться. Потом партнер отца куда-то уехал, сам он углубился в другие проекты. А мы с братом серьезно взялись за дело: я занимался работой на гончарном круге, а Николай — ручной лепкой и продвижением в соцсетях.

Первое время братья работали в Солоновке, обустроили на даче мастерскую. Им хотелось развивать это место. Но турпоток в селе оказался в десятки раз ниже, чем в Белокурихе. Пришлось переезжать в город.

Гончар Евгений Покидаев. Дмитрий Лямзин , altapress.ru

В конце концов и Николай ушел в самостоятельное плавание. Сейчас он путешествует по Горному Алтаю вместе с семьей. Все заботы по бизнесу теперь делятся на троих: Евгения, его жену Маргариту и их помощника, гончара Алексея.

Мастер-классы и «дойная корова»

У Покидаевых четкое разделение труда: мужчины занимаются гончарным делом, а Маргарита — батиком, росписью по ткани. Хотя с гончарным кругом она тоже дружит — у нее есть образование керамиста и живописца.

Одна из основных статей дохода гончаров — мастер-классы по лепке изделий из глины. Евгений довольно быстро понял, что на одной продаже керамики далеко не уедешь — людей нужно чем-то увлекать.

Ознакомительное занятие на гончарном круге стоит 350 рублей, длится 20 минут. За это время человек под руководством мастера может изготовить небольшое изделие без ручки и крышки (чашку, пиалу).

В гончарной мастерской «Понаделали». Дмитрий Лямзин , altapress.ru

Если хочется пользоваться вещью в быту, нужно отдельно оплатить обжиг — 150 рублей. В течение 3−4 дней изделие высыхает, его обжигают и отдают владельцу.

Евгений Покидаев,

гончар:

Более сложное изделие можно изготовить на индивидуальном мастер-классе. Конечно, я принимаю в нем непосредственное участие, лишь единицы могут с нуля сесть и сделать.

Периодически мастерам помогает сестра Евгения — Любовь. Девушка плетет ловцы снов и проводит мастер-классы по их изготовлению. Отцу Евгения тоже не удается совсем покинуть бизнес: в летнее время вместе с помощником он проводит занятия в мастерской Покидаевых в Солоновке. В Белокурихе занятия проводятся круглый год, ими заведуют супруги Покидаевы.

В гончарной мастерской «Понаделали». Дмитрий Лямзин , altapress.ru

Кажется, что жизнь мастеров состоит исключительно из творчества. Но это, говорит Евгений, далеко не так.

Евгений Покидаев,

гончар:

Порой приходится производить поточную продукцию — небольшие недорогие изделия, которые охотнее всего покупают туристы. Это «дойная корова», но делать это скучновато. Быстрые однообразные занятия тоже утомляют. Гораздо интереснее работать с одним человеком, который хочет углубиться в тему.

Бобры и глина

Глину для керамических изделий Покидаевы покупают. В окрестностях Белокурихи есть месторождения, но сырье труднодоступное, и очищать его очень тяжело.

Евгений Покидаев,

гончар:

Однажды при добыче глины нам пришлось слегка повредить плотину бобров. Мы ее починили, как могли, бобры потом сами доделали. Но все это, конечно, издевательство над собой и животными.

Гончарное мастерство. Дмитрий Лямзин , altapress.ru

Раньше Покидаевы заказывали глину на заводе «Керамика Гжели» в Подмосковье. Но потом качество сырья перестало устраивать мастеров. Подходящий материал вскоре нашелся — на Донбассе.

Евгений Покидаев,

гончар:

Заказываем не напрямую, из Санкт-Петербурга. С учетом доставки выходит примерно 55 рублей за кг. Для кофейных турок берем материал подороже, испанские массы с минералом кордиеритом. Брикет весом в 12 кг стоит порядка 3 тысяч рублей. Из него можно сделать 17 турок объемом 0,5 л.

Быть гончаром — недешевое удовольствие. Гончарный круг, на котором работает Евгений, стоит 40 тысяч рублей. Печка для обжига — в районе 100−150 тысяч рублей. Для работы с глиной также нужно покупать вытяжки и респираторы. Глиняная пыль опасна для здоровья, к тому же во время ее обжига выделяются вредные летучие вещества.

В чем выгода

Сейчас доходы Покидаевых растут. Но были и трудные времена.

Евгений Покидаев,

гончар:

Когда-то мы зарабатывали по 5 тысяч рублей в месяц на двоих с братом. Один год вообще в минус отработали, когда пытались распылиться на два фронта: Белокуриху и Солоновку. После этого мы сразу сократили штат сотрудников вдвое, и дела пошли.

Бизнес гончаров в Белокурихе приносит в среднем 200 тысяч в месяц. Чистой прибыли за вычетом аренды земли, зарплаты сотрудников, оплаты услуг ЖКХ и стоимости материалов получается от 25 до 40 тысяч рублей.

Цены на товары в лавке Покидаевых варьируются от 100 рублей до 10 тысяч. Если что-то просят сделать на заказ иногородние — отправляют почтой либо через транспортные компании.

В гончарной мастерской «Понаделали». Дмитрий Лямзин , altapress.ru В гончарной мастерской «Понаделали». Дмитрий Лямзин , altapress.ru В гончарной мастерской «Понаделали». Дмитрий Лямзин , altapress.ru В гончарной мастерской «Понаделали». Дмитрий Лямзин , altapress.ru Гончар Евгений Покидаев. Дмитрий Лямзин , altapress.ru

Режим работы лавки — с 12 до 22 часов. Пик спроса приходится на вечер, когда у людей заканчиваются процедуры в санаториях. Продавцу платят 1 тысячу рублей в день вне зависимости от объема продаж. Так надежнее, считает Евгений.

Евгений Покидаев,

гончар:

В низкий сезон дневная выручка может составлять всего 200 рублей. И в этом случае у продавца, который ничего не заработал, возникает желание найти место получше. В период затишья мы занимаем сотрудника другими задачами, даем посильную мелкую работу, которая позволяет не уснуть и приносить пользу делу.

В гончарной мастерской «Понаделали». Дмитрий Лямзин , altapress.ru

А не замахнуться ли на фарфор?

Евгений говорит, что доволен положением дел. Открывать новые точки он пока не хочет, но планы по развитию строит.

Евгений Покидаев,

гончар:

Хотелось бы оптимизировать производство, добавить новые товарные позиции. Но если серьезно расширять ассортимент — нужно привлекать новых работников. Их надо обучать, платить зарплату, налоги.

Мастер уже не раз сталкивался с тем, что работник, научившись всему, уходит в свободное плавание. Выгоды бизнесу от этого никакой. Поэтому новым сотрудникам придется заключать договор. Если человек пройдет обучение у Покидаевых, ему придется отработать в их мастерской какое-то время. Решит уйти раньше — выплатит сумму, потраченную на его обучение.

В гончарной мастерской «Понаделали». Дмитрий Лямзин , altapress.ru В гончарной мастерской «Понаделали». Дмитрий Лямзин , altapress.ru В гончарной мастерской «Понаделали». Дмитрий Лямзин , altapress.ru В гончарной мастерской «Понаделали». Дмитрий Лямзин , altapress.ru В гончарной мастерской «Понаделали». Дмитрий Лямзин , altapress.ru В гончарной мастерской «Понаделали». Дмитрий Лямзин , altapress.ru В гончарной мастерской «Понаделали». Дмитрий Лямзин , altapress.ru

Число учеников Евгения, которые успешно развиваются в керамике, уже достигло шести человек. Это полноценные мастера, которые зарабатывают на жизнь гончарным делом. Один из них до сих пор трудится в мастерской Покидаева.

Часть лета Покидаевы потратили на общение с коллегами на различных гончарных мероприятиях. Обмен опытом позволил им открыть для себя некоторые интересные техники.

Евгений Покидаев,

гончар:

Скоро будем внедрять в производство изделия с эффектом потрескавшейся древесной коры. А еще я познакомился с мастером по изготовлению фарфора, перенял часть знаний. Но чтобы начать делать такие изделия, нужно приобрести более мощную печь для обжига. Сырье тоже потребуется другое. Стоить такие изделия будут на порядок выше обычной керамики.

Цена фарфоровой кружки ручной работы может доходить до 7000 рублей. И есть люди, которые покупают сервизы из таких кружек, говорит Евгений.

Евгений Покидаев,

гончар:

Найти покупателя не так сложно, проблема производить на таком уровне. Нельзя в один момент взять и решить: «Так, я буду делать кружки, они будут стоить семь тысяч, надо искать покупателя для начала». Это все ерунда, конечно.

Евгению уже не раз предлагали открыть свою студию по обучению гончарному ремеслу в Барнауле. Но мастер отказывается: для этого придется переезжать в краевую столицу.

Евгений Покидаев,

гончар:

Пускай лучше ко мне в Белокуриху приезжают. Кто хочет — найдет возможность. У нас можно учиться на очень привлекательных условиях: выполнять работу в мастерской и заниматься в свободное время.

И все-таки недавно Евгений сдался: сейчас Покидаевы ищут временное помещение в Барнауле, чтобы проводить мастер-классы на выходных в сентябре.