Как перевести пенсионные накопления из одного НПФ в другой без потерь

В 2019 году начнут действовать новые правила перевода пенсионных накоплений из одного негосударственного пенсионного фонда (НПФ) в другой. Власти рассчитывают, что они позволят исключить неправомерный перевод накоплений втайне от граждан и потерю инвестдохода будущими пенсионерами — с подобными случаями россияне массово сталкивались в последние два года.

Переводили за спиной

Как уже не раз сообщал altapress.ru, с 2014 года накопительная часть наших пенсионных отчислений направляется только на формирование страховой пенсии.

Между тем накопления, сформированные до этого (то есть в 2002—2013 годах), отнюдь не пропали. Сейчас в накопительной системе — более 4,3 трлн рублей, принадлежащих 76 млн россиян. И все, у кого эти накопления есть, могут ими распоряжаться.

Можно, например, доверить их Пенсионному фонду России и через него выбрать управляющую компанию. А можно передать в негосударственный пенсионный фонд (НПФ). При этом страховщика (ПФР или НПФ) можно раз в год поменять — если, скажем, вы считаете, что какой-то из них обеспечит вам более высокий доход.

Однако, как оказалось, многих наших земляков переводили в другой НПФ за их спиной. И наши сограждане теряли при этом немалую часть средств.

Факт С 2015 года в случае банкротства или лишения лицензии НПФ пенсионные взносы гарантированно сохраняются.

Правила перевода

Дело в том, что, согласно закону, менять фонд без потери инвестиционного дохода можно лишь раз в пять лет. Если же пятилетний срок не выдержан, человек лишается накопленных за это время процентов.

И вот в 2016—2017 годах в отделение ПФР по Алтайскому краю стали массово поступать заявления от граждан. Люди сообщали, что договор об обязательном пенсионном страховании с новым фондом они не заключали и заявление о переводе средств пенсионных накоплений не подписывали.

Как это оказалось возможным — ведь для перевода накоплений гражданину нужно самому подписать заявление? Вариантов здесь несколько, и все они, что называется, на грани мошенничества.

Сейчас в накопительной системе — более 4,3 трлн рублей , принадлежащих 76 млн россиян. ССО

Поставил галочку не глядя

«Я оформлял кредит в банке. Не глядя подписал много разных бумаг. Сотрудник банка все объяснил про кредит, а на остальных деталях даже не остановился. Потом оказалось, что я поставил галочку в графе о согласии на перевод накоплений в НПФ, связанный с этим банком», — сокрушается один из барнаульцев.

Впрочем, нередко граждане подписывают заявления о переводе, можно сказать, осознанно. Жительница Барнаула Наталья рассказала, например, что в их доме пару лет назад агент ходил по квартирам и уговаривал перевести накопления в НПФ.

Представлялся он сотрудником Пенсионного фонда России (хотя те никогда по квартирам не ходят и менять страховщика не агитируют) и пугал тем, что государство якобы может изъять накопления, зато вложения в НПФ защищены. Самой Наталье личность «сотрудника» показалась сомнительной — переводить накопления она отказалась. А вот сосед, напротив, согласился.

А житель Барнаула Алексей Б. был вынужден судиться с НПФ. О том, что его накопления переведены из одного негосударственного фонда в другой, он узнал, получив уведомление из предыдущего фонда о расторжении договора. Как такое могло случиться? Не исключено, что кто-то из агентов заполучил копию СНИЛС Алексея и от его имени оформил заявление о переводе.

В ходе суда экспертиза подтвердила: подписи Алексея под договором с новым фондом поддельные. Центральный райсуд потребовал от нового НПФ вернуть накопления в прежний фонд, выплатить проценты за неправомерное пользование средствами и оплатить Алексею судебные издержки. На суды у барнаульца ушло 10 месяцев.

В ходе суда экспертиза подтвердила: подписи Алексея под договором с новым фондом поддельные. ССО

Детальное информирование

Между тем, проблема не только в самом факте распоряжения пенсионными накоплениями за спиной их владельца.

От граждан, как правило, скрывают информацию о том, что при досрочном переводе накоплений (то есть до истечения пятилетнего срока) теряется инвестдоход. Увы: гражданин узнает об этом лишь тогда, когда к нему приходит уведомление из предыдущего фонда.

По оценкам Банка России, от подобных действий пострадали десятки тысяч россиян, объем их потерь составляет 30−40 млрд рублей в год. Пик разбирательств по поводу неправомерного перевода накоплений пришелся на 2016−2017 годы.

Но в 2019 году число подобных случаев должно существенно сократиться. С 1 января начнут действовать поправки, которые предусматривают детальное информирование граждан о потерях инвестдохода при досрочной смене пенсионного фонда.

Клиент будет проинформирован о сумме инвестиционного дохода , которую он теряет при смене фонда. ССО

Время на размышления

Новые поправки к закону предусматривают три ключевых изменения.

Во-первых, при подаче заявления о переводе накоплений клиент будет проинформирован о сумме инвестиционного дохода, которую он теряет при смене фонда.

Во-вторых, Пенсионный фонд России будет сообщать и прежнему, и новому фонду о факте подачи заявления о переходе. Представители прежнего фонда смогут связаться с клиентом и уточнить, понимает ли он последствия перехода, а также напомнить о потере инвестдохода.

В-третьих, у гражданина появляется возможность подумать и отозвать заявление в период охлаждения — в течение 20 дней. В случае отказа накопления останутся в прежнем фонде.

Кирилл Пронин,

директор департамента коллективных инвестиций и доверительного управления Банка России ( цитата ИА TagilCity):

Чтобы защитить будущих пенсионеров, систему пенсионного фонда решили сделать прозрачной. Новые правила позволят снизить количество незаконных переводов и потери инвестиционного дохода. Таким образом, у каждого будет возможность взвесить все за и против и сделать осознанный выбор.

Факт Полная информация о поданных заявлениях, о смене страховщика и уведомлениях об отказе от смены страховщика будет доступна на портале госуслуг.

Заявление о смене фонда можно будет подать через Единый портал госуслуг , МФЦ , а также в ПФР. ССО

Вопрос-ответ

Как подать заявление о переводе накоплений? Заявление о смене фонда можно будет подать через Единый портал госуслуг, МФЦ, а также в ПФР лично (в том числе через личный кабинет) или через своего представителя. При подаче заявления ему обязаны сообщить о размере теряемого инвестиционного дохода.

Где находятся накопления , если я ни разу не подавал заявление о переводе? Если вы ни разу не писали заявление на перевод накопительной части пенсии, то деньги по умолчанию находятся под управлением государственной управляющей компании Внешэкономбанка. И в этом случае на ваши накопления начисляется инвестдоход. В частности, в 2017 году он составил 8,6% годовых.