Прогноз
15 апреля, с полуночи и до 18:00 магнитные бури усилят свое действие на Земле. Мощность колебаний составит 4 балла.
К 19:00 активность Солнца снизится до 3 баллов.
15 и 16 апреля ожидают неустойчивое состояние геомагнитного поля, а 16 и 17 апреля в нем пройдут возмущения.
Кроме того, ученые спрогнозировали мощную вспышку 18 апреля.
Как сохранить здоровье
В дни геомагнитных ударов рекомендуют больше отдыхать, беречь себя от стресса и проводить больше времени на свежем воздухе.
Также питаться в этот периоду нужно сбалансированно: отказаться от жирной пищи и употребления алкогольных напитков.
Ранее стало известно, что геомагнитная активность на Земле усилится после небольшого затишья.
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