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Жизнь

Как пережить усиление геомагнитной обстановки на планете, рассказали эксперты

Сильные магнитные бури пройдут с 15 по 21 апреля, сообщает news.ru.

Солнце. Магнитная буря.
Солнце. Магнитная буря.
СС0

Прогноз

15 апреля, с полуночи и до 18:00 магнитные бури усилят свое действие на Земле. Мощность колебаний составит 4 балла.

К 19:00 активность Солнца снизится до 3 баллов.

15 и 16 апреля ожидают неустойчивое состояние геомагнитного поля, а 16 и 17 апреля в нем пройдут возмущения.

Кроме того, ученые спрогнозировали мощную вспышку 18 апреля.

Как сохранить здоровье

В дни геомагнитных ударов рекомендуют больше отдыхать, беречь себя от стресса и проводить больше времени на свежем воздухе.

Также питаться в этот периоду нужно сбалансированно: отказаться от жирной пищи и употребления алкогольных напитков.

Ранее стало известно, что геомагнитная активность на Земле усилится после небольшого затишья.

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