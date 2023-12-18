Как «помочь» мужчине все время думать только о тебе

Каждой девушке хочется, чтобы парень скучал, все время вспоминал и размышлял только о ней. Добиться этого можно, используя «приемы» из области психологии и сексологии. Рекомендуем изучить, что спросить у парня в переписке , чтобы вызвать неподдельный интерес. Другие хитрости, которые помогут направить его мысли в вашу сторону, рассмотрим ниже.

Не будьте навязчивой

Иногда девушки пишут и звонят парню по несколько десятков раз за день. В такой ситуации мужчина просто не успевает соскучиться! Дама становится навязчивой, что может привести к разрыву отношений, даже если на это не было серьезных причин. Перестав звонить и писать на некоторое время, вы заставите парня думать о вас и скучать.

Не раскрывайте все «карты» сразу

Внутренний мир каждого человека удивителен и многогранен, с ним очень увлекательно знакомиться. Но делать это интересно постепенно. Психологи советуют сохранять некоторую загадочность, а не представать перед мужчиной в виде «открытой книги». Пусть каждую вашу встречу он переворачивает новую страницу и узнает что-то интересное.

Держите дистанцию

Время – ценный ресурс, и если вы готовы отдать его полностью парню, постепенно его значимость снизится. Обязательно выделяйте несколько часов «для себя», чтобы, например, встретиться с подругами, посетить салон красоты, побыть в одиночестве или прочее. Периодическое или регулярное раздельное времяпрепровождение помогает соскучиться друг за другом.

Больше уверенности в себе

Он должен четко понимать, что перед ним – особенная девушка. Флиртуйте, наряжайтесь, не забывайте про парфюм со сладким ароматом. Чаще показывайте, что у вас насыщенная и интересная жизнь. Мужчина должен понимать, что не он центр вашей вселенной, но вы заинтересованы в том, чтобы в вашей жизни он занял не последнее место.

Не забывайте хвалить и благодарить

Даже если парень сделал для вас что-то незначительное, простое «спасибо» будет очень кстати. Не менее «привязывает» (в положительном смысле) и похвала. Конечно, здесь важно не переигрывать: если мужчина вынес мусор, не стоит восхвалять его как за подвиг.

Умейте слушать

Принято считать, что поболтать любят именно девушки, но иногда выговориться нужно и мужчине. Будьте внимательным и корректным слушателем, давайте советы, если это уместно, и старайтесь искренне проникнуться сложившейся ситуацией. Со временем парень привыкнет делиться с вами и будет испытывать в этом потребность.

Прикасайтесь правильно

Сексологи советуют применять следующую хитрость. В моменты, когда мужчина испытывает положительные эмоции, дотрагивайтесь до него (например, до ладони, шеи или другого места). Со временем, у него возникнет телесная память, и в минуты, когда мужчине будет грустно или плохо, вам достаточно будет прикоснуться к тому самому местечку, чтобы вызвать прилив положительных эмоций.

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