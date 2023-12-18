Как «помочь» мужчине все время думать только о тебе

Не будьте навязчивой
Иногда девушки пишут и звонят парню по несколько десятков раз за день. В такой ситуации мужчина просто не успевает соскучиться! Дама становится навязчивой, что может привести к разрыву отношений, даже если на это не было серьезных причин. Перестав звонить и писать на некоторое время, вы заставите парня думать о вас и скучать.
Не раскрывайте все «карты» сразу
Внутренний мир каждого человека удивителен и многогранен, с ним очень увлекательно знакомиться. Но делать это интересно постепенно. Психологи советуют сохранять некоторую загадочность, а не представать перед мужчиной в виде «открытой книги». Пусть каждую вашу встречу он переворачивает новую страницу и узнает что-то интересное.
Держите дистанцию
Время – ценный ресурс, и если вы готовы отдать его полностью парню, постепенно его значимость снизится. Обязательно выделяйте несколько часов «для себя», чтобы, например, встретиться с подругами, посетить салон красоты, побыть в одиночестве или прочее. Периодическое или регулярное раздельное времяпрепровождение помогает соскучиться друг за другом.
Больше уверенности в себе
Он должен четко понимать, что перед ним – особенная девушка. Флиртуйте, наряжайтесь, не забывайте про парфюм со сладким ароматом. Чаще показывайте, что у вас насыщенная и интересная жизнь. Мужчина должен понимать, что не он центр вашей вселенной, но вы заинтересованы в том, чтобы в вашей жизни он занял не последнее место.
Не забывайте хвалить и благодарить
Даже если парень сделал для вас что-то незначительное, простое «спасибо» будет очень кстати. Не менее «привязывает» (в положительном смысле) и похвала. Конечно, здесь важно не переигрывать: если мужчина вынес мусор, не стоит восхвалять его как за подвиг.
Умейте слушать
Принято считать, что поболтать любят именно девушки, но иногда выговориться нужно и мужчине. Будьте внимательным и корректным слушателем, давайте советы, если это уместно, и старайтесь искренне проникнуться сложившейся ситуацией. Со временем парень привыкнет делиться с вами и будет испытывать в этом потребность.
Прикасайтесь правильно
Сексологи советуют применять следующую хитрость. В моменты, когда мужчина испытывает положительные эмоции, дотрагивайтесь до него (например, до ладони, шеи или другого места). Со временем, у него возникнет телесная память, и в минуты, когда мужчине будет грустно или плохо, вам достаточно будет прикоснуться к тому самому местечку, чтобы вызвать прилив положительных эмоций.
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