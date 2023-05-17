Как появился памятник Николаю Чудотворцу, рассказали в Алтайской митрополии

Алтайская митрополия рассказала , как создавался памятник Николаю Чудотворцу, который установят возле Никольского храма на пр. Ленина, 36.

Почему устанавливают памятник?

Памятник Святителю Николаю Чудотворцу устанавливают в Барнауле по случаю 30-летия с момента освящения Никольского храма 22 мая 1993 года.

Скульптуру доставили 16 мая, по благословению Митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия, в храм Святителя Николая Чудотворца.

Как создавали памятник?

Памятник создавали на протяжении года. Над ним работали академик и заслуженный художник России Исаков С.М. и член Союза художников РФ Исаков С.С.

Отец и сын Исаковы разработали и установили множество памятников: Кириллу и Мефодию, апостолам Петру и Павлу, Богородице, а также композицию из 12 фигур "Гордость Алтая" и многие другие.

На его создание выделил средства российский меценат, доктор экономических наук Валерий Лукьяненко.

Памятник отливали на Ростовском Литейном заводе.

Каким будет памятник Николаю Чудотворцу?

Памятник Николаю Чудотворцев будет 6 м в высоту и выполнен из бронзы и гранита.

На данный момент памятник еще не установлен на постамент и стоит отдельно, накрытый покрывалом.

Когда установят памятник?

Памятник установят и осветят в день памяти Святителя Николая - 22 мая 2023 года по окончанию Божественной Литургии.