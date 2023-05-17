17 мая
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Жизнь

Как появился памятник Николаю Чудотворцу, рассказали в Алтайской митрополии

Алтайская митрополия рассказала, как создавался памятник Николаю Чудотворцу, который установят возле Никольского храма на пр. Ленина, 36.

Памятник Николай Чудотворцу
Памятник Николай Чудотворцу
nikol22.cerkov.ru

Почему устанавливают памятник?

Памятник Святителю Николаю Чудотворцу устанавливают в Барнауле по случаю 30-летия с момента освящения Никольского храма 22 мая 1993 года.

Скульптуру доставили 16 мая, по благословению Митрополита Барнаульского и Алтайского Сергия, в храм Святителя Николая Чудотворца.

Как создавали памятник?

Памятник создавали на протяжении года. Над ним работали академик и заслуженный художник России Исаков С.М. и член Союза художников РФ Исаков С.С.

Отец и сын Исаковы разработали и установили множество памятников: Кириллу и Мефодию, апостолам Петру и Павлу, Богородице, а также композицию из 12 фигур "Гордость Алтая" и многие другие.

На его создание выделил средства российский меценат, доктор экономических наук Валерий Лукьяненко.

Памятник отливали на Ростовском Литейном заводе.

Каким будет памятник Николаю Чудотворцу?

Памятник Николаю Чудотворцев будет 6 м в высоту и выполнен из бронзы и гранита.

На данный момент памятник еще не установлен на постамент и стоит отдельно, накрытый покрывалом.

Когда установят памятник?

Памятник установят и осветят в день памяти Святителя Николая - 22 мая 2023 года по окончанию Божественной Литургии.

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