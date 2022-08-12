Как правильно подобрать музыку для автомобильной поездки

В наше время трудно представить представителя современного общества без автомобиля. Каждый хочет быстро обзавестись личным транспортным средством, так как это предельно удобно и комфортно. Почти каждый владелец машины любит слушать музыку при вождении и не передвигается в автомобиле в абсолютной тишине. К счастью, сегодня можно скачать песню бесплатно совершенно любого стиля и жанра. Помощниками в этом деле выступают специальные музыкальные порталы.

Как подобрать музыкальное сопровождение в машину? Такой вопрос волнует сейчас не просто автомобилистов, но также многих ученых. Так, ученые британского института приложили немало усилий к серии необычных исследований. Ими была изучена манера вождения водителей, слушающих в машине разную музыку.

Музыкальные произведения, которые звучали быстро и очень громко, были признаны одними из наиболее небезопасных. Именно такие музыкальные произведения провоцируют усиление активности центральной нервной системы. Потому что в таком состоянии водители вели машину опасно, что могло навредить им, а также окружающим. Доказано, что человек, управляющий автомобилем и, при этом, слушающий громко ритмичную музыку, начинает более интенсивно давить на педаль газа, что заметно ускоряет автомобиль. Поэтому не рекомендуется скачать музыку такого стиля для прослушивания в автомобиле при вождении.

К слову, девушки начинают менять расслабленный стиль вождения на очень агрессивный, когда в машине играет хип-хоп треки. Мужчины также находятся под влиянием рэпа и хард-рока.

Но это вовсе не означает, что вы должны сосредоточиться только на классической, тихой, спокойной и небыстрой композиции. Это тоже оказалось не самым правильным вариантом. Ученые заключили, что размеренные композиции в стиле классики легко могут усыпить водителя. А заснуть за рулем так же небезопасно, как и превышение скоростного режима.

Музыка для автомобильной поездки. Фото предоставлено организатором.

Ученые сходятся во мнении, что наилучшим вариантом будет слушать новинки песни в темпе 60−70 ударов в минуту.

Не рекомендуется выбирать композиции, тексты которых могут заставить задуматься о прошлом. Этот вариант не годится для автомобильной трассы, где важно на максимуме своего внимания. Лучше поставить что-нибудь нейтральное, чтобы улучшить настроение слушателя. Скажем даже те композиции на иностранном языке, текст которых вам непонятен.

Таким образом, при езде на автомобиле будьте предельно внимательны, выбирая музыку для прослушивания. От вашего выбора зависит ваш стиль вождения, а также ваша безопасность и безопасность окружающих.

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