Как правильно встретить Рождество: народные приметы 7 января

Традиции Рождества
В этот день православные христиане отправляются с утра в храм на праздничное богослужение.
На Рождество надевали новую непоношенную одежду — иначе грозит неурожай. По этому поводу говорили: «На Святой вечер рубаха хоть плохонька, да беленька; на Рождество — хоть сурова, да нова».
Праздник отмечали с размахом, на застолье звали друзей и родных и сами ходили в гости. Хорошая примета, если первыми в этот день в дом зайдут двое мужчин — тогда в доме не будет ссор и раздоров. А если женщина — то домочадцев ждут болезни и несчастья.
Люди на Рождество веселились, дарили подарки и играли в игры. Девушки на выданье гадали на суженого-ряженого.
Что нельзя делать 7 января?
- Не стоит заниматься делами по хозяйству — их лучше сделать все заранее.
- Не рекомендуется гадать молодым девушкам — а то могут прогадать всю судьбу.
- Запрещено в этот день топить баню и мыться — Рождество нужно встречать чистым заранее.
- Нельзя встречать праздник одному.
- Не стоит женщинами красить и стричь волосы.
- Запрещено ставить на стол пустые тарелки.
Приметы Рождества
- Оттепель в этот день обещает теплую и раннюю весну.
- Если ударит мороз, то холодно будет и на Крещение.
- Если кошка дерет когтями стенки, то скоро испортится погода.
- Ясное небо и яркая луна на нем — к сильным морозам.
- Звездное небо и иней на деревьях — к хорошему урожаю.
- Если праздник выпал на новолуние, то будет неурожайный год.
- За окном тепло — весна будет холодной.
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