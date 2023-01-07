Как правильно встретить Рождество: народные приметы 7 января

7 января на Руси отмечали главный православный праздник Рождество Христово. Установлен он в честь появления на свет Иисуса Христа, рожденного от Девы Марии. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Традиции Рождества

В этот день православные христиане отправляются с утра в храм на праздничное богослужение.

На Рождество надевали новую непоношенную одежду — иначе грозит неурожай. По этому поводу говорили: «На Святой вечер рубаха хоть плохонька, да беленька; на Рождество — хоть сурова, да нова».

Праздник отмечали с размахом, на застолье звали друзей и родных и сами ходили в гости. Хорошая примета, если первыми в этот день в дом зайдут двое мужчин — тогда в доме не будет ссор и раздоров. А если женщина — то домочадцев ждут болезни и несчастья.

Люди на Рождество веселились, дарили подарки и играли в игры. Девушки на выданье гадали на суженого-ряженого.

Рождество. СС0

Что нельзя делать 7 января?

Не стоит заниматься делами по хозяйству — их лучше сделать все заранее.

Не рекомендуется гадать молодым девушкам — а то могут прогадать всю судьбу.

Запрещено в этот день топить баню и мыться — Рождество нужно встречать чистым заранее.

Нельзя встречать праздник одному.

Не стоит женщинами красить и стричь волосы.

Запрещено ставить на стол пустые тарелки.

Рождество в Барнауле. Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Приметы Рождества