7 января
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Жизнь

Как правильно встретить Рождество: народные приметы 7 января

7 января на Руси отмечали главный православный праздник Рождество Христово. Установлен он в честь появления на свет Иисуса Христа, рожденного от Девы Марии. Altapress.ru рассказывает о приметах, запретах и традициях этого дня.

Рождество в Барнауле.
Рождество в Барнауле.
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Традиции Рождества

В этот день православные христиане отправляются с утра в храм на праздничное богослужение.

На Рождество надевали новую непоношенную одежду — иначе грозит неурожай. По этому поводу говорили: «На Святой вечер рубаха хоть плохонька, да беленька; на Рождество — хоть сурова, да нова».

Праздник отмечали с размахом, на застолье звали друзей и родных и сами ходили в гости. Хорошая примета, если первыми в этот день в дом зайдут двое мужчин — тогда в доме не будет ссор и раздоров. А если женщина — то домочадцев ждут болезни и несчастья.

Люди на Рождество веселились, дарили подарки и играли в игры. Девушки на выданье гадали на суженого-ряженого.

Рождество.
Рождество.
СС0

Что нельзя делать 7 января?

  • Не стоит заниматься делами по хозяйству — их лучше сделать все заранее.
  • Не рекомендуется гадать молодым девушкам — а то могут прогадать всю судьбу.
  • Запрещено в этот день топить баню и мыться — Рождество нужно встречать чистым заранее.
  • Нельзя встречать праздник одному.
  • Не стоит женщинами красить и стричь волосы.
  • Запрещено ставить на стол пустые тарелки.
Рождество в Барнауле.
Рождество в Барнауле.
Дмитрий Лямзин/altapress.ru.

Приметы Рождества

  • Оттепель в этот день обещает теплую и раннюю весну.
  • Если ударит мороз, то холодно будет и на Крещение.
  • Если кошка дерет когтями стенки, то скоро испортится погода.
  • Ясное небо и яркая луна на нем — к сильным морозам.
  • Звездное небо и иней на деревьях — к хорошему урожаю.
  • Если праздник выпал на новолуние, то будет неурожайный год.
  • За окном тепло — весна будет холодной.

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