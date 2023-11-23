Как при обгоне не допустить возникновения аварийно-опасной ситуации

Большое число ДТП происходит по вине водителей, не соблюдающих правила обгона и маневрирования, выезда на встречную полосу движения. Выезд на «встречку» — опасный и рискованный маневр, связанный со значительным превышением скорости. При столкновении участники таких ДТП, как правило, получают тяжкие, а также не совместимые с жизнью травмы. Госавтоинспекция Алтайского края разъясняет водителям как при обгоне снизить риск возникновения дорожно-транспортных происшествий, и чем они опасны.

В каких случаях водителю запрещается выполнять обгон?

Согласно пункту 11.2 ПДД РФ водителям обгон запрещается, если:

транспортное средство, движущееся впереди, производит обгон или объезд препятствия;

транспортное средство, движущееся впереди по той же полосе, подало сигнал поворота налево;

следующее за ним транспортное средство начало обгон;

по завершении обгона водитель не сможет, не создавая опасности для движения и помех обгоняемому транспортному средству, вернуться на ранее занимаемую полосу.

Обгон запрещен:

на регулируемых перекрестках, а также на нерегулируемых перекрестках при движении по дороге, не являющейся главной;

на пешеходных переходах;

на железнодорожных переездах и ближе чем за 100 метров перед ними;

на мостах, путепроводах, эстакадах и под ними, а также в тоннелях;

в конце подъема, на опасных поворотах и на других участках с ограниченной видимостью.

Не рекомендуется выполнять данный маневр и в условиях тумана, дождя, снегопада, так как эти факторы значительно ухудшает видимость, вследствие чего водитель не всегда может в достаточной мере оценить дорожную ситуацию. Поэтому при неблагоприятных погодных условиях водителям стоит воздержаться от обгона или же перед выездом на полосу встречного движения твердо убедиться в том, что маневр будет действительно безопасным.

Каким правилам следует руководствоваться перед выездом на полосу встречного движения?

До начала совершения маневра «Обгон» необходимо руководствоваться следующими правилами:

проверьте дорожные разметку и знаки, убедитесь в отсутствии запрещающих знаков («обгон запрещен» и т.п.);

оцените дорожную обстановку (интенсивность потока; скорость движения автомобилей в обоих направлениях);

учтите возможность появления пешеходов на дороге и иные факторы;

обратите внимание на погодные условия (обзор, видимость на дороге, дорожное покрытие и т.п.);

убедитесь в том, что полоса движения, на которую Вы собираетесь выехать, свободна на достаточном для обгона расстоянии и в процессе выполнения маневра не создаете опасности для движения и помех другим участникам дорожного движения;

прежде чем начать обгон увеличьте дистанцию до обгоняемого транспортного средства, так как это увеличит обзор встречной полосы движения;

используйте указатели поворота;

не забывайте контролировать боковой интервал.

Только после выяснения и оценки всех указанных факторов можно принять решение о возможности совершения планируемого маневра.

Помните, что любая допущенная ошибка на дороге может стоить здоровья и жизни!

Что нужно знать водителю обгоняемого транспортного средства?

Водителю обгоняемого транспортного средства для того, чтобы не создавать аварийно-опасных ситуаций на дороге запрещается выполнять какие-либо действия, которые могут препятствовать обгону, например, превышение скорости.

Какое наказание предусмотрено за выезд в нарушение ПДД на полосу, предназначенную для встречного движения?

За нарушение правил дорожного движения, связанных с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения, согласно действующему законодательству Российской Федерации, предусмотрено наказание в соответствии со статьей 12.15 КоАП РФ в виде административного штрафа в размере 5000 рублей или лишение права на управление транспортными средствами до полугода.

Повторное совершение административного правонарушения влечет лишение права управления транспортным средством на один год.