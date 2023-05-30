30 мая
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Жизнь

Как при военном положении будут проходить выборы, рассказали власти России

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о проведении выборов в регионах, где действует военное положение. Для чего это необходимо и как будут проходить выборы - в материале altapress.ru.

Выборы.
Выборы.
Стас Хазиев

Как будут проходить выборы?

Соответствующие поправки внесли в п. 4 ст. 7 закона «О военном положении", сообщает Forbes.

Согласно документу, будут проводиться выборы и референдумы в регионах, где введено военное положение, или в их частях. Решение о проведении буду принимать Центризбирком после консультаций с Минобороны и ФСБ.

Комитет Госдумы по госстроительству и законодательству принял поправки в середине мая. Документ устанавливает порядок проведения выборов при военном положении, передает издание.

Согласно ему, высшее должностное лицо региона, где действует военное положение, может направить предложение о выборах в ЦИК не ранее чем за 130 дней и не позднее чем за 90 до дня голосования.

Выборы.
Выборы.
"Голос"

Для чего это необходимо?

Председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, один из авторов поправок, отмечает следующее. Изменения необходимы для согласования законодательных актов при проведении выборов в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщает Forbes.

Что известно о военном положении?

На данный момент военное положение введено в четырех регионах России: ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях.

Военная техника, &quot;Бук-М2&quot;.
Военная техника, "Бук-М2".
mil.ru

Какие ближайшие выборы?

Согласно конституционным законам о принятии регионов в состав России, в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях должны пройти выборы в законодательные органы во второе воскресенье сентября 2023 года.

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