15 августа
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Жизнь

Как продвигается реконструкция моста по пр. Ленина, показали в Барнауле

На пр. Ленина приступили к обустройству подъездов к мосту.

Реконструкция моста по пр. Ленина.
Реконструкция моста по пр. Ленина.
most_barnaul

На объекте побывал замглавы городского комитета по дорожному хозяйству и транспорту.

На особом контроле находятся сроки выполнения работ и соблюдение графика строительства.

Подрядчик сообщил, что на подъездах к путепроводу сейчас разбирают старое покрытие. Вскоре начнется подготовка к укладке нового, а также к устройству тротуаров. На ул. Кулагина эти работы уже провели.

Уже в сентябре мостовики начнут укладывать плиты для формирования проезжей части. Не за горами и обустройство трамвайных путей.

Ранее altapress.ru рассказывал, что начали строить в этом году в Барнауле и как это впишется в городские улицы.

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